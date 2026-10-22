Quân sự thế giới hôm nay, 22-10: EU tăng cường vai trò tại Bắc Cực
Quân sự thế giới hôm nay (22-10) có những nội dung sau: Pháp có thể vận hành hai tàu sân bay lần đầu kể từ năm 1997; vũ khí laser mới của Hàn Quốc trình diễn năng lực diệt mục tiêu; Thụy Điển phát triển thành công LUUV trong chưa đầy 1 năm; EU xác định 4 ưu tiên tại Bắc Cực; Thế giới thời đàm: Nước Pháp trong thế khó.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-22-10-eu-tang-cuong-vai-tro-tai-bac-cuc-64740