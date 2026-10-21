Quân sự thế giới hôm nay (21-10): Nga hé lộ pháo phòng không 2S38

* Đan Mạch mua thêm tên lửa chống hạm NSM

Đan Mạch tiếp tục tăng cường năng lực chống hạm khi mua thêm tên lửa Naval Strike Missile (NSM) của Na Uy, nhằm nâng cấp các tàu hộ vệ thuộc Hải quân Hoàng gia.

Thương vụ có trị giá 42,6 triệu USD, tiếp nối thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước Bắc Âu được thiết lập vào cuối năm 2025.

Tên lửa chống hạm NSM Ảnh: Kongsberg

Theo Tổ chức Mua sắm và Hậu cần Quốc phòng Đan Mạch (DALO), thương vụ được thực hiện theo hình thức mua bán giữa chính phủ hai nước. Cơ quan Trang bị Quốc phòng Na Uy (FMA) đã ký phụ lục sửa đổi hợp đồng với Tập đoàn Kongsberg Defence & Aerospace để sản xuất và bàn giao số tên lửa bổ sung.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik nhấn mạnh, việc Đan Mạch mua thêm tên lửa NSM góp phần củng cố năng lực phòng thủ của nước này, đồng thời tăng cường an ninh cho khu vực Bắc Âu và NATO.

Đơn hàng mới tiếp nối hợp đồng mua Hệ thống phòng thủ bờ biển NSM (CDS) của Đan Mạch hồi tháng 12-2025, trị giá hơn 112 triệu USD. Với thương vụ này, Đan Mạch trở thành quốc gia NATO thứ năm lựa chọn hệ thống phòng thủ bờ biển cơ động NSM, sau Ba Lan, Mỹ, Romania và Latvia. Việc bàn giao các hệ thống đầu tiên dự kiến bắt đầu trong năm nay.

NSM cũng được Đan Mạch lựa chọn để thay thế tên lửa chống hạm Harpoon trên các tàu hộ vệ của Hải quân Hoàng gia. Trước đây, nước này từng triển khai các tổ hợp Harpoon đặt trên xe tải, sử dụng bệ phóng thu hồi từ những tàu hộ vệ lớp Peder Skram đã loại biên. Năm 2022, Đan Mạch tiếp tục vận dụng kinh nghiệm này để lắp ráp và viện trợ Ukraine một tổ hợp Harpoon cơ động, góp phần vào nhiệm vụ phòng thủ bờ biển tại Odesa.

* Indonesia đưa trực thăng H225M lên tàu sân bay

Mới đây, các phi công trực thăng H225M Caracal thuộc Không quân Indonesia đã tham gia huấn luyện triển khai trực thăng trên tàu sân bay hạng nhẹ KRI Sriwijaya (100).

Lực lượng vũ trang Indonesia triển khai trực thăng H225M trên tàu sân bay. Ảnh: Military Leak

Nội dung huấn luyện tập trung vào kỹ thuật điều khiển trực thăng trên boong tàu, cất cánh và hạ cánh trên biển, cũng như quy trình liên lạc giữa tổ bay và lực lượng điều hành boong tàu. Hoạt động này đòi hỏi độ chính xác cao do ảnh hưởng của chuyển động tàu, hướng gió thay đổi và không gian hoạt động hạn chế. Thông qua huấn luyện phối hợp, Hải quân và Không quân Indonesia hướng tới nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường hiệp đồng trong các nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn chiến đấu (CSAR) và vận chuyển quân.

Không quân Indonesia hiện vận hành 14 trực thăng H225M Caracal, được bàn giao từ tháng 11-2014, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ CSAR. Công tác bảo dưỡng và sản xuất một số cấu kiện thân máy bay do doanh nghiệp quốc phòng PT Dirgantara Indonesia thực hiện trong nước. Việc triển khai H225M trên tàu sân bay giúp mở rộng phạm vi hoạt động của dòng trực thăng vận tải chiến thuật tầm xa này, hỗ trợ các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển quân trên biển.

Tàu KRI Sriwijaya (100) trước đây mang tên Giuseppe Garibaldi, được Hải quân Italy đưa vào biên chế năm 1985. Sau 39 năm phục vụ, tàu bị loại biên năm 2024, trước khi được Indonesia mua lại năm 2026 và chính thức đưa vào biên chế ngày 24-9-2026.

Là tàu sân bay đầu tiên của Indonesia, KRI Sriwijaya dự kiến được hiện đại hóa toàn diện để đảm nhiệm vai trò tàu mang trực thăng đa nhiệm và phương tiện bay không người lái.

* Nga hé lộ pháo phòng không 2S38

Pháo phòng không 2S38 Derivatsiya-PVO của Nga được cho là đã xuất hiện tại cuộc diễn tập quân sự Center 2026, trong bối cảnh nhu cầu về các hệ thống phòng không cơ động chống máy bay không người lái (UAV) ngày càng gia tăng.

Pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO của Nga, trang bị pháo tự động 57mm, được cho là đã xuất hiện tại cuộc diễn tập quân sự Center-2026. Ảnh: Mạng xã hội X

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quân sự Army 2017, 2S38 sử dụng khung gầm bánh xích BMP-3, trang bị tháp pháo điều khiển từ xa với pháo tự động 57mm. Theo thông số do hãng thông tấn TASS công bố, phương tiện có trọng lượng khoảng 21,5 tấn, tốc độ bắn tối đa 120 viên/phút, tầm bắn được quảng bá lên tới 6km và độ cao tác chiến tối đa 4,5km.

Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt UAV và tên lửa hành trình ở cự ly gần, sử dụng đạn nổ lập trình nhằm tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không. Thiết bị quang-điện tử thụ động đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát và bám bắt mục tiêu, giúp giảm sự phụ thuộc vào radar tìm kiếm tích hợp.

Trong khi đó, Đức phát triển các hệ thống Skyranger 30 và Skyranger 35 của Rheinmetall, sử dụng pháo tự động tương ứng cỡ nòng 30mm và 35mm, kết hợp đạn nổ lập trình. Mỹ triển khai hệ thống phòng không cơ động SGT Stout trên khung gầm xe bọc thép Stryker, tích hợp pháo 30mm, tên lửa phòng không Stinger và radar.

Các hệ thống trên phản ánh xu hướng tăng cường năng lực phòng không tầm gần trước mối đe dọa UAV. Tuy nhiên, hiệu quả của 2S38 sẽ phụ thuộc vào khả năng phát hiện, bám bắt và tiêu diệt mục tiêu, nguồn cung đạn dược, trình độ kíp chiến đấu và quy mô triển khai thực tế.