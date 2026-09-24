Quân sự thế giới hôm nay (24-9): Tiêm kích F-35 Mỹ lần đầu huấn luyện cùng Không quân Ấn Độ

* Pháp đưa xe bọc thép Jaguar R3 vào biên chế

Mới đây, Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) thông báo Lục quân Pháp đã tiếp nhận những xe bọc thép trinh sát và chiến đấu Jaguar phiên bản R3 đầu tiên. Tính đến ngày 4-9, tổng cộng 21 xe bọc thép Jaguar R3 đã được bàn giao, đánh dấu việc hoàn thiện cấu hình tác chiến đầy đủ của dòng xe này.

Pháp đưa xe bọc thép Jaguar R3 với đầy đủ trang bị tác chiến vào biên chế. Ảnh: MBDA

Đáng chú ý, Jaguar R3 là được tích hợp tên lửa chống tăng AKERON MP, giúp xe có khả năng tấn công các mục tiêu bọc thép hạng nặng ở khoảng cách hơn 4km. Đây được xem là bước phát triển quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng lục quân của Pháp.

Jaguar là thiết giáp trinh sát và chiến đấu 6x6, có trọng lượng khoảng 25 tấn. Xe được trang bị pháo CTA 40mm, súng máy 7,62mm điều khiển từ xa, hệ thống quan sát ngày đêm, khả năng cơ động trên nhiều địa hình và các tính năng bảo vệ. Jaguar đang từng bước thay thế các dòng xe AMX-10RC, ERC-90 Sagaie và VAB HOT trong biên chế kỵ binh Pháp.

Việc tích hợp tên lửa AKERON MP giúp Jaguar mở rộng đáng kể năng lực chống tăng. AKERON MP sử dụng đầu tự dẫn kết hợp camera truyền hình màu và cảm biến ảnh hồng ngoại, được kết nối với xạ thủ qua đường truyền dữ liệu bằng cáp quang. Tên lửa hỗ trợ nhiều chế độ tác chiến, gồm khóa mục tiêu trước hoặc sau khi phóng, “phóng và quên”, điều khiển trong quá trình bay và tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Kết hợp với hệ thống thông tin tác chiến SICS và hệ thống điện tử SCORPION, AKERON MP giúp Jaguar vừa thực hiện nhiệm vụ trinh sát, vừa chia sẻ thông tin chiến trường và tiến hành các cuộc tập kích chính xác. Như vậy, Jaguar R3 sẽ trở thành nền tảng kỵ binh đa nhiệm, có khả năng trinh sát và tác chiến chống thiết giáp ở khoảng cách xa hơn.

* Tiêm kích F-35 Mỹ lần đầu huấn luyện cùng Không quân Ấn Độ

Ngày 26-9, cuộc tập trận Tarang Shakti 2026 sẽ khai mạc tại Jodhpur, Ấn Độ, với sự tham gia lần đầu tiên của tiêm kích tàng hình F-35A Mỹ trong hoạt động huấn luyện chiến thuật cùng Không quân Ấn Độ (IAF) trên lãnh thổ nước này.

Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ sẽ tham gia cùng các máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ tại cuộc tập trận Tarang Shakti 2026. Ảnh: Không quân và Vũ trụ Pháp

Theo IAF, F-35A dự kiến bay cùng các tiêm kích Rafale, Su-30MKI và Tejas của Ấn Độ, đồng thời có thể tham gia các kịch bản đóng vai lực lượng đối phương. Đây sẽ là lần đầu các phi công Ấn Độ được trực tiếp huấn luyện với tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 trong một cuộc diễn tập chiến thuật tổ chức tại Ấn Độ.

F-35 được thiết kế với khả năng hợp nhất dữ liệu từ nhiều cảm biến, nhận thức tình huống, tác chiến điện tử và chia sẻ dữ liệu an toàn. Những đặc tính này tạo ra môi trường tác chiến khác biệt đáng kể so với các cuộc huấn luyện giữa các dòng tiêm kích thế hệ cũ.

Thông qua các kịch bản thực tế, phi công, lực lượng chỉ huy và lập kế hoạch tác chiến của Ấn Độ có thể nghiên cứu phương thức phát hiện, theo dõi và đối phó với máy bay có khả năng tàng hình, cũng như phương thức phối hợp giữa tiêm kích, máy bay cảnh báo sớm và các hệ thống phòng không mặt đất trong môi trường tác chiến kết nối mạng.

Tarang Shakti 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26-9 đến 12-10 tại căn cứ không quân Jodhpur và các căn cứ lân cận. Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng không quân Australia, Bangladesh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Sri Lanka, UAE và Mỹ; 32 quốc gia khác tham dự với tư cách quan sát viên.

* Anh sắp đóng tàu ngầm hạt nhân SSN-AUKUS đầu tiên

Anh dự kiến bắt đầu đóng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân SSN-AUKUS đầu tiên vào năm 2027, trong bối cảnh nước này đang mở rộng năng lực công nghiệp để xây dựng lực lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân lớn hơn hiện nay.

Hình ảnh đồ họa về thiết kế tàu ngầm SSN-AUKUS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Theo báo cáo cập nhật thường niên về Doanh nghiệp Hạt nhân Quốc phòng 2026 của Bộ Quốc phòng Anh, London sẽ quyết định số lượng tàu SSN-AUKUS trước khi kết thúc giai đoạn thiết kế chi tiết và chuẩn bị sản xuất vào năm 2028. Chiếc SSN-AUKUS đầu tiên dự kiến được đưa vào biên chế vào cuối những năm 2030.

Để đáp ứng mục tiêu này, Anh dự kiến đầu tư khoảng 6 tỷ bảng vào BAE Systems, Rolls-Royce Submarines và chuỗi cung ứng, đồng thời hướng tới duy trì nhịp độ 18 tháng đóng một tàu SSN-AUKUS. Mục tiêu là tăng gấp đôi tốc độ đóng tàu ngầm hiện nay và duy trì sản xuất song song với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Dreadnought.

SSN-AUKUS được phát triển trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa Anh, Mỹ và Australia. Dòng tàu này dựa trên thiết kế của Anh, kết hợp công nghệ và hợp tác tác chiến của Mỹ, đồng thời sẽ được vận hành bởi Hải quân Hoàng gia Anh và Australia. BAE Systems sẽ đóng tàu cho Anh tại Barrow-in-Furness, trong khi Australia dự kiến đóng tàu tại xưởng Osborne ở Nam Australia. Rolls-Royce Submarines sẽ chế tạo lò phản ứng hạt nhân cho các tàu của cả hai nước.

Các tàu SSN-AUKUS của Anh sẽ kế nhiệm lớp Astute, đảm nhiệm những nhiệm vụ như tác chiến chống ngầm, chống hạm, thu thập thông tin tình báo, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm, bảo vệ các cụm chiến đấu hải quân và tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường.