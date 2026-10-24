Quân sự thế giới hôm nay (24-10): Oman đàm phán mua tiêm kích JF-17 Thunder

* Oman muốn mua tiêm kích JF-17 Thunder

Army Recognition đưa tin, Oman đang đàm phán với Pakistan và Trung Quốc về khả năng mua máy bay chiến đấu đa năng JF-17 Thunder. Các cuộc thảo luận diễn ra sau chuyến thăm Islamabad mới đây của Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi.

Như vậy, Oman chính thức gia nhập danh sách các quốc gia đang thương thảo hoặc xem xét mua tiêm kích JF-17 Thunder, cùng với Bangladesh, Indonesia, Iraq, Morocco, Saudi Arabia, Sudan và Somalia.

Tiêm kích JF-17 Thunder. Ảnh: Pakistan Air Force

Nếu được các bên xác nhận và ký hợp đồng, quốc gia vùng Vịnh này sẽ bổ sung một dòng tiêm kích hiện đại vào kho máy bay chiến đấu khá đa dạng chủng loại của mình, gồm 17 tiêm kích F-16C/D, 12 tiêm kích Eurofighter Typhoon và 10 máy bay huấn luyện-chiến đấu Hawk 200. Một khi đặt hàng số lượng nhiều, tiêm kích JF-17 Thunder hoàn toàn có thể nằm trong chiến lược của Muscat nhằm thay thế dần các phi đội máy bay cũ hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự Jérôme Brahy của Army Recognition đánh giá, do tiêm kích JF-17 Thunder không tương thích với những máy bay chiến đấu hiện có của Oman, nên kế hoạch mua sắm cần phải tính đến chi phí thiết lập chuỗi hậu cần khác, đào tạo kỹ thuật viên và phi công, mua sắm kho vũ khí riêng…

JF-17 Thunder là dòng máy bay chiến đấu do Tập đoàn Máy bay Thành Đô (CAC) của Trung Quốc phát triển và được hãng chế tạo Pakistan Aeronautical Complex (PAC) lắp ráp theo giấy phép nhượng quyền công nghệ. Được thiết kế là dòng tiêm kích đa nhiệm hạng nhẹ, JF-17 Thunder có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 2.200km/giờ và tầm hoạt động khoảng 3.000km. Về trang bị vũ khí, ngoài một pháo hai nòng 23mm, JF-17 Thunder còn có 7 móc treo vũ khí để lắp đặt các loại tên lửa, rocket, bom.

* Anh sắp sản xuất hàng loạt xe tăng Challenger 3

Theo UK Defence Journal, quân đội Anh thông báo đã nhận 7 nguyên mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3.

Nguyên mẫu thứ 8 cũng là cuối cùng trong giai đoạn sản xuất hạn chế đang được hoàn thiện. Trong khi đó, các xe đã bàn giao đang trải qua những cuộc thử nghiệm để xác nhận hiệu suất và độ an toàn, làm cơ sở tiến tới giai đoạn sản xuất hàng loạt dòng xe tăng này.

Một nguyên mẫu xe tăng Challenger 3. Ảnh: RBSL

Năm 2021, Bộ Quốc phòng Anh đã ký hợp đồng với liên doanh Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) của Đức và Anh để nâng cấp 148 xe tăng Challenger 2 lên chuẩn Challenger 3 cho đến năm 2030. Theo kế hoạch, Challenger 3 sẽ được đưa vào biên chế vào năm 2027, trở thành phương tiện chiến đấu chủ lực trong lực lượng thiết giáp cơ động của Lục quân Anh.

Mặc dù số lượng xe tăng sẽ bị giảm đi so với trước đây, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định những nâng cấp toàn diện trên Challenger 3 sẽ giúp mẫu xe này đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu tác chiến hiện tại. Một trong những điểm cải tiến đáng chú ý nhất của Challenger 3 là việc thay pháo chính 120mm với rãnh xoắn bằng pháo nòng trơn 120mm chuẩn NATO L55A1. Thay đổi này cho phép sử dụng nhiều loại đạn hơn, bao gồm cả đạn xuyên động năng mới và đạn nổ không khí có thể lập trình.

Bên cạnh đó, Challenger 3 còn được trang bị tháp pháo hoàn toàn mới với hệ thống ngắm quang-điện tử hiện đại, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số thế hệ mới và các cảm biến được nâng cấp. Những trang bị này giúp xe tăng phát hiện, bám bắt và tiêu diệt mục tiêu nhanh chóng, chính xác trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Hệ thống thiết bị điện tử cũng được thiết kế lại toàn bộ, tạo nền tảng cho việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và kết hợp cảm biến trong tương lai.

* Thái Lan mua công nghệ Israel biến súng trường thành “sát thủ diệt UAV”

The Defence Blog dẫn nguồn từ Tập đoàn công nghiệp vũ khí Israel (IWI) cho biết đã bàn giao hệ thống chống UAV mang tên Arbel cho Thái Lan.

Được biết, Bộ Quốc phòng Thái Lan đang thảo luận về một đơn đặt hàng tiếp theo với IWI, sau khi hãng này hoàn thành công việc tích hợp hệ thống Arbel vào các khẩu súng trường của quân đội Thái Lan và cung cấp các khóa huấn luyện sử dụng khí tài mới cho binh sĩ xứ Chùa Vàng.

Hệ thống Arbel biến súng trường thành “sát thủ diệt UAV” (ảnh minh họa). Nguồn: IWI

Được IWI phát triển sau gần một thập niên thiết kế, công nghệ điều khiển hỏa lực tiên tiến này biến những khẩu súng bộ binh tiêu chuẩn thành các phương tiện đánh chặn dẫn đường chính xác, khiến hệ thống vừa có vẻ giản đơn vừa rất hiệu quả.

IWI bán hệ thống Arbel dưới dạng được tích hợp sẵn vào súng trường hoàn chỉnh của hãng này hoặc được lắp đặt vào vũ khí hiện có của khách hàng. Thái Lan chọn phương án thứ hai. Nhờ vậy, binh sĩ Thái Lan vẫn giữ được khí tài mà họ đã quen thuộc, đồng thời có thêm khả năng tấn công các loại UAV cỡ nhỏ.

Arbel là một trong số các hệ thống giúp binh lính sử dụng vũ khí cá nhân để chống lại mối đe dọa từ UAV mà không cần mang theo quá nhiều trang thiết bị phụ trợ. Thực tế, hệ thống này không tự động phát hiện UAV hay ngắm bắn cho người lính, mà thay vào đó là kiểm soát chính xác thời điểm mỗi phát đạn được bắn ra. Viên đạn đầu tiên được bắn ra bằng cơ học, giống như bất kỳ khẩu súng trường tiêu chuẩn nào; và trong khi người lính vẫn giữ cò súng, hệ thống sẽ bắn các viên đạn tiếp theo với nhịp độ mang lại cơ hội trúng đích cao nhất. Để làm được điều này, IWI cho biết hệ thống Arbel sẽ bù trừ và giảm thiểu các sai số bắn thường gặp trong tình huống chiến đấu do thở gấp, mệt mỏi và căng thẳng gây ra.

Hệ thống Arbel sử dụng nguồn điện bằng pin, cho phép hoạt động liên tục 50 giờ và sẽ khiến súng nặng thêm khoảng 400g. Nó có thể bắn hạ UAV ở khoảng cách 450m vào ban ngày và 200m vào ban đêm. Nếu hệ thống hết pin, súng vẫn hoạt động với chức năng bình thường.