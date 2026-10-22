Quân sự thế giới hôm nay, 22-10: EU tăng cường vai trò tại Bắc Cực

Nga và Ukraine đều bày tỏ ủng hộ đề xuất của Mỹ về nối lại đàm phán ba bên nhằm chấm dứt xung đột, với khả năng cuộc gặp có thể diễn ra vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, bất đồng về lãnh thổ, bảo đảm an ninh và tình hình chiến sự tiếp tục là những rào cản lớn đối với triển vọng đạt được thỏa thuận.