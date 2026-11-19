Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tham dự cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ, trong đó các nhà lãnh đạo cho biết sẽ thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine và vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân.