Quân sự thế giới hôm nay (20-10): Tàu khu trục USS Carney phóng tên lửa SM-2 'hạ' gọn mục tiêu

* Australia bổ sung năng lực cho “Cá mập ma”

Ngày 19-10, Australia đã công bố kế hoạch trang bị cho phương tiện lặn không người lái cỡ lớn Ghost Shark (Cá mập ma) của Hải quân Hoàng gia Australia khả năng mang thủy lôi, phóng UAV cảm tử và tiếp tế cho lực lượng đặc nhiệm. Quyết định này đánh dấu bước mở rộng nhiệm vụ của Ghost Shark từ trinh sát, thu thập thông tin tình báo sang tác chiến thủy lôi, tấn công chính xác và hậu cần bí mật.

Ghost Shark phát triển từ chương trình có trị giá 140 triệu AUD được triển khai vào năm 2022, với sự tham gia của Anduril Australia, Hải quân Hoàng gia Australia và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Australia. Phương tiện được thiết kế để hoạt động cùng tàu ngầm có người điều khiển và đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm. Thiết kế mô-đun cho phép phương tiện được trang bị các hệ thống khác nhau tùy theo nhiệm vụ, bao gồm ngư lôi, thiết bị trinh sát và các phương tiện hỗ trợ nhân lực.

Phương tiện lặn không người lái Ghost Shark sẽ được trang bị thủy lôi hải quân tiên tiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Ba nguyên mẫu được hoàn thành vào giữa năm 2025. Theo hợp đồng trị giá 1,7 tỷ AUD ký ngày 10-9-2025, Australia dự kiến tiếp nhận hàng chục phương tiện trong vòng 5 năm. Chiếc Ghost Shark sản xuất hàng loạt đầu tiên được bàn giao vào tháng 1-2026, với hoạt động sản xuất tập trung tại nhà máy rộng 7.400m² của Anduril ở Sydney.

Theo quan chức quốc phòng Australia, Ghost Shark có thể mang tối đa 12 quả thủy lôi và phóng UAV Altius do Anduril phát triển. UAV này có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát hoặc mang đầu nổ nặng tới 4kg để tấn công các cảm biến, ăng-ten, thiết bị thông tin liên lạc lộ thiên trên tàu và những phương tiện cỡ nhỏ. Tầm hoạt động của UAV dao động từ 160km đến hơn 440km, tùy thuộc vào phiên bản được lựa chọn.

Phương tiện cũng có khả năng thả tiếp tế ở những nơi khó tiếp cận dưới nước, có thể chứa trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ hoặc vật tư tiêu hao, để lực lượng đặc nhiệm thu hồi sau đó. Giải pháp này giúp tránh phải duy trì một tàu tiếp tế có người điều khiển gần địa điểm thu hồi. Anduril cũng đang nghiên cứu tích hợp ngư lôi hạng nhẹ và hạng nặng, nhưng chưa xác nhận mẫu ngư lôi, số lượng vũ khí có thể mang theo hoặc thời điểm đưa vào hoạt động.

* Ukraine sử dụng UAV hạng nặng sơ tán thương binh

Theo Defense Post, Quân đội Ukraine đã sử dụng UAV đa cánh quạt hạng nặng để đưa một binh sĩ bị thương rời tiền tuyến. Đơn vị tổ chức nhiệm vụ tuyên bố đây là lần đầu tiên trên thế giới thương binh được sơ tán khỏi chiến trường bằng đường không theo phương thức này.

Theo Lữ đoàn 92 của Ukraine, chiến dịch do đại đội hệ thống mặt đất không người lái của Lữ đoàn phối hợp với các đơn vị khác và nhà sản xuất UAV Gurzuf Defence thực hiện. Binh sĩ được sơ tán là một lính bộ binh thuộc Lữ đoàn số 30. Tuy nhiên, Lữ đoàn không công bố thời gian và địa điểm diễn ra chiến dịch.

Hình ảnh UAV đa cánh quạt hạng nặng vận chuyển thương binh. Ảnh được Defense Post chụp màn hình từ video đăng tải trên mạng xã hội

UAV được sử dụng cho nhiệm vụ là loại máy bay thường được dùng để thả đạn dược. Các chuyên gia thuộc đại đội hệ thống mặt đất không người lái của Lữ đoàn 92 đã phối hợp với nhà sản xuất để cải tiến UAV cho nhiệm vụ vận chuyển người mà vẫn duy trì độ ổn định trên không, tránh bị lật hoặc đung đưa quá mức. Sau khi thử nghiệm tại các địa điểm do Gurzuf Defence cung cấp, nhóm phối hợp với những đơn vị lân cận để lên kế hoạch sơ tán.

Lữ đoàn không tiết lộ thông số kỹ thuật của UAV, quãng đường vận chuyển hay cách cố định thương binh vào máy bay. Trong video công bố, hình ảnh UAV được làm mờ nhằm bảo vệ bí mật về cấu hình và thiết bị điều khiển.

UAV hạng nặng từng được sử dụng để vận chuyển người trong các tình huống khẩn cấp dân sự, như lũ lụt và hỏa hoạn tại một số khu vực ở châu Á. Tuy nhiên, việc sử dụng loại phương tiện này để sơ tán thương binh khỏi vị trí tiền tuyến là một phương thức mới trong quân sự. Trước đó, quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng robot mặt đất và xe bọc thép cho nhiệm vụ này.

* Tàu khu trục USS Carney phóng tên lửa SM-2 “hạ” gọn mục tiêu

Army Recognition dẫn công bố của Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Carney (DDG-64) thuộc lớp Arleigh Burke đã phóng tên lửa SM-2, thành công tiêu diệt các mục tiêu bay không người lái trong cuộc diễn tập bắn đạn thật LFWAP diễn ra mới đây. Cuộc diễn tập nhằm kiểm chứng khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không của tàu trong điều kiện huấn luyện sát thực tế.

Trong cuộc diễn tập, USS Carney sử dụng tên lửa SM-2 thật để đánh chặn các mục tiêu bay không người lái. Quá trình này kiểm tra khả năng phối hợp giữa radar AN/SPY-1, hệ thống tác chiến Aegis, thiết bị điều khiển hỏa lực và hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41. Qua đó, thủy thủ đoàn rèn luyện khả năng ra quyết định nhanh, phối hợp sử dụng vũ khí và thực hiện các quy trình đánh chặn.

SM-2 là tên lửa phòng không tầm trung đến tầm xa, được thiết kế để bảo vệ tàu chiến và đội hình hải quân trước máy bay đối phương và tên lửa hành trình. Tùy biến thể, tên lửa có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách hơn 160km. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không công bố biến thể SM-2 được sử dụng, số lượng tên lửa đã phóng hoặc khoảng cách đánh chặn trong cuộc diễn tập.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Carney lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã đánh chặn thành công các mục tiêu UAV bằng tên lửa SM-2 trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên Đại Tây Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ

USS Carney từng tích lũy nhiều kinh nghiệm tác chiến trong các đợt triển khai tại Biển Đỏ và Vịnh Aden giai đoạn 2023-2024. Hải quân Mỹ xác nhận, tàu đánh chặn 15 UAV và 4 tên lửa hành trình khi làm nhiệm vụ ở Biển Đỏ. Ngày 31-1-2024, tàu tiếp tục đánh chặn một tên lửa đạn đạo và 3 UAV khi hoạt động tại Vịnh Aden.

Những hoạt động này cho thấy tầm quan trọng của khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, nhất là khi UAV và tên lửa đe dọa tàu chiến, tàu thương mại và các tuyến hàng hải chiến lược.