* Canada trang bị kính ngắm phóng đại cho súng trường C25

Canada sẽ trang bị kính ngắm quang học có độ phóng đại từ 1x đến 6x do Colt Optics thiết kế riêng cho súng trường C25. Đây là một trong những nâng cấp đáng chú ý của dòng súng trường được phát triển nhằm thay thế các mẫu C7 và C8 đã phục vụ quân đội nước này hơn 35 năm.

Canada giới thiệu súng trường C25 được trang bị kính ngắm quang học 1-6x của Colt Optics. Ảnh: Colt Optics

Theo Colt Optics, ở mức phóng đại 1x, thiết bị hỗ trợ binh sĩ ngắm bắn nhanh ở cự ly gần, tương tự kính ngắm thông thường. Khi tăng độ phóng đại lên 6x, người sử dụng có thể quan sát và xác định mục tiêu ở khoảng cách xa hơn.

C25 là phiên bản phát triển từ mẫu C8A4 trước đây. Súng tiếp tục sử dụng đạn tiêu chuẩn NATO cỡ 5,56mm, nhưng được trang bị nòng dày hơn, cò hai giai đoạn và thiết bị đầu nòng đa chức năng. Theo Colt Canada, cấu hình này giúp binh sĩ tăng khả năng đánh trúng những vị trí yếu trên áo giáp hiện đại của đối phương.

Ngày 19-3-2026, Cơ quan Đầu tư Quốc phòng Canada trao hợp đồng cho Colt Canada sản xuất súng trường thay thế C7 và C8. Giai đoạn đầu kéo dài 3 năm, bao gồm 30.000 khẩu General Service, với tổng giá trị khoảng 220 triệu USD, đã gồm thuế.

Nếu triển khai giai đoạn tiếp theo, hợp đồng sẽ bổ sung 19.207 khẩu General Service và 16.195 khẩu Full Spectrum dành cho bộ binh tuyến đầu. Tổng số súng được cung cấp khi đó có thể lên tới 65.402 khẩu.

Chính phủ Canada cho biết Colt Canada cam kết bảo đảm ít nhất 80% giá trị sản phẩm có nguồn gốc trong nước. Kính ngắm do Colt Optics cung cấp sẽ được lắp ráp tại nhà máy Colt Canada ở Kitchener, tỉnh Ontario. Lục quân Canada dự kiến tiếp nhận những khẩu C25 đầu tiên vào năm 2027.

* Mỹ chi thêm kinh phí để đẩy nhanh nâng cấp tiêm kích F-35 Block 4

Hải quân Mỹ quyết định bổ sung kinh phí cho Lockheed Martin để thúc đẩy tiến độ phát triển các tính năng mới thuộc gói nâng cấp F-35 Block 4. Nguồn kinh phí này được sử dụng cho các hoạt động quản lý chương trình, phát triển và cải tiến phần mềm, cũng như tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng.

Tiêm kích F-35A chuẩn bị cất cánh tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Barnes, bang Massachusetts, ngày 5-11-2026. Ảnh: Defence Blog

Theo thông báo của Bộ Chiến tranh Mỹ, Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân (NAVAIR) đã phê duyệt khoản bổ sung 72,6 triệu USD cho hợp đồng phát triển F-35 với Lockheed Martin. Hợp đồng được trao theo hình thức chỉ định, không qua đấu thầu cạnh tranh, theo cơ chế thanh toán chi phí cộng phí cố định. Các công việc dự kiến hoàn tất vào tháng 3-2028.

Khoản kinh phí bổ sung lần này được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng phát triển ký năm 2023, bao gồm các hạng mục nghiên cứu, thử nghiệm và tích hợp những nâng cấp Block 4, cùng các hệ thống huấn luyện và dữ liệu tác chiến đi kèm.

