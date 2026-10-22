Quân sự thế giới hôm nay (22-10): Pháp có thể vận hành hai tàu sân bay lần đầu kể từ năm 1997

* Pháp có thể vận hành hai tàu sân bay lần đầu kể từ năm 1997

Naval News dẫn lời Đô đốc Christophe Cluzel, Tham mưu trưởng Hải quân Pháp thông báo lực lượng này đang đánh giá khả năng kéo dài thời gian hoạt động đối với tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất Charles de Gaulle so với thời hạn nghỉ hưu dự kiến năm 2038.

Nghiên cứu khả thi chính thức sẽ xem xét tính toàn vẹn của hai lò phản ứng nước áp lực K15 của tàu sân bay, tuổi thọ nhiên liệu hạt nhân còn lại và tình trạng máy móc, động cơ đẩy, với kết luận cuối cùng dự kiến được công bố vào đầu năm 2029.

Tàu sân bay Charles de Gaulle. Ảnh: Naval News

Việc kéo dài thời gian hoạt động của tàu Charles de Gaulle đến năm 2040 sẽ cho phép Hải quân Pháp vận hành đồng thời hai tàu sân bay, lần đầu tiên kể từ khi tàu Clemenceau ngừng hoạt động vào năm 1997, với tàu kế nhiệm France Libre trong các cuộc thử nghiệm trên biển và gia nhập hạm đội, qua đó giảm thiểu khoảng trống trong quá trình chuyển giao giữa hai tàu.

Đến năm 2040, tàu Charles de Gaulle sẽ có 39 năm phục vụ. Do đó, kế hoạch đại tu năm 2027 sẽ là cơ hội để Hải quân Pháp đánh giá nhu cầu thay thế thiết bị trước khi đưa ra quyết định vào đầu năm 2029.

Trong số các tàu sân bay hạt nhân trên thế giới, tàu Charles de Gaulle cũng là đại diện duy nhất không tới từ Mỹ. Con tàu này từ lâu đã được coi là biểu tượng của Hải quân Pháp với sức mạnh không thể coi thường. Được chế tạo để thay thế cho các tàu sân bay lớp Clemenceau, tàu có chiều dài thân 261,5m, chiều cao 66,5m, độ mớn nước 9,43m, lượng choán nước 38.000 tấn. Kích thước ấn tượng này cho phép tàu mang theo 1.150 lính hải quân, 550 lính không quân, 50 nhân viên kỹ thuật và có thể sử dụng làm nơi đóng quân tạm thời cho 800 lính thủy quân lục chiến. Về mặt hỏa lực, tàu có thể mang theo 40 máy bay quân sự; đồng thời sở hữu 4 bệ phóng Sylver dùng cho tên lửa đất đối không Aster 15 và 2 bệ phóng Sacral cho tên lửa tầm trung Mistral. Để tự vệ trong cự ly gần, tàu sân bay này được trang bị 8 khẩu pháo liên thanh Giat 20F2 20mm.

* Vũ khí laser mới của Hàn Quốc trình diễn năng lực diệt mục tiêu

Theo Army Recognition, hai hệ thống vũ khí laser đã được sử dụng và cùng nhau hạ gục thành công các mục tiêu máy bay không người lái trong cuộc diễn tập tác chiến TIGER+ của Lục quân Hàn Quốc.

Được tiến hành dưới sự giám sát của Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) và Viện nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc (KRIT), cuộc trình diễn góp phần thể hiện quá trình chuyển đổi đang diễn ra đối với vũ khí laser từ các hệ thống phòng thủ điểm cố định sang khả năng chống máy bay không người lái (C-UAS) di động, chi phí thấp nhằm đối phó với các mối đe dọa phi đối xứng.

Một hệ thống Cheongwang Block-I. Ảnh: DAPA

Trong số hai hệ thống vũ khí laser trên, DAPA tiết lộ có một hệ thống Cheongwang Block-I công suất 20kW do tập đoàn Hanwha Systems chủ trì phát triển. Hệ thống này được triển khai vào trực chiến bảo vệ Seoul và các cơ sở trọng yếu khác từ cuối năm 2024, đưa Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới đưa vũ khí laser vào biên chế. Trong khi đó, hệ thống vũ khí laser thứ hai chưa được tiết lộ thông tin.

Hàn Quốc bắt đầu phát triển vũ khí laser vào năm 2019 khi nhận thấy tiềm năng to lớn của nó. Theo DAPA, vũ khí laser có khả năng phòng thủ chống lại các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ và máy bay trực thăng ở khoảng cách gần bằng cách bắn các chùm tia laser, chỉ cần nguồn điện ổn định để hoạt động và một lần bắn ước tính chỉ tốn khoảng 1,45 USD. Đặc biệt, tia laser của hệ thống vũ khí này không thể nhìn thấy bằng mắt thường và không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Đến giữa năm nay, chương trình phát triển vũ khí laser của Hàn Quốc tiếp tục đạt được bước tiến đáng kể khi Hanwha Systems nghiên cứu thành công bộ tạo dao động laser nội địa nhằm thay thế linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài để nâng cấp các phiên bản Cheongwang tiếp theo.

* Thụy Điển phát triển thành công LUUV trong chưa đầy 1 năm

The Drone Front đưa tin, tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển đã phát triển và cho ra mắt nguyên mẫu của một phương tiện lặn không người lái cỡ lớn (LUUV) chỉ chưa đầy 1 năm sau khi nhận được hợp đồng.

Dù chưa công bố tên cũng như chi tiết kỹ-chiến thuật của khí tài này, nhà sản xuất cho biết nguyên mẫu hoạt động hoàn toàn bình thường và đã hoàn thành thành công các cuộc thử nghiệm trên biển. Kết quả đó sẽ cung cấp thông tin cho giai đoạn phát triển tiếp theo, bao gồm việc bổ sung các chức năng tự động, phần mềm tiên tiến và các cảm biến mới cho tàu.

Hình ảnh do Saab công bố về LUUV mới được hãng phát triển. Ảnh: The Drone Front

Ngoài ra, Saab nhấn mạnh rằng việc hãng có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển LUUV là nhờ dựa trên những nghiên cứu trước đây của mình về các hệ thống dưới nước, cũng như nhận được sự hỗ trợ từ Cơ quan quản lý vật tư quốc phòng Thụy Điển (FMV) và quân đội Thụy Điển. Qua đó, Saab khẳng định hợp tác giữa ngành công nghiệp quốc phòng và chính phủ có thể đẩy nhanh quá trình phát triển và thử nghiệm các năng lực quân sự mới.

Các loại LUUV có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ khảo sát địa hình đáy biển, tìm kiếm thủy lôi đến thu thập thông tin và hỗ trợ phát hiện tàu chiến, tàu ngầm. Tùy theo thiết kế, chúng còn có thể được phát triển để mang theo các hệ thống vũ khí hoặc phương tiện không người lái khác. Nếu các nước có thể xây dựng được những hạm đội LUUV chuyên dụng, họ hoàn toàn có khả năng mở rộng đáng kể phạm vi triển khai phương tiện lặn không người lái tại những khu vực cách xa lãnh thổ, tạo thêm lựa chọn tác chiến, đồng thời đặt ra thách thức mới đối với hoạt động giám sát và bảo vệ các tuyến hàng hải, căn cứ quân sự cũng như hạ tầng chiến lược trên biển.