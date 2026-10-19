Quân sự thế giới hôm nay (19-10): Mỹ phát triển tên lửa đánh chặn giá rẻ để đối phó UAV và tên lửa hành trình

* Pháp chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân Rubis

Tập đoàn Naval Group đã đưa Rubis (S639), chiếc thứ năm trong tổng số 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Suffren được đóng cho Hải quân Pháp, từ nhà xưởng đóng tàu tại Cherbourg đến khu vực hạ thủy ở Normandy.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chương trình Barracuda có trị giá 9,1 tỷ Euro, nhằm thay thế các tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Rubis thế hệ trước của Hải quân Pháp. Sau khi được chuyển đến khu vực hạ thủy, Rubis sẽ tiếp tục hoàn thiện trang thiết bị, thực hiện lần nổi đầu tiên, kiểm tra hệ thống điện và động lực, thử nghiệm tại bến và trên biển trước khi được nghiệm thu, đưa vào biên chế.

Rubis, tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ năm thuộc lớp Suffren, được đưa từ nhà xưởng đóng tàu của Naval Group tại Cherbourg đến khu vực hạ thủy ở Normandy, trước khi hoàn tất việc lắp đặt trang thiết bị, chuẩn bị hạ thủy và tiến hành các đợt thử nghiệm tiếp theo. Ảnh: Naval Group

Lớp tàu Suffren gồm 6 chiếc, trong đó 4 chiếc đã được bàn giao tính đến tháng 10-2026. Tuy nhiên, mới có 3 chiếc chính thức đi vào hoạt động. Tàu Suffren (S635) được bàn giao năm 2020 và đưa vào biên chế năm 2022; Duguay-Trouin (S636) và Tourville (S637) lần lượt đi vào hoạt động năm 2024 và 2025. De Grasse (S638) được bàn giao tháng 6-2026 nhưng vẫn chưa hoạt động chính thức.

Tàu lớp này dài 99,5m, rộng 8,8m, có lượng giãn nước 5.300 tấn khi lặn, gần gấp đôi lớp Rubis trước đây. Tàu sử dụng lò phản ứng hạt nhân nước áp lực K15, đạt tốc độ hơn 25 hải lý/giờ khi lặn và 14 hải lý/giờ khi nổi, hoạt động ở độ sâu 350m và có thời gian hoạt động độc lập lên tới 75 ngày. Tàu có thủy thủ đoàn 60-65 người, đồng thời có thể mang theo 10 người nhái chiến đấu phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt.

Về vũ khí, Suffren được trang bị bốn ống phóng ngư lôi 533mm, với sức chứa 24 đơn vị vũ khí, gồm ngư lôi hạng nặng F21 Artemis, tên lửa chống hạm SM39 Exocet và tên lửa hành trình phóng từ biển MdCN. Với tầm bắn vượt 1.000km của MdCN, tàu có thể tấn công các mục tiêu cố định sâu trong đất liền khi vẫn hoạt động dưới mặt nước. Tàu cũng có khả năng mang thủy lôi và triển khai phương tiện không người lái dưới nước phục vụ trinh sát.

Hệ thống cảm biến âm học UMS-3000 của Thales, kết hợp sonar ở mũi tàu, các dàn sonar bên mạn và sonar kéo tần số rất thấp, tăng cường khả năng phát hiện tàu ngầm đối phương. Hệ thống quản lý tác chiến Sycobs tích hợp dữ liệu cảm biến, dẫn đường và điều khiển vũ khí, trong khi các thiết bị phòng thủ và mồi bẫy âm học hỗ trợ đối phó ngư lôi.

Việc đưa lớp Suffren vào biên chế mở rộng đáng kể năng lực tác chiến của Hải quân Pháp, từ chống tàu ngầm, tấn công tàu mặt nước và thu thập thông tin tình báo đến tấn công mục tiêu trên đất liền, triển khai lực lượng đặc nhiệm và trinh sát bằng phương tiện không người lái dưới nước.

* Mỹ phát triển tên lửa đánh chặn giá rẻ để