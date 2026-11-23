Quân sự thế giới hôm nay 23-11: Pháp bắt tay Ukraine phát triển lá chắn phòng không SAMP/T thế hệ mới
Quân sự thế giới hôm nay (23-11) có những nội dung sau: EU chống khủng bố như thế nào?; Mỹ chi thêm kinh phí để đẩy nhanh nâng cấp tiêm kích F-35 Block 4; Pháp, Ukraine hợp tác phát triển vũ khí phòng không; Thế giới thời đàm: Đằng sau thỏa thuận quân sự Mỹ-Venezuela.
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