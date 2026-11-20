* Vũ khí laser Valkyrie 300kW của Mỹ đạt cột mốc mới

Theo Army Recognition, hệ thống vũ khí laser năng lượng cao Valkyrie có công suất 300kW do tập đoàn Lockheed Martin phát triển cho Lục quân Mỹ vừa đánh chặn và phá hủy thành công một mục tiêu mô phỏng tên lửa hành trình trong cuộc thử nghiệm tích hợp hoàn chỉnh. Đáng chú ý là quá trình tác xạ được thực hiện mà không cần đến các thiết bị hỗ trợ bám bắt mục tiêu bổ sung.

Trong nhiều cuộc thử nghiệm trước đây, nhà phát triển chỉ kiểm tra từng công đoạn riêng lẻ. Việc hoàn tất liên tục toàn bộ quy trình mới cho thấy hệ thống có khả năng vận hành như một tổ hợp vũ khí thực thụ, thay vì chỉ là một thiết bị trình diễn công nghệ. Tuy nhiên, Lockheed Martin chưa công bố những thông số quan trọng như thời điểm, địa điểm thử nghiệm hay khoảng cách từ hệ thống laser đến mục tiêu.

Hệ thống vũ khí laser Valkyrie. Ảnh: Lockheed Martin

Hình ảnh duy nhất được công bố cho thấy một thiết bị màu vàng đất, có kích thước tương đương một container, phía trên lắp cụm định hướng chùm tia laser. Bên cạnh là một xe tải quân sự, phía sau là nhà chứa máy bay.

Valkyrie là nguyên mẫu thuộc chương trình “Năng lực phòng thủ hỏa lực gián tiếp - Laser năng lượng cao” (IFPC-HEL), được triển khai theo hợp đồng ký tháng 10-2023 nhằm chế tạo 2 nguyên mẫu hạng 300kW kèm tùy chọn bổ sung 2 hệ thống. Thuộc nhóm vũ khí năng lượng định hướng sử dụng chùm tia laser công suất lớn để đốt nóng và vô hiệu hóa mục tiêu với tốc độ ánh sáng, hệ thống được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự cố định và bán cố định trước tên lửa hành trình, UAV, rocket, đạn pháo, đạn cối cùng máy bay cánh bằng và trực thăng.

Quá trình phát triển chương trình này từng đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật. Trong báo cáo đánh giá công bố tháng 6-2025, Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết Lục quân Mỹ đã phải kéo dài giai đoạn thử nghiệm Valkyrie để thu thập thêm dữ liệu hiệu suất và đánh giá khả năng tích hợp với Hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp (IBCS) - mạng lưới kết nối các cảm biến và tổ hợp phòng không. Giới chức quân sự Mỹ ghi nhận việc tích hợp các công nghệ liên quan phức tạp hơn dự kiến, đồng thời hiệu quả tác chiến thực tế của vũ khí laser không chỉ phụ thuộc vào công suất phát mà còn chịu tác động bởi độ chính xác bám bắt, chất lượng chùm tia, điều kiện khí quyển và thời gian chiếu xạ mục tiêu.

Theo thông tin về ngân sách nghiên cứu và phát triển năm tài khóa 2027 của Lục quân Mỹ, nguyên mẫu Valkyrie cùng toàn bộ dữ liệu thử nghiệm sẽ được chuyển giao sang chương trình Hệ thống vũ khí laser liên quân (JLWS) của Lầu Năm Góc. Chương trình này hướng tới phát triển các tổ hợp laser dạng container dùng chung cho lực lượng lục quân và hải quân, với các nguyên mẫu ban đầu có công suất khoảng 150kW trước khi nâng lên mức 300-500kW.

* Hàn Quốc hạ thủy khinh hạm lớp Chungnam thứ năm

World Defence News đưa tin, Hàn Quốc đã tổ chức lễ hạ thủy khinh hạm tên lửa dẫn đường ROKS Pyeongtaek (số hiệu FFG-833) tại một nhà máy đóng tàu của tập đoàn Hanwha Ocean. Đây là chiếc thứ năm trong loạt sáu tàu thuộc lớp Chungnam (còn gọi là FFX Batch III hoặc FFG-III) được đóng mới nhằm thay thế các tàu khu trục và tàu hộ tống đã cũ.

