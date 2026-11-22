* Mỹ có UAV tấn công có tầm hoạt động lên tới 1.100km

Công ty công nghệ quốc phòng Vector của Mỹ vừa giới thiệu BOMBARD, một mẫu UAV tấn công tầm xa, được phát triển nhằm tăng cường năng lực tấn công chính xác tầm xa, đồng thời đáp ứng yêu cầu sản xuất với quy mô lớn và chi phí hợp lý.

BOMBARD là UAV phóng từ mặt đất, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công một chiều. Theo nhà sản xuất, phương tiện có tầm hoạt động tối đa 1.100km, tốc độ hành trình 378km/giờ, trọng lượng cất cánh tối đa 127kg và khả năng mang tải trọng lên tới 50kg.

Vector giới thiệu UAV tấn công BOMBARD được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa với tốc độ cao và chi phí hợp lý. Ảnh: Vector

Nền tảng được thiết kế theo cấu trúc mô-đun, tích hợp khả năng bay tự động từ khi phóng đến khi tiếp cận mục tiêu, dẫn đường khi mất tín hiệu GPS, kết nối với hệ thống chỉ huy và điều khiển mở, đồng thời cho phép thay đổi cấu hình tải trọng để phù hợp với từng nhiệm vụ.

Những đặc tính này giúp tăng cường sự linh hoạt khi tiến hành các chiến dịch tầm xa trong môi trường tác chiến có tranh chấp, nơi tác chiến điện tử gây gián đoạn thông tin liên lạc và can thiệp tín hiệu định vị vệ tinh ngày càng đặt ra thách thức đối với các hệ thống không người lái thông thường. Tuy nhiên, Vector chưa xác nhận liệu UAV có thể đạt tầm hoạt động tối đa khi mang đủ tải trọng hay không.

Với tốc độ hành trình 378km/giờ, Bombard nhanh hơn đáng kể so với các UAV tấn công một chiều sử dụng động cơ cánh quạt thông thường. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), UAV Shahed-136 của Iran có tốc độ khoảng 180km/giờ, chưa bằng 1/2 tốc độ của BOMBARD. Lợi thế về tốc độ giúp UAV rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên, khả năng sống sót của phương tiện còn phụ thuộc vào đường bay, khả năng phát hiện và năng lực phòng không của đối phương.

Điểm đáng chú ý của BOMBARD là động cơ phản lực xung có cấu tạo đơn giản, sử dụng số lượng bộ phận chuyển động tối thiểu nhằm giảm độ phức tạp trong chế tạo và yêu cầu bảo đảm kỹ thuật. Vector hướng tới khả năng mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu trang bị số lượng lớn các loại vũ khí tấn công có chi phí hợp lý.

Hiện tại BOMBARD vẫn trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm. Một biến thể của UAV đã được thử nghiệm bay. Các thử nghiệm tiếp theo sẽ giúp đánh giá tầm hoạt động thực tế, khả năng mang tải trọng, độ chính xác, khả năng chống nhiễu dẫn đường và độ tin cậy khi tác chiến. Chi phí sản xuất và tốc độ chế tạo của hệ thống cũng chưa được công bố.

* Xe tăng hạng trung KARPAT trình diễn hỏa lực pháo 120mm tại Slovakia

Theo Army Recognition, xe tăng hạng trung CFL-120 KARPAT vừa trình diễn thành công khả năng cơ động và bắn pháo chính 120mm trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại thao trường quân sự Záhorie (Slovakia). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển dòng xe tăng hạng trung mới này.

KARPAT được phát triển thông qua hợp tác giữa Tập đoàn FNSS của Thổ Nhĩ Kỳ và Tập đoàn CSG của Cộng hòa Séc, với sự tham gia cung cấp công nghệ tháp pháo của Leonardo (Italy). Xe sử dụng khung gầm bánh xích KAPLAN của FNSS, kết hợp tháp pháo HITFACT MkII của Leonardo, trang bị pháo nòng trơn 120/45mm có độ giật thấp, tương thích với đạn tiêu chuẩn NATO.

Dù có khối lượng tối đa khoảng 34 tấn, nhẹ hơn đáng kể so với các xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng thông thường, nhưng KARPAT được đánh giá có năng lực tấn công trực tiếp tương đương xe tăng chiến đấu chủ lực. Tháp pháo được tích hợp kính ngắm ổn định cho trưởng xe và pháo thủ, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, thiết bị ảnh nhiệt và máy đo xa laser. Khoang chứa đạn được bố trí tách biệt với khoang kíp xe nhằm nâng cao khả năng sống sót.

Xe tăng hạng trung KARPAT trình diễn hỏa lực pháo 120mm trong cuộc diễn tập bắn đạn thật tại Slovakia. Ảnh: CSG

Theo thông số kỹ thuật do CSG công bố, xe có tốc độ tối đa khoảng 70km/giờ trên đường nhựa và tầm hoạt động khoảng 450km. Động cơ diesel bố trí phía sau, kết hợp hộp số tự động hoàn toàn và hệ thống treo tiên tiến, giúp xe duy trì khả năng cơ động trên địa hình phức tạp, kể cả nền đất mềm.

Nhờ kết hợp hỏa lực mạnh với khả năng cơ động, KARPAT được định hướng phục vụ các đơn vị cơ giới, thiết giáp, lực lượng trinh sát và phản ứng nhanh. Phương tiện có thể bổ trợ cho các xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng, đặc biệt trong những môi trường mà việc vận chuyển và cơ động của phương tiện có trọng lượng lớn gặp nhiều hạn chế.

Để tăng cường khả năng bảo vệ, KARPAT có thể được trang bị giáp mô-đun, thiết bị cảnh báo laser và hệ thống phòng vệ chủ động. CSG cũng xác định trạm vũ khí điều khiển từ xa HITROLE L của Leonardo là một phương án hỗ trợ đối phó với UAV.

FNSS cho biết KARPAT đã sẵn sàng bước vào sản xuất hàng loạt. Những chiếc xe đầu tiên có thể được bàn giao trong vòng 19-20 tháng, trong khi năng lực tác chiến ban đầu dự kiến đạt được sau 26 tháng.

* BAE Systems biến tàu tuần tra thành phương tiện tự hành

Tập đoàn BAE Systems của Anh đã cải hoán tàu cao tốc tuần tra Der’a P38 thành phương tiện tự hành với hệ thống Nautomate. Theo kết quả thử nghiệm được BAE Systems công bố mới đây, tàu đã chứng minh khả năng điều hướng, phát hiện mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ tuần tra mà không cần thủy thủ đoàn trực tiếp điều khiển. Giải pháp này cho phép các lực lượng hải quân tận dụng tàu hiện có để phát triển phương tiện không người lái, đồng thời duy trì quyền kiểm soát của con người đối với vũ khí.

Nautomate là hệ thống điều khiển tự hành dành cho phương tiện mặt nước và phương tiện hoạt động dưới nước, bao gồm cả tàu đóng mới và tàu hiện có. Hệ thống giúp phương tiện có khả năng tự động di chuyển theo lộ trình, đánh giá tình hình xung quanh và chủ động tránh va chạm, giảm yêu cầu điều khiển liên tục của con người.

Tàu cao tốc tuần tra Der’a P38 có chiều dài 14m, tốc độ tối đa 60 hải lý/giờ. Ảnh: BAE Systems

Trong thử nghiệm, tàu P38 tự động tuần tra khu vực được giao, phát hiện và truy đuổi một phương tiện mô phỏng mối đe dọa. BAE Systems cho biết Nautomate sử dụng chung nền tảng phần mềm cốt lõi với phương tiện lặn tự hành Herne. Một nội dung thử nghiệm khác đánh giá khả năng phối hợp giữa Nautomate với trạm vũ khí điều khiển từ xa MSI Seahawk, được trang bị súng máy. Người điều khiển phê duyệt khai hỏa vào mục tiêu được chỉ định, sau đó hệ thống bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 1km. Trong bài thử nghiệm điều khiển thủ công, một cựu lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh cũng bắn trúng mục tiêu sau khi tiếp cận ở cự ly khoảng 500m.

BAE Systems cho biết lượt thử nghiệm tự động tiêu thụ ít đạn hơn trong điều kiện biển được mô tả là đầy thách thức. Tuy nhiên, công ty không công bố tỷ lệ bắn trúng, số lượng đạn sử dụng hoặc dữ liệu so sánh chi tiết giữa hai phương thức.