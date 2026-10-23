Quân sự thế giới hôm nay (23-10): Séc giới thiệu UAV tấn công tầm bay 400km

* Kongsberg trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa cho xe tăng K2 của Ba Lan

Tập đoàn Kongsberg của Na Uy đã ký hợp đồng trị giá khoảng 75 triệu USD với nhà sản xuất xe tăng Hyundai Rotem của Hàn Quốc, để cung cấp trạm vũ khí điều khiển từ xa PROTECTOR RS4 lắp đặt trên xe tăng K2 mà Ba Lan đặt hàng từ Hyundai Rotem.

Theo thỏa thuận, các trạm vũ khí sẽ được tích hợp trên 3 loại phương tiện dành cho Lực lượng vũ trang Ba Lan, gồm xe tăng chiến đấu chủ lực K2, xe cứu kéo và sửa chữa thiết giáp K2, cùng xe công binh chiến đấu K2. Kongsberg dự kiến bắt đầu bàn giao những hệ thống đầu tiên cho Hyundai Rotem vào năm 2027 để lắp đặt lên phương tiện.

Xe tăng K2 của Ba Lan được trưng bày tại Bemowo Piskie, ngày 31-3-2023. Ảnh: Defenseblog

PROTECTOR RS4 cho phép kíp xe sử dụng súng máy hoặc súng phóng lựu tự động lắp trên nóc phương tiện từ bên trong khoang giáp. Hình ảnh từ camera quang học ban ngày và camera ảnh nhiệt được truyền đến màn hình điều khiển, giúp xạ thủ phát hiện và tấn công mục tiêu mà không phải mở cửa nóc, trực tiếp để lộ bản thân trước hỏa lực đối phương.

Hệ thống có thể mang súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm, súng máy cỡ nòng 7,62mm hoặc 5,56mm, hoặc súng phóng lựu 40mm. Giá lắp ổn định giúp duy trì độ chính xác khi phương tiện di chuyển. Kongsberg cho biết đã cung cấp hơn 20.000 trạm vũ khí PROTECTOR cho quân đội các nước trên thế giới.

Đơn hàng của Kongsberg gắn với hợp đồng thứ hai trị giá khoảng 6,5 tỷ USD mà Ba Lan ký với Hyundai Rotem vào tháng 8-2025, bao gồm 180 xe tăng K2 và 81 phương tiện hỗ trợ sử dụng khung gầm K2.

* Séc giới thiệu UAV tấn công tốc độ cao SABRE với tầm bay 400km

Tại Triển lãm và Diễn đàn Future Forces 2026 diễn ra ở Prague (Cộng hòa Séc), công ty KBP International đã giới thiệu máy bay không người lái (UAV) tấn công tốc độ cao SABRE, cùng bệ phóng CATA do Threod Systems phát triển. Sự kết hợp này hướng tới khả năng triển khai hỏa lực không người lái nhanh chóng từ các vị trí dã chiến, giảm phụ thuộc vào đường băng truyền thống và tăng tính linh hoạt trong tác chiến.

Theo thông số kỹ thuật được KBP International công bố tại triển lãm, SABRE có khối lượng cất cánh tối đa 125kg, tải trọng nhiệm vụ có thể cấu hình lên tới 30kg và tầm bay tối đa 400km. UAV được trang bị động cơ tua-bin phản lực có lực đẩy 400N, cho phép đạt tốc độ tối đa 400km/giờ. Máy bay dài khoảng 3,4m, sải cánh 2,9m. Thiết kế cấu trúc mở của hệ thống điện tử hàng không và hệ thống nhiệm vụ cho phép điều chỉnh cấu hình theo những yêu cầu tác chiến khác nhau.

KBP International giới thiệu UAV tấn công tốc độ cao SABRE cùng bệ phóng CATA tại Future Forces 2026. Ảnh: Army Recognition

Điểm đáng chú ý của SABRE là sự kết hợp giữa tốc độ, tầm bay và khả năng mang tải trọng. Với tốc độ tối đa 400km/giờ, nền tảng này có thể tiếp cận mục tiêu nhanh hơn các UAV tầm xa sử dụng động cơ cánh quạt có tốc độ thấp hơn, khiến đối phương có ít thời gian hơn để phát hiện và triển khai biện pháp đối phó. Trong khi đó, tải trọng 30kg tạo điều kiện tích hợp các thiết bị nhiệm vụ với cấu hình khác nhau. Tuy nhiên, khả năng sống sót thực tế còn phụ thuộc vào quỹ đạo bay, khả năng chống gây nhiễu, kiểm soát tín hiệu và hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối.

