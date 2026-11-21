* Anh đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất đạn pháo tự động đầu tiên

Tập đoàn quốc phòng BAE Systems vừa đưa vào hoạt động nhà máy nạp thuốc nổ tại Glascoed, miền Nam xứ Wales, nhằm mở rộng năng lực sản xuất đạn pháo 155mm của Anh. Với hệ thống tự động hóa hoàn toàn, cơ sở mới được kỳ vọng nâng sản lượng loại đạn này lên gấp 16 lần so với năm 2023, đồng thời trở thành nhà máy sản xuất đạn pháo cỡ lớn tự động hóa hoàn toàn đầu tiên tại Anh.

BAE Systems giám sát quá trình sản xuất đạn pháo 155mm bằng công nghệ đúc rót thuốc nổ nóng chảy tại cơ sở Glascoed. Ảnh: Defence Blog

Nhà máy được trang bị các hệ thống robot tiên tiến và phương tiện dẫn đường tự động. Theo BAE Systems, việc ứng dụng công nghệ tự động hóa sẽ giúp tăng sản lượng, nâng cao khả năng bảo đảm nguồn cung và đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Anh trong dài hạn.

Cơ sở này áp dụng công nghệ đúc rót nóng chảy, theo đó thuốc nổ được nung chảy và rót trực tiếp vào thân đạn rỗng, sau đó để nguội trước khi hoàn tất các công đoạn lắp ráp. Quy trình tự động hóa này giúp giảm nhu cầu nhân lực trực tiếp, đồng thời cho phép nhà máy kéo dài thời gian hoạt động và tăng sản lượng.

BAE Systems cho biết nhà máy hiện chưa vận hành hết công suất. Hoạt động sản xuất quy mô lớn sẽ được triển khai sau giai đoạn thử nghiệm thực tế, song tập đoàn chưa tiết lộ thời gian thử nghiệm cũng như sản lượng dự kiến mỗi năm. Mục tiêu tăng sản lượng gấp 16 lần được tính trên cơ sở mức sản xuất năm 2023, khi BAE Systems chỉ chế tạo khoảng 3.000-5.000 quả đạn pháo 155mm mỗi năm.

Theo quy trình sản xuất, thân đạn được chế tạo tại nhà máy của BAE Systems ở Đông Bắc nước Anh, sau đó chuyển đến Glascoed để nạp thuốc nổ. Ngoài ra, tập đoàn đã đưa vào hoạt động một cơ sở sản xuất pháo tại Sheffield nhằm khôi phục năng lực chế tạo nòng pháo ở Anh, đồng thời hỗ trợ Ba Lan xây dựng dây chuyền sản xuất đạn pháo 155mm.

Glascoed là cơ sở có lịch sử sản xuất đạn dược từ những năm 1940, hiện đảm nhiệm các hoạt động sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm đạn dược, vật liệu nổ phục vụ lực lượng vũ trang Anh. Nhà xưởng mới vừa được đưa vào hoạt động là một phần trong kế hoạch mở rộng và hiện đại hóa năng lực sản xuất tại đây.

* Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận UAV chiến đấu KIZILELMA

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Baykar mới đây thông báo đã bàn giao 3 máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) KIZILELMA đầu tiên cho lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm nghiệm thu. Đây được xem là một bước tiến trong chương trình phát triển UAV chiến đấu của nước này, hướng tới kết hợp hoạt động tác chiến tự động với các dòng tiêm kích có người lái.

Việc tiếp nhận 3 UAV chiến đấu KIZILELMA đầu tiên mở ra hướng phát triển mới cho tác chiến đường không tự động và khả năng phối hợp trong tương lai với tiêm kích KAAN và F-16. Ảnh: Baykar Technologies

Được Baykar nghiên cứu và phát triển bằng nguồn vốn tự đầu tư, KIZILELMA đã thực hiện 600 chuyến bay thử nghiệm và huấn luyện kể từ chuyến bay đầu tiên vào ngày 14-12-2022. Đáng chú ý, ngày 29-11-2025, máy bay đã phóng tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn GÖKDOĞAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, tiêu diệt thành công một mục tiêu bay sử dụng động cơ phản lực. Trong cuộc thử nghiệm này, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) MURAD do ASELSAN sản xuất cung cấp dữ liệu mục tiêu cho hệ thống vũ khí.

