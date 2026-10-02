Quân sự thế giới hôm nay, 2-10: Mỹ phát triển tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới
Quân sự thế giới hôm nay (2-10) có những nội dung sau: Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác phát triển hệ thống phòng không TOLGA; Mỹ tìm hướng phát triển tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới; Israel trước thách thức an ninh hàng không sau sự cố FlyDubai; Thế giới thời đàm: Định hình lại cấu trúc an ninh vùng Vịnh.
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