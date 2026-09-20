Quân sự thế giới hôm nay (20-9): Đức tiếp nhận tiêm kích F-35A đầu tiên

* Mỹ duyệt gói phòng không 2,68 tỷ USD cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ bán trang bị quân sự tiềm năng trị giá khoảng 2,68 tỷ USD cho Ukraine, nhằm tăng cường năng lực phòng không. Đây mới là bước phê duyệt để tiến hành thương vụ, chưa phải hợp đồng mua bán đã được ký kết.

Gói bán trang bị quân sự được đề xuất của Mỹ sẽ tăng cường năng lực phòng không đa tầng của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói đề xuất nhằm nâng cao khả năng của Ukraine trong ứng phó với các mối đe dọa trên không hiện tại và tương lai, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ tại châu Âu.

Gói đề xuất bao gồm nhiều loại trang bị phòng không, trong đó có tên lửa S-300 Clone, GAM-67, hệ thống tên lửa phòng không dẫn đường bằng laser, thiết bị vận chuyển, dựng và phóng cải tiến, các bộ kit cải biến hệ thống phóng cơ động và radar RPS 202 dùng cho nhiệm vụ chống máy bay không người lái.

Việc kết hợp tên lửa đánh chặn với radar, hệ thống phóng và các trang bị hỗ trợ cho thấy gói đề xuất không chỉ tập trung vào một loại vũ khí mà còn hướng tới củng cố toàn diện mạng lưới phòng không Ukraine. Trong đó, các thiết bị cải biến và hệ thống phóng cơ động giúp tăng khả năng triển khai tên lửa, còn radar chống máy bay không người lái và cột ăng-ten có thể dựng góp phần nâng cao khả năng kết nối, cơ động và tổ chức lực lượng phòng không theo hướng phân tán.

Về tài chính, nếu thương vụ được hoàn tất, Ukraine sẽ sử dụng nguồn đóng góp của châu Âu kết hợp với nguồn Tài trợ quân sự nước ngoài (FMF) của Mỹ được phân bổ trước đó. Phần FMF sẽ được tính là khoản đóng góp vốn của Mỹ vào Quỹ đầu tư tái thiết Ukraine theo cơ chế hoàn trả 1:1.

Đáng chú ý, gói đề xuất còn bao gồm phụ tùng, vật tư tiêu hao, phần mềm, tài liệu kỹ thuật, vận chuyển, sửa chữa và các dịch vụ kỹ thuật, hậu cần của Chính phủ Mỹ và nhà thầu.

* Đức tiếp nhận tiêm kích F-35A đầu tiên

Theo Army Recognition, Đức mới đây vừa tiếp nhận chiếc tiêm kích tàng hình F-35A đầu tiên từ Tập đoàn Lockheed Martin tại Fort Worth, bang Texas (Mỹ), đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân Đức và tham gia mạng lưới không quân thế hệ thứ năm của NATO tại châu Âu.

Đức chính thức tiếp nhận chiếc tiêm kích F-35A Lightning II đầu tiên tại Fort Worth. Ảnh: Lockheed Martin

8 chiếc F-35A đầu tiên của Đức sẽ được sử dụng cho công tác huấn luyện tại Căn cứ Vệ binh Quốc gia không quân Ebbing, cùng lực lượng Mỹ và các nước đồng minh. Việc huấn luyện trong hệ thống chung do Mỹ dẫn dắt nhằm giúp Đức nhanh chóng hình thành đội ngũ nhân sự và khả năng vận hành F-35A, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp với các lực lượng không quân NATO.

F-35A được Đức lựa chọn để thay thế máy bay chiến đấu Tornado, loại máy bay dự kiến được loại biên vào năm 2030. So với Tornado, F-35A có khả năng giảm mức độ bị phát hiện, hệ thống cảm biến tiên tiến, khả năng hợp nhất dữ liệu và kết nối mạng, đồng thời có thể đảm nhiệm vai trò trong nhiệm vụ chia sẻ hạt nhân của NATO.

Đức dự kiến sở hữu 35 chiếc F-35A. Số máy bay này sẽ được tích hợp vào mạng lưới F-35 đang ngày càng mở rộng tại châu Âu cùng các lực lượng F-35 của Bỉ, Ba Lan, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Italy và Anh.

Về tác chiến, ưu thế chính của F-35A nằm ở sự kết hợp giữa khả năng tàng hình, cảm biến và kết nối dữ liệu. Máy bay được thiết kế để giảm khả năng bị radar đối phương phát hiện, đồng thời sử dụng radar, cảm biến quang-điện tử và hệ thống hỗ trợ điện tử để xây dựng bức tranh tình huống chiến thuật hợp nhất. Dữ liệu thu thập được có thể chia sẻ với các máy bay Eurofighter của Đức và các lực lượng đồng minh, qua đó hỗ trợ phát hiện mối đe dọa và phối hợp tác chiến.

Đức đang chuẩn bị Căn cứ không quân Buchel với hệ thống bảo đảm kỹ thuật, lập kế hoạch nhiệm vụ, an ninh mạng và các hạng mục hỗ trợ cần thiết cho máy bay F-35A. Dự kiến, máy bay sẽ bắt đầu được bàn giao cho Buchel từ quý III-2027 và hoàn tất vào năm 2029.

* Hàn Quốc chọn hệ thống động lực điện cho tàu khu trục KDDX

Tập đoàn Leonardo DRS vừa ký hợp đồng với Doosan Enerbility nhằm cung cấp động cơ đẩy nam châm vĩnh cửu thuộc dòng IED-LS 100 cùng bộ biến tần tương thích cho 6 tàu khu trục KDDX của Hải quân Hàn Quốc. Đây là một trong những hợp phần quan trọng của hệ thống động lực điện hoàn toàn trên lớp tàu chiến mặt nước thế hệ mới này.

KDDX là lớp tàu khu trục mang tên lửa mới của Hàn Quốc. Ảnh: Hanwha Ocean

Quyết định trên được đưa ra sau khi Hanwha Ocean ký hợp đồng thiết kế chi tiết, đóng tàu dẫn đầu của chương trình. Tàu KDDX dự kiến dài 159m, rộng 20m, lượng giãn nước không tải khoảng 7.100 tấn và khi đầy tải khoảng 9.000 tấn, biên chế 158 người.

Điểm đáng chú ý của KDDX là hệ thống động lực điện hoàn toàn. Công suất từ turbine khí được chuyển thành điện năng, sau đó cấp cho các động cơ đẩy nam châm vĩnh cửu để tạo lực quay cho trục chân vịt. Cách tiếp cận này khác với hệ thống truyền động cơ khí trên các tàu khu trục Hàn Quốc trước đây và hệ thống động lực lai điện trên một số tàu hộ vệ FFX.

Leonardo DRS cho biết động cơ đẩy nam châm vĩnh cửu dòng IED-LS 100 có dải công suất từ 5 đến 31MW, tốc độ hoạt động từ 0 đến 200 vòng/phút và hiệu suất điển hình trên 97%. Động cơ truyền động trực tiếp cho trục chân vịt, không cần hộp số giảm tốc. Thiết kế này giúp giảm kích thước, khối lượng và tổn thất cơ khí của hệ thống động lực.

Hệ thống động lực điện cũng cho phép phân phối công suất linh hoạt hơn giữa động cơ đẩy và các phụ tải trên tàu, như radar, hệ thống quản lý tác chiến, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, bơm và thiết bị làm mát. Tuy nhiên, thông số cụ thể về số lượng động cơ đẩy, công suất từng động cơ, máy phát, điện áp phân phối và cấu hình dự phòng của KDDX chưa được công bố.

Ngoài hệ thống động lực, KDDX sẽ được trang bị 48 ống phóng thẳng đứng, gồm 32 ống KVLS-I và 16 ống KVLS-II, 8 tên lửa chống hạm và pháo hạm 127mm. Tàu cũng sử dụng radar mảng pha điện tử chủ động băng tần S và X, sonar cùng hệ thống quản lý tác chiến của Hàn Quốc.

Chương trình KDDX gồm 6 tàu, tổng giá trị khoảng 5,4 tỷ USD. Tàu đầu tiên dự kiến được bàn giao vào cuối năm 2032, trong khi 5 tàu còn lại được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2036.