KIZILELMA còn được thử nghiệm bay đội hình với hai máy bay cùng loại, tích hợp hệ thống ngắm bắn quang điện tử TOYGUN và sử dụng các loại vũ khí chính xác TOLUN, TEBER-82 từ khoang vũ khí bên trong. Theo thông số do Baykar công bố, máy bay có tải trọng tối đa 1.500kg, bán kính chiến đấu 926km, tốc độ tối đa khoảng 1.100km/giờ và thời gian hoạt động liên tục hơn 3 giờ.

Bên cạnh nhiệm vụ tấn công mặt đất, KIZILELMA được phát triển để thực hiện đánh chặn trên không, hộ tống tiêm kích và phối hợp tác chiến với máy bay có người lái. Nền tảng này đã tiến hành các chuyến bay đội hình và thử nghiệm mô phỏng giao chiến với tiêm kích F-16. Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng tới xây dựng lực lượng không quân kết hợp giữa máy bay có người lái và không người lái, trong đó KIZILELMA sẽ phối hợp tác chiến với tiêm kích thế hệ thứ năm KAAN và các máy bay F-16 hiện có.

* Mỹ nâng cấp tàu khu trục lớp Zumwalt với tên lửa siêu vượt âm

Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch nâng cấp tàu khu trục USS Michael Monsoor (DDG-1001), chiếc thứ hai thuộc lớp Zumwalt, bằng hệ thống phóng tên lửa siêu vượt âm LMVLS có trọng lượng khoảng 610 tấn. Việc cải tiến nhằm tích hợp tổ hợp vũ khí Conventional Prompt Strike (CPS), qua đó tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa của tàu.

Tàu khu trục USS Michael Monsoor (DDG-1001) trong cuộc tập trận RIMPAC 2022. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo kế hoạch, tàu sẽ được lắp hệ thống ống phóng thẳng đứng cỡ lớn LMVLS, đồng thời điều chỉnh lại một số kết cấu bên trong. Quá trình nâng cấp dự kiến diễn ra từ tháng 5-2028 đến tháng 8-2030.

Hệ thống LMVLS được thiết kế dưới dạng cụm lắp ráp chế tạo sẵn, dài khoảng 13,6m, rộng 6,3m và cao 12,5m, trọng lượng khoảng 610 tấn. Cụm thiết bị gồm 4 ống phóng thẳng đứng cỡ lớn, được thiết kế để mang tối đa 12 tên lửa CPS, mỗi ống chứa 3 quả theo cấu hình dự kiến. Hệ thống sẽ được lắp ở phần phía trước tàu, thay thế vị trí pháo hiện có.

Ngoài ra, chương trình còn bao gồm nâng cấp hệ thống máy tính tích hợp TSCEI, giao diện điều khiển vũ khí, hệ thống phân phối điện, chuyển đổi năng lượng và làm mát.

Tên lửa CPS được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa Hải quân và Lục quân Mỹ, cùng chương trình vũ khí siêu vượt âm tầm xa LRHW. Hệ thống gồm tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng và phương tiện lướt siêu vượt âm C-HGB, có khả năng đạt tốc độ trên Mach 5. Sau khi được tên lửa đẩy đưa lên tốc độ cần thiết, phương tiện lướt sẽ tách khỏi tầng đẩy, tiếp tục cơ động trên quỹ đạo bay để tiếp cận mục tiêu.

Việc trang bị CPS được kỳ vọng giúp USS Michael Monsoor có thêm khả năng tấn công các mục tiêu quân sự có giá trị cao như sở chỉ huy, trận địa tên lửa và hệ thống phòng không.