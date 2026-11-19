Quân sự thế giới hôm nay 19-11: Pháp tăng cường năng lực trinh sát tầm xa cho lục quân với UAV AR5
Quân sự thế giới hôm nay (19-11) có những nội dung sau: Súng máy Bushmaster tiêu diệt nhiều mục tiêu UAV nhờ hệ thống M-ACE; Nhật Bản sẽ duy trì sản xuất thủy phi cơ US-2 từ năm 2029; Pháp khôi phục năng lực trinh sát tầm xa cho lục quân với UAV Tekever AR5; Thế giới thời đàm: “Robot sát thủ” có cần “vòng kim cô”?
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-19-11-phap-tang-cuong-nang-luc-trinh-sat-tam-xa-cho-luc-quan-voi-uav-ar5-64885