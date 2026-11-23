Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, đã kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung sau hơn hai tuần đàm phán căng thẳng. Bất đồng về nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu khiến các bên không thể tìm được tiếng nói chung, đồng thời làm dấy lên những hoài nghi về hiệu quả của cơ chế đàm phán đa phương đã được duy trì suốt gần ba thập kỷ qua.