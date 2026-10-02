Quân sự thế giới hôm nay, 2-10: Mỹ phát triển tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 2/10 đã chấp thuận cho hai hãng hàng không Israel là Arkia và Israir khai thác các chuyến bay từ Dubai để đưa công dân Israel đang mắc kẹt tại đây về nước, sau khi hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng bởi việc đình chỉ các chuyến bay giữa UAE và Israel.