Quân sự thế giới hôm nay (25-10): Mỹ sẽ nâng cấp thành phần quan trọng cho tiêm kích F-16

* Mỹ sẽ nâng cấp thành phần quan trọng cho tiêm kích F-16

Army Recognition đưa tin, Không quân Mỹ sẽ triển khai thực hiện kế hoạch Máy tính thế hệ tiếp theo (NGMC) nhằm thay thế các thiết bị máy tính trong một số biến thể tiêm kích F-16 đang có trong biên chế.

Mục đích của kế hoạch NGMC là giúp phi đội F-16 duy trì hiệu quả hoạt động cùng với các tiêm kích hiện đại là F-35 Lightning II và F-22 Raptor, trong bối cảnh môi trường tác chiến ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu cảm biến, tác chiến điện tử và các hoạt động liên quan đến mạng.

Tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ. Ảnh: National Review

Trung tâm quản lý vòng đời máy bay của Không quân Mỹ (AFLCMC) cho biết, đối với phi công F-16, yêu cầu đặt ra là phải xử lý lượng thông tin ngày càng tăng một cách hiệu quả mà không bị quá tải. Ngoài ra, hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) AN/APG-83 cũng được trang bị trên một số tiêm kích F-16 hiện đại hóa, cung cấp khả năng theo dõi mục tiêu và lập bản đồ mặt đất nâng cao. Việc xử lý các dữ liệu đầu ra này cùng với thông tin tác chiến điện tử và dữ liệu nhận được từ các nền tảng khác đặt ra những yêu cầu bổ sung đối với hệ thống máy tính của máy bay.

Vì vậy, máy tính NGMC được thiết kế để cung cấp năng lực tính toán đó. Theo AFLCMC, máy tính NGMC phải duy trì khả năng tương thích với các hệ thống kết nối và phần mềm hiện có ở mức tối đa. Ngoài ra, nó phải có cấu trúc mở nhằm giúp việc tích hợp các thay đổi phần cứng và phần mềm trong tương lai dễ dàng hơn.

Hiện số lượng tiêm kích F-16 được trang bị máy tính NGMC, chi phí mua sắm và lịch trình lắp đặt vẫn chưa được xác định. Do đó việc tích hợp và các quyết định mua sắm sẽ đóng vai trò then chốt đối với kết quả của chương trình.

* Thụy Điển mua pháo hạm Bofors 57Mk3

Theo The Defense Post, Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã trao cho hãng BAE Systems của Anh hợp đồng cung cấp 4 hệ thống pháo hạm Bofors 57Mk3.

Hiện đang được trang bị trên nhiều tàu chiến của Hải quân Thụy Điển, bao gồm cả các lớp Visby và Gävle, pháo hạm Bofors 57Mk3 sẽ thay thế các khẩu pháo hạm hiện có trên những tàu thuộc đơn đặt hàng mới. Dự kiến thời gian giao hàng vào năm 2028 và 2029.

Ông Stefan Löfström, đại diện của BAE Systems nhấn mạnh hợp đồng được ký kết với Thụy Điển đã cho thấy nước này tiếp tục đặt niềm tin đối với hệ thống pháo do BAE Systems sản xuất nhờ đáp ứng được các nhu cầu cũng như yêu cầu về chất lượng.

Pháo hạm Bofors 57 Mk3. Ảnh: Wikiwand

Pháo hạm Bofors 57 Mk3 cỡ nòng 57mm được thiết kế nhằm chống lại các mối đe dọa trên mặt nước, trên không cũng như trên đất liền ở khoảng cách tối đa 17km. Pháo có tốc độ bắn 4 phát đạn mỗi giây và có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các loại đạn (tháp pháo có sức chứa 120 viên, nạp đạn tự động).

Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số hiện đại tích hợp máy đo khoảng cách laser, radar đo sơ tốc đầu nòng, cùng dữ liệu môi trường thời gian thực như áp suất không khí, gió và nhiệt độ để tính toán quỹ đạo chính xác, giảm thiểu sai lệch do yếu tố bên ngoài. Các cảm biến quang-điện tử và radar cho phép theo dõi, khóa mục tiêu tự động, đồng thời hệ thống có khả năng kết nối với mạng lưới chiến thuật bên ngoài để mở rộng phạm vi phát hiện và chia sẻ dữ liệu.

Sức mạnh của Bofors 57 Mk3 nằm ở loại đạn Bofors 3P, hay còn gọi là đạn lập trình đa chế độ nổ thông minh. Theo đó, đạn có thể được cài đặt để nổ ở chế độ gần mục tiêu, tiếp xúc tức thì, trì hoãn hoặc nổ không tiếp xúc, tạo ra đám mây mảnh vỡ dày đặc ngay trước quỹ đạo mục tiêu mà không cần trúng trực tiếp.

Hiện Bofors 57 Mk3 đang nằm trong biên chế lực lượng hải quân cũng như lực lượng bảo vệ bờ biển của nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Thụy Điển, Anh, Malaysia…

* Máy bay huấn luyện PC-7 MKX đầu tiên của Pháp bay thử nghiệm

Military Leak cho hay, chiếc máy bay huấn luyện PC-7 MKX đầu tiên của Lực lượng Không quân và vũ trụ Pháp, số hiệu 1009, đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, cất cánh từ nhà máy sản xuất máy bay Pilatus của tập đoàn Pilatus Aircraft (Thụy Sĩ).

Đầu năm 2025, Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) đã ký hợp đồng mua 22 chiếc PC-7 MKX cùng hệ thống mô phỏng huấn luyện mặt đất do hãng Pilatus Aircraft thiết kế và chế tạo.

Máy bay huấn luyện PC-7 MKX đầu tiên của Pháp. Ảnh: Pilatus Aircraft

Khi được đi vào biên chế, PC-7 MKX sẽ thay thế các máy bay huấn luyện Cirrus SR20 và Grob 120A để đảm nhận vai trò huấn luyện phi công sơ cấp và cơ bản. Việc trang bị PC-7 MKX giúp Lực lượng Không quân và vũ trụ Pháp đồng bộ hóa hoàn toàn quy trình đào tạo phi công, do nước này đang sử dụng dòng máy bay huấn luyện PC-21 cũng của Pilatus Aircraft cho quá trình huấn luyện phi công nâng cao.

PC-7 MKX là phiên bản hiện đại hóa toàn diện từ nền tảng PC-7 huyền thoại nhằm đưa các công nghệ vốn chỉ có trên máy bay tiêm kích hoặc máy bay huấn luyện nâng cao xuống giai đoạn làm quen ban đầu của học viên phi công.

Theo thông số từ nhà sản xuất, máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 556km/giờ, trần bay hơn 7.600m, phạm vi hoạt động hơn 3.300km. Mặt khác, điểm vượt trội của PC-7 MKX là đi kèm Hệ thống huấn luyện mặt đất (GBTS) toàn diện; trong đó học viên phi công được kết hợp học lý thuyết dựa trên máy tính (CBT), thực hành mô phỏng qua kính thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và thực tế hỗn hợp (MR), cũng như các hệ thống mô phỏng bay toàn phần (FFS) giúp học viên phi công thuần thục kỹ năng buồng lái trước khi bước lên máy bay thật, tiết kiệm tối đa ngân sách quốc phòng.