Block 4 là chương trình nâng cấp quy mô lớn nhất của tiêm kích F-35, với hơn 80 hạng mục cải tiến, bao gồm cả những tính năng đã được công bố và các nội dung mật. Các nâng cấp được triển khai theo từng lô sản xuất, trong đó phần lớn tập trung vào phần mềm và đòi hỏi nền tảng phần cứng đủ mạnh. Vì vậy, chương trình phụ thuộc vào gói Technology Refresh 3 (TR-3) trị giá 1,9 tỷ USD, bao gồm hệ thống máy tính, màn hình và bộ nhớ mới nhằm nâng cao khả năng xử lý của máy bay.

Tuy nhiên, quá trình phát triển TR-3 gặp nhiều trục trặc về cả phần cứng lẫn phần mềm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung. Gói nâng cấp vốn dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2023 nhưng liên tục bị trì hoãn, buộc Lầu Năm Góc tạm dừng tiếp nhận F-35 mới trong khoảng một năm, đến tháng 7-2024. Sau thời điểm này, các máy bay được bàn giao với phiên bản TR-3 bị cắt giảm một số tính năng so với kế hoạch ban đầu.

Khoản bổ sung mới tập trung vào quản lý và hỗ trợ phát triển phần mềm, không bao gồm nâng cấp phần cứng, với mục tiêu trực tiếp là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các năng lực của Block 4.

* Pháp, Ukraine hợp tác phát triển vũ khí phòng không

Pháp đang hợp tác với Ukraine phát triển phiên bản mới của hệ thống phòng không SAMP/T nhằm tăng cường năng lực phòng không và bảo vệ không phận trước các mối đe dọa từ tên lửa. Theo bà Alice Rufo, Thứ trưởng phụ trách Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp, SAMP/T cùng với hệ thống Patriot của Mỹ là hai tổ hợp vũ khí phương Tây có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Hệ thống phòng không SAMP/T. Ảnh: kariuomene.lt

SAMP/T là hệ thống phòng không cơ động đặt trên xe tải, sử dụng tên lửa Aster 30 để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Phiên bản SAMP/T NG được nâng cấp với radar mới và tên lửa đánh chặn thế hệ mới, cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa đạn đạo.

Tuyên bố của bà Rufo cũng tương đồng với thông tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đưa ra hồi tháng trước. Theo đó, Ukraine đã phối hợp với các chuyên gia Pháp điều chỉnh hệ thống SAMP/T sau khi đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống và xác định những điểm cần cải tiến.

Bà Rufo cho biết, kể từ năm 2022, hình thức hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine đã có sự thay đổi. Nếu trước đây Paris chủ yếu cung cấp vũ khí từ kho dự trữ, thì hiện nay hai nước tập trung hơn vào hợp tác sản xuất và phát triển công nghệ. Quá trình này cũng hướng tới việc tận dụng nguồn vốn từ các khoản vay của Liên minh châu Âu để thúc đẩy sản xuất chung.

Tổng thống Zelenskyy cho biết hồi tháng 9, Ukraine sẵn sàng sử dụng nguồn vốn vay từ Liên minh châu Âu để mua thêm các hệ thống SAMP/T và tên lửa đánh chặn, đồng thời thúc đẩy kế hoạch sản xuất loại vũ khí này ngay trong nước.

Theo bà Rufo, việc tăng cường năng lực phòng không là cần thiết để Ukraine đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào nhà máy điện cùng các cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu.

Về kế hoạch chuyển giao, tháng 11-2025, Pháp nhất trí cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống SAMP/T, mỗi hệ thống gồm 6 bệ phóng. Đến tháng 7-2026, Tổng thống Zelenskyy thông báo Ukraine sẽ là quốc gia đầu tiên tiếp nhận phiên bản SAMP/T NG, bên cạnh 2 hệ thống thuộc thế hệ trước. Trong khi đó, Đan Mạch đã ký hợp đồng xuất khẩu đầu tiên mua SAMP/T NG, với thời gian bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2028.