SABRE tương thích với phương pháp phóng bằng máy phóng hoặc sử dụng tên lửa đẩy hỗ trợ cất cánh, cho phép triển khai từ các địa điểm khác nhau mà không cần đường băng chuẩn bị sẵn. Bệ phóng CATA được giới thiệu cùng hệ thống có khả năng hỗ trợ UAV nặng tới 350kg, tốc độ phóng tối đa 55m/giây và thời gian triển khai, thu hồi dưới 4 phút.

Việc giới thiệu đồng thời SABRE và CATA cho thấy xu hướng phát triển UAV tấn công ngày càng chú trọng không chỉ hiệu suất phương tiện bay mà còn cả khả năng cơ động, linh hoạt khi phóng và triển khai ngoài các cơ sở hạ tầng cố định. Với tốc độ tối đa 400km/giờ, tầm bay 400km và tải trọng lên tới 30kg, SABRE được định hướng cho các nhiệm vụ tấn công nhanh, trong khi CATA cung cấp giải pháp phóng dã chiến.

* Mỹ đầu tư 99 triệu USD thử nghiệm tàu khu trục cuối cùng lớp Zumwalt

Hải quân Mỹ đã trao cho Tập đoàn HII hợp đồng trị giá 99 triệu USD để tiến hành thử nghiệm trên biển đối với Lyndon B. Johnson (DDG 1002), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thứ ba và cũng là chiếc cuối cùng thuộc lớp Zumwalt.

Được đóng theo hợp đồng ký năm 2011, DDG 1002 đến cơ sở của HII vào tháng 1-2022 để kích hoạt và thử nghiệm hệ thống chiến đấu, chuẩn bị cho kế hoạch đưa vào biên chế vào năm 2027. Công việc do Ingalls Shipbuilding, đơn vị trực thuộc HII, thực hiện chủ yếu tại cơ sở ở Pascagoula (bang Mississippi). Các hoạt động liên quan dự kiến hoàn tất vào tháng 10-2028.

Hiện nay, DDG 1002 đang được nâng cấp lớn để tích hợp hệ thống tên lửa siêu vượt âm CPS. Sau khi hoàn thành, tàu sẽ trở thành nền tảng thứ hai của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống này, cho phép tấn công các mục tiêu ngoài lãnh thổ trong vòng vài phút bằng vũ khí dẫn đường chính xác thông thường, không mang đầu đạn hạt nhân.

Hình ảnh tàu khu trục lớp Zumwalt USS Lyndon B. Johnson. Ảnh: HII

Quá trình nâng cấp bao gồm tháo bỏ các pháo hạm cỡ nòng 155mm ở phía trước tàu để lắp đặt 4 ống phóng thẳng đứng cỡ lớn, có khả năng phóng tổng cộng tối đa 12 tên lửa.

Tàu khu trục lớp Zumwalt được phát triển từ đầu những năm 2000, nhằm tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu trên bờ từ biển. Tàu được thiết kế để hoạt động phối hợp với các tàu chiến lớp Arleigh Burke hiện có của Hải quân Mỹ, góp phần nâng cao sức mạnh tác chiến trên nhiều chiến trường.

Hệ thống động lực của tàu gồm hai động cơ tua-bin khí Rolls-Royce MT30, mỗi động cơ có công suất 47.500 mã lực, kết hợp với các máy phát điện Curtiss-Wright. Tàu còn được trang bị các tổ máy phát điện tua-bin Rolls-Royce RR4500, mỗi tổ có công suất 5.100 mã lực.

Ngoài khả năng tích hợp tên lửa siêu vượt âm, tàu dài 186m này có thể phóng nhiều loại tên lửa từ 80 ống phóng tiêu chuẩn bố trí trên boong. Tàu có thể chở 140 thủy thủ, mang theo 2 UAV và các trực thăng hải quân tương tự MH-60 Seahawk. Tàu đạt tốc độ tối đa khoảng 56km/giờ và có tầm hoạt động khoảng 8.300km.