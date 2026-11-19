* Súng máy Bushmaster tiêu diệt nhiều mục tiêu UAV nhờ hệ thống M-ACE

Northrop Grumman (Mỹ) vừa công bố kết quả cuộc thử nghiệm hệ thống phát hiện, chỉ thị mục tiêu M-ACE kết hợp súng máy tự động Bushmaster 30mm. Trong cuộc thử nghiệm, hệ thống đã tiêu diệt nhiều phương tiện bay không người lái (UAV), cho thấy tiềm năng của giải pháp phòng thủ chống UAV cơ động, có chi phí thấp hơn so với việc sử dụng tên lửa.

Trong tình huống thử nghiệm, M-ACE đã phát hiện, nhận dạng và theo dõi các UAV đang tiếp cận, sau đó truyền thông tin vị trí mục tiêu đến súng máy Bushmaster. Súng máy M230LF cỡ nòng 30×113mm sử dụng đạn XM1211 có ngòi nổ cận đích tiêu diệt thành công nhiều mục tiêu. Kết quả này cho thấy hiệu quả của phương thức tích hợp cảm biến với vũ khí, giúp rút ngắn quá trình từ phát hiện mối đe dọa đến khai hỏa đánh chặn.

Northrop Grumman đã thử nghiệm thành công hệ thống chỉ thị mục tiêu M-ACE tích hợp với súng máy tự động Bushmaster M230LF cỡ nòng 30mm, tiêu diệt nhiều UAV bằng đạn XM1211. Ảnh: Northrop Grumman

Một điểm đáng chú ý của hệ thống là đạn XM1211 được thiết kế chuyên biệt để đối phó với các mục tiêu trên không có kích thước nhỏ và tốc độ cao. Khác với đạn thông thường cần va chạm trực tiếp với mục tiêu, đạn XM1211 sử dụng công nghệ cảm biến cận đích, cho phép kích nổ khi đến gần mục tiêu và tạo ra các mảnh văng để tiêu diệt UAV. Cơ chế này giúp tăng khả năng tiêu diệt những mục tiêu nhỏ, vốn có diện tích bề mặt hạn chế và khó theo dõi. Khi kết hợp với độ tin cậy của súng máy Bushmaster và khả năng chỉ thị mục tiêu chính xác của M-ACE, đạn nổ cận đích góp phần nâng cao hiệu quả của giải pháp phòng thủ chống UAV này.

Cuộc thử nghiệm thành công đánh dấu bước tiến trong phát triển các hệ thống phòng thủ chống UAV tích hợp, cơ động, đồng thời khẳng định tiềm năng của việc kết hợp cảm biến, hệ thống chỉ thị mục tiêu và hỏa lực pháo để nâng cao hiệu quả phòng không tầm ngắn.

* Nhật Bản sẽ duy trì sản xuất thủy phi cơ US-2 từ năm 2029

Tập đoàn ShinMaywa Industries của Nhật Bản đã xác nhận kế hoạch đầu tư hàng tỷ yên để xây dựng nhà máy mới rộng 17.500m² trên đảo nhân tạo nơi Sân bay Kobe tọa lạc, nhằm duy trì hoạt động sản xuất thủy phi cơ tìm kiếm, cứu nạn US-2 cho Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF).

Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động năm 2029, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực duy trì dây chuyền sản xuất dòng máy bay đặc biệt này. Theo đó, nhà máy không chỉ đảm nhiệm lắp ráp US-2 mà còn sản xuất các cấu kiện bằng nhựa gia cường sợi carbon (CFRP) phục vụ ngành hàng không quân sự và dân dụng.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đã tiếp nhận chiếc US-2 thứ 9 vào tháng 2-2026 và phê duyệt mua chiếc thứ 10 trong ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2025. Từ năm 2009 đến tháng 2-2026, tổng cộng 9 máy bay đã được bàn giao, tương đương trung bình một chiếc sau mỗi 22,7 tháng.

Thủy phi cơ US-2 có tầm hoạt động hơn 4.700km, quãng đường cất cánh và hạ cánh trên mặt nước lần lượt là 280m và 330m, đồng thời có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cao tới 3m. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Được phát triển để thay thế US-1A, US-2 có khả năng cất, hạ cánh trên cả đường băng và mặt nước. Máy bay dài 33,3m, sải cánh 33,2m, cao 9,8m, được trang bị bốn động cơ tua-bin cánh quạt Rolls-Royce AE2100J, tổng công suất 18.368 mã lực trục, cùng hệ thống kiểm soát lớp biên (BLC). Tốc độ tối đa của máy bay là trên 580km/giờ, tốc độ hành trình hơn 480km/giờ và tầm hoạt động trên 4.700 km.

