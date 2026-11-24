* Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm pháo phòng không GOKDENIZ

Hệ thống pháo phòng không tầm gần trên tàu chiến GOKDENIZ do Tập đoàn ASELSAN (Thổ Nhĩ Kỳ) phát triển đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển phía Bắc nước này. Đáng chú ý, hệ thống có khả năng tự phát hiện, theo dõi và ưu tiên mục tiêu, trong khi người vận hành chỉ cần nhấn một nút để xác nhận khai hỏa.

Pháo phòng không tầm gần trên tàu chiến GOKDENIZ của ASELSAN bắn hạ một máy bay không người lái phản lực trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật trên biển. Ảnh: ASELSAN

Theo ASELSAN, GOKDENIZ đã phát hiện, bám bắt, tấn công và tiêu diệt mục tiêu bay cơ động trong cuộc thử nghiệm. Mục tiêu là một UAV sử dụng động cơ phản lực, thực hiện đường bay thấp và cơ động nhằm mô phỏng đặc điểm của các mối đe dọa hiện đại như UAV và tên lửa hành trình.

GOKDENIZ là phiên bản hải quân của hệ thống phòng không mặt đất KORKUT. Đây là tổ hợp vũ khí phòng thủ tầm gần, được thiết kế để tạo lớp bảo vệ cuối cùng cho tàu chiến trước các mối đe dọa trên không. Hệ thống kết hợp radar, cảm biến quang điện tử và hai pháo tự động cỡ nòng 35mm, có tốc độ bắn 1.100 phát/phút.

Khi sử dụng đạn nổ trên không ATOM của ASELSAN, pháo có tầm bắn hiệu quả khoảng 4km. Loại đạn này giải phóng một đám mảnh vonfram ngay phía trước mục tiêu, tăng khả năng tiêu diệt các phương tiện bay có kích thước nhỏ và tốc độ cao.

Trong cuộc thử nghiệm, GOKDENIZ hoạt động ở chế độ bán tự động, tự phát hiện, theo dõi và sắp xếp thứ tự ưu tiên khi phải xử lý nhiều mục tiêu. Người vận hành chỉ cần xác nhận khai hỏa bằng một nút bấm. Hệ thống còn có chế độ hoàn toàn tự động, cho phép tự thực hiện toàn bộ quy trình đánh chặn, kể cả khai hỏa đối với nhiều mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người.

ASELSAN giới thiệu GOKDENIZ lần đầu tại triển lãm IDEF ở Istanbul năm 2019. Hệ thống hiện được tích hợp trên các tàu chiến của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ; tổ hợp đầu tiên đã được lắp đặt trên khinh hạm lớp Istanbul đầu tiên sau khi hoàn tất thử nghiệm nghiệm thu tại nhà máy.

* Tiêm kích Rafale lần đầu hạ cánh trên đường cao tốc

Không quân Pháp lần đầu thực hiện thành công các lượt tiếp đất rồi cất cánh trên đường cao tốc tại Phần Lan bằng tiêm kích Rafale. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ cuộc diễn tập Protective Fence 26, nhằm kiểm chứng khả năng sử dụng hạ tầng giao thông dân sự làm đường băng dự phòng, giúp máy bay chiến đấu duy trì hoạt động khi các căn cứ không quân bị tấn công.

Tiêm kích Rafale của Pháp lần đầu thực hiện bài bay tiếp đất rồi cất cánh trên đường cao tốc tại Phần Lan trong khuôn khổ cuộc diễn tập Protective Fence 26. Ảnh: Không quân và Vũ trụ Pháp

Theo thông báo của Không quân và Vũ trụ Pháp, các tiêm kích Rafale đã thực hiện bài bay tại khu vực Jannevirta, trên Quốc lộ 9 của Phần Lan, gần thành phố Kuopio. Máy bay thực hiện thao tác tiếp đất trong thời gian ngắn rồi cất cánh trở lại, thể hiện khả năng khai thác các địa điểm không phải sân bay quân sự chuyên dụng.

Biên đội Pháp hoạt động từ Căn cứ Không quân Rovaniemi, tham gia cuộc diễn tập đa quốc gia với sự góp mặt của hơn 40 máy bay và khoảng 4.100 quân nhân. Hoạt động cũng tạo điều kiện để phi công Pháp phối hợp với Không quân Phần Lan, lực lượng có nhiều kinh nghiệm sử dụng các đoạn đường cao tốc được chuẩn bị làm đường băng thay thế.

Cuộc diễn tập là một phần trong chương trình phát triển năng lực tác chiến phân tán FRA-ACE của Pháp, hướng tới khả năng nhanh chóng điều chuyển máy bay, mở rộng địa điểm khai thác và giảm phụ thuộc vào các căn cứ cố định. Đây là giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ máy bay bị phá hủy khi sân bay quân sự trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời bảo đảm hoạt động không quân có thể tiếp tục được duy trì.

Cũng trong ngày, Không quân Hoàng gia Hà Lan đã thực hiện hoạt động khai thác tiêm kích F-35A trên đường cao tốc tại Phần Lan. Các cuộc diễn tập cho thấy NATO đang chú trọng khả năng duy trì hoạt động của máy bay chiến đấu tại nhiều địa điểm khác nhau, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các sân bay quân sự cố định.

* Nga nâng cấp căn cứ quân sự gần biên giới Phần Lan

Nga đang triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp căn cứ quân sự Kamenka, một trong những căn cứ lục quân chủ chốt gần biên giới Phần Lan. Hình ảnh vệ tinh do Đài truyền hình công cộng Phần Lan thu thập cho thấy nhiều hạng mục cũ, gồm nhà ăn, doanh trại, nhà chứa phương tiện và xưởng bảo dưỡng, đã được phá dỡ. Hoạt động xây dựng mới đang được tiến hành tại các khu vực này.

Hình ảnh vệ tinh một cơ sở quân sự của Nga tại Kamenka, gần biên giới Phần Lan. Ảnh: Defence Blog

Căn cứ quân sự Kamenka nằm trên eo đất Karelia, cách biên giới Phần Lan khoảng 60km. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 26-9-2025 và 22-9-2026 cho thấy hoạt động cải tạo đang được triển khai tại 3 khu vực trong căn cứ. Trong đó, khu vực phía Nam ghi nhận nhiều công trình bị phá dỡ nhất, gồm hơn 10 nhà chứa phương tiện và xưởng bảo dưỡng với quy mô và tình trạng khác nhau.

Ở khu vực thứ hai, phía Tây tuyến đường dẫn đến thành phố Vyborg, nhiều nhà chứa phương tiện quy mô lớn đã được phá bỏ. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng mới tại đây vẫn còn hạn chế. Trước đây, khu vực này được sử dụng làm nơi bố trí sở chỉ huy, pháo binh, lực lượng phòng không và có thể cả một trung đoàn bộ binh cơ giới.

Khu vực thứ ba đang được xây dựng thành trung tâm huấn luyện chiến đấu và bắn đạn thật. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các trường bắn mới với ụ đất bảo vệ và vị trí bắn có mái che. Một dải đất dài hơn 1km đã được bóc lớp đất mặt dễ cháy, đồng thời các hồ chứa nước được đào để phục vụ chữa cháy rừng. Theo ông Eklund, việc xây dựng hạ tầng huấn luyện hiện đại là cần thiết để đáp ứng nhu cầu huấn luyện bắn đạn thật cho lực lượng có quân số lên tới hàng nghìn người.