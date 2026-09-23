Quân sự thế giới hôm nay (23-9): Pháp thử nghiệm bệ phóng đa năng Rampart đầu tiên

* Pháp thử nghiệm bệ phóng đa năng Rampart đầu tiên

WarshipCam đưa tin, Hải quân Pháp đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống phóng đa năng Rampart được trang bị cho một tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral, qua đó đánh dấu lần lắp đặt công khai đầu tiên của khí tài trên cho một tàu chiến của lực lượng này.

Theo hình ảnh được công bố, 2 hệ thống Rampart được đặt ở phía trước bên mạn phải và một ở phía sau bên mạn trái của tàu. Các vị trí này tương ứng với vị trí từng được bố trí hệ thống phòng không tầm gần SIMBAD.

Hệ thống Rampart trên một tàu lớp Mistral đang được Hải quân Pháp thử nghiệm. Ảnh: WarshipCam

Hệ thống Rampart được nghiên cứu và chế tạo bởi tập đoàn đóng tàu quân sự Naval Group (Pháp). Trước đây, hệ thống này được biết đến với tên gọi MPLS (Hệ thống phóng đa năng mô-đun) trước khi chính thức đổi tên thành Rampart vào giữa năm nay.

Cũng đóng vai trò là vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS) tương tự như nhiều khí tài của nhiều lực lượng hải quân khác, song điểm độc đáo của hệ thống Rampart là một bệ phóng duy nhất nhưng có thể cấu hình để bắn các loại đạn khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ. Theo đó, nó có thể tích hợp tên lửa hạng nhẹ LMM, các loại rocket cỡ nòng 68mm và 70mm, UAV cảm tử, các tên lửa phòng không tầm ngắn. Ngoài ra, hệ thống được vận hành tự động hoặc điều khiển từ xa từ trung tâm tác chiến của tàu, giúp bảo vệ an toàn cho kíp thủy thủ.

Tàu lớp Mistral là các tàu đổ bộ lớn thứ hai trong cấu trúc hạm đội của Hải quân Pháp (chỉ sau tàu sân bay Charles de Gaulle). Do đó, nhằm chống lại UAV, các mối đe dọa trên mặt nước di chuyển ở tốc độ cao và các mục tiêu tầm ngắn khác, hệ thống Rampart sẽ cung cấp cho tàu một “chiếc ô” tầm gần hiệu quả, chi phí thấp, thay vì phải lãng phí các loại tên lửa phòng không tầm xa đắt đỏ. Đồng thời, khi áp sát bờ biển để đổ quân, hệ thống Rampart có thể nhanh chóng chuyển đổi cấu hình từ phòng không sang tấn công mặt đất để hỗ trợ lực lượng đổ bộ.

* Lục quân Mỹ diễn tập chống chiến thuật UAV bầy đàn

World Defence News đưa tin, trong cuộc diễn tập Scarlet Dragon 26-3 tại Fort Bragg (bang North Carolina), Lục quân Mỹ đã cùng lúc sử dụng cả trí tuệ nhân tạo (AI), tác chiến điện tử, radar, hệ thống tự hành và hỏa lực phòng thủ chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV.

Cụ thể, 100 UAV liên tục tiến công vào các vị trí đóng quân của lực lượng tham gia diễn tập. Nhiều kịch bản xử lý được thực hành nhằm xem xét cách thức ra quyết định dựa trên AI và các khí tài có thể phối hợp với nhau để chống lại số lượng lớn UAV tiếp cận đồng thời.

Các UAV được sử dụng trong cuộc diễn tập Scarlet Dragon 26-3 của Lục quân Mỹ. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Những cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV có thể làm quá tải vùng phủ sóng radar, tiêu thụ băng thông liên lạc, các quy trình chỉ huy và kiểm soát, đồng thời làm phức tạp việc ưu tiên mục tiêu và buộc các chỉ huy phải đưa ra quyết định nhanh chóng về việc nên gây nhiễu, theo dõi hoặc tiêu diệt mối đe dọa nào bằng vũ khí, trang bị nào. Những điều kiện này khắc nghiệt hơn nhiều so với các cuộc diễn tập chống UAV theo kiểu “một chọi một” thường thấy và phản ánh sát hơn thách thức mà các đơn vị của Lục quân Mỹ có thể sẽ phải đối mặt.

Theo một báo cáo, cuộc diễn tập đã củng cố thực tế rằng không một vũ khí, trang bị đơn lẻ nào có thể xử lý triệt để UAV bầy đàn. Vì thế, việc triển khai một mạng lưới phòng thủ kết hợp như trong diễn tập là phương pháp hiệu quả. Kết quả của diễn tập có thể định hình các biện pháp phòng thủ chống chiến thuật UAV bầy đàn trong thời gian tới, khi chúng trở thành mối đe dọa ngày càng tăng mà một đội hình tác chiến lớn có thể phải đối mặt trong một cuộc chiến cường độ cao.

* Ba Lan tiếp nhận thêm xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams

Theo Army Recognition, Ba Lan vừa nhận được lô 35 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEPv3 Abrams mới. Lô xe này là một phần trong gói mua sắm trị giá 4,75 tỷ USD của Warsaw, gồm 250 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams, 26 xe cứu hộ bọc thép M88A2 Hercules, 17 xe bắc cầu M1074/M1110, đạn dược và gói hỗ trợ huấn luyện, hậu cần.

Với việc dự kiến hoàn tất giao hàng vào cuối năm 2026 và 116 xe tăng M1A1 Abrams được mua riêng, Ba Lan đang mở rộng cả lực lượng thiết giáp và cơ sở hạ tầng hỗ trợ cần thiết để vận hành một lực lượng xe tăng có quy mô đáng kể.

Xe tăng M1A2 SEPv3 Abraim của quân đội Ba Lan. Ảnh: Army Recognition

Xe tăng M1 Abrams có nhiều phiên bản từ khi được sản xuất vào những năm 1980, với M1A2 SEPv3 Abrams là biến thể mới nhất. Đây được coi là xe tăng kỹ thuật số tiên tiến hàng đầu thế giới với hỏa lực nâng cấp, mức độ bảo vệ và cơ động vượt trội, có tính năng kỹ-chiến thuật vượt xa những biến thể cũ.

Đáng chú ý, M1A2 SEPv3 Abraim được trang bị đại trà hệ thống phòng vệ chủ động Trophy do Israel sản xuất, có khả năng vô hiệu hóa các loại đạn xuyên lõm, đạn xuyên động năng. Thân xe và tháp pháo tích hợp các tổ hợp mới ngăn chặn nguy cơ từ các loại vũ khí nổ tự chế (IED), hệ thống tác chiến điện tử CREW Duke V3 chống vũ khí nổ tự chế điều khiển radio IED (RCIED).

M1A2 SEPv3 có vũ khí chính là pháo nòng trơn M256 120mm, có thể bắn đạn xuyên giáp dưới cỡ BOPS M829A4 (thế hệ 5) và đạn đa nhiệm (AMP), cùng súng máy 12,7mm trên tháp pháo và súng máy đồng trục 7,62mm.