Một trong những đặc điểm nổi bật của US-2 là khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cao tới 3m. Hệ thống BLC cung cấp khí nén lên các bề mặt cánh và điều khiển, giúp duy trì lực nâng ở tốc độ thấp mức 90km/giờ. Kết hợp với các thiết bị hạn chế nước bắn và bảo vệ thân máy bay, hệ thống này cho phép US-2 thực hiện các hoạt động cứu nạn trên biển trong những điều kiện mà nhiều loại máy bay thông thường khó đáp ứng.

Khi hoạt động trên mặt nước, US-2 có trọng lượng cất cánh tối đa 43 tấn, cần quãng đường 280m để cất cánh và 330m để hạ cánh. Khoang máy bay có thể bố trí 11 thành viên đội cứu nạn, 20 hành khách hoặc 12 bệnh nhân nằm cáng.

Nhà máy mới sẽ hoạt động song song với cơ sở Konan hiện nay tại Kobe. Ngoài lắp ráp US-2, cơ sở này sẽ sản xuất cấu kiện CFRP cho các chương trình máy bay Boeing 787, Boeing 777/777X và Bombardier Global 7500.

* Pháp khôi phục năng lực trinh sát tầm xa cho lục quân với UAV Tekever AR5

Pháp đã lựa chọn công ty Tekever cung cấp 5 UAV trinh sát chiến thuật AR5 nhằm tăng cường năng lực thu thập thông tin tình báo và giám sát chiến trường ở khoảng cách xa. Với thời gian hoạt động liên tục lên tới 20 giờ và khả năng mang theo các cảm biến giám sát tiên tiến, AR5 được kỳ vọng giúp Lục quân Pháp theo dõi hoạt động của đối phương, xác định vị trí triển khai pháo binh và duy trì khả năng trinh sát sâu vào khu vực đối phương kiểm soát.

Theo thông báo của Bộ Quân đội Pháp, nước này đã lựa chọn Tekever thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh được triển khai từ đầu năm 2026. Gói mua sắm ban đầu bao gồm 5 hệ thống hoàn chỉnh, với khả năng đặt mua bổ sung trong giai đoạn 2026-2028. Thỏa thuận khung dự kiến trị giá khoảng 150 triệu Euro. Hợp đồng dự kiến được ký trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục mua sắm công.

UAV trinh sát chiến thuật Tekever AR5 được giới thiệu tại triển lãm DVD ở Vương quốc Anh. Pháp đã lựa chọn dòng máy bay này nhằm mở rộng năng lực tình báo tầm xa và giám sát. Ảnh: Army Recognition

AR5 là UAV cánh cố định, thuộc phân khúc máy bay hoạt động ở độ cao trung bình, có thời gian bay dài. Theo nhà sản xuất, máy bay có thời gian hoạt động tối đa 20 giờ, tải trọng hữu ích 50kg, tốc độ hành trình khoảng 100km/giờ, sải cánh 7,3m và chiều dài 4m. Máy bay có thể cất, hạ cánh trên các đường băng chưa được chuẩn bị, cho phép thực hiện nhiệm vụ giám sát kéo dài mà không đòi hỏi cơ sở hạ tầng chuyên dụng quy mô lớn.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của AR5 là khả năng tích hợp nhiều loại cảm biến trinh sát. Cấu hình dự kiến của Pháp bao gồm hệ thống cảm biến ảnh quang-điện tử, thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser và radar khẩu độ tổng hợp có khả năng phát hiện mục tiêu di động trên mặt đất. Máy bay cũng có thể sử dụng cấu hình chuyên biệt cho nhiệm vụ tình báo tín hiệu và tác chiến điện tử.

Thông tin do AR5 thu thập sẽ phục vụ việc xác định các tuyến đường tiếp viện, khu vực triển khai pháo binh, hoạt động hậu cần và những thay đổi trong bố trí lực lượng đối phương, qua đó hỗ trợ công tác phân tích tình báo, xác định mục tiêu cho pháo binh và các hệ thống hỏa lực tầm xa, đồng thời theo dõi mục tiêu và đánh giá hiệu quả các đòn tấn công.