ROKS Pyeongtaek có lượng giãn nước 3.600 tấn, chiều dài 129m, rộng gần 15m, lượng giãn nước đầy tải 4.300 tấn, tốc độ tối đa 55km/giờ; sử dụng hệ thống động lực lai ít tiếng ồn kết hợp hệ thống định vị thủy âm nhằm nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu dưới nước.

Khinh hạm ROKS Pyeongtaek. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

Tàu trang bị pháo 127mm và hệ thống phóng thẳng đứng, cũng như tên lửa dẫn đường chống hạm, tên lửa dẫn đường chiến thuật đối đất và ngư lôi chống ngầm tầm xa. Tàu cũng được tích hợp các thiết bị nội địa, bao gồm hệ thống radar mảng pha đa chức năng có khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu từ mọi hướng.

Con tàu được đặt theo tên thành phố cảng Pyeongtaek - nơi đặt trụ sở Bộ tư lệnh Hạm đội 2 Hải quân Hàn Quốc, đồng thời là chiến hạm thứ hai mang tên gọi này sau tàu cứu hộ ROKS Pyeongtaek (ATS-27) từng phục vụ khoảng 20 năm từ năm 1996 đến khi loại biên vào tháng 12-2016.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm trên biển, ROKS Pyeongtaek dự kiến được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào tháng 12-2027 và biên chế về Bộ tư lệnh Hạm đội 2.

* Bỉ tiếp nhận xe trinh sát - chiến đấu Jaguar đầu tiên

Defense News cho hay, Lục quân Bỉ đã tiếp nhận và ra mắt chiếc xe trinh sát - chiến đấu bánh lốp Jaguar 6x6 đầu tiên do Pháp chế tạo. Hoạt động này nằm trong gói mua sắm 60 xe Jaguar thuộc chương trình hợp tác năng lực cơ giới hóa (CaMo) giữa Pháp và Bỉ, với tiến độ bàn giao dự kiến kéo dài đến năm 2030.

Do liên doanh KNDS France, Arquus và Thales phát triển, Jaguar có khối lượng chiến đấu 25 tấn, kíp xe 3 người, được trang bị động cơ diesel tăng áp công suất 500 mã lực kết hợp hộp số tự động 7 cấp. Nhờ hệ dẫn động 6 bánh chủ động, xe đạt khả năng cơ động việt dã cao, tốc độ hành trình tối đa 90 km/giờ và tầm hoạt động 800km.

Xe trinh sát - chiến đấu bánh lốp Jaguar đầu tiên của Bỉ. Ảnh: Belgian Army Staff

Đáng chú ý, thân xe đạt tiêu chuẩn chống đạn và mìn STANAG 4569 cấp 4 theo tiêu chuẩn NATO. Vũ khí chính của Jaguar là pháo tự động 40mm sử dụng đạn lồng ống CTAS (loại đạn có đầu đạn nằm gọn bên trong vỏ thuốc phóng giúp thu gọn kích thước buồng đạn và tăng tốc độ nạp), đi kèm tên lửa chống tăng dẫn đường Akeron MP cùng giá súng điều khiển từ xa cỡ nòng 7,62mm.

Trong khuôn khổ chương trình CaMo ký năm 2018 với Pháp, bên cạnh 60 xe Jaguar, Bỉ còn đặt mua 382 xe bọc thép chở quân VBMR Griffon (những chiếc đầu tiên đã được bàn giao từ tháng 7-2025) và 24 xe cối tự hành MEPAC. Gói mua sắm đồng bộ kèm phụ tùng và thiết bị thông tin liên lạc bảo mật này nhằm thay thế các dòng xe bọc thép cũ như Piranha IIIC và Dingo 2 trong biên chế Lục quân Bỉ, đồng thời chuẩn hóa trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến với Lục quân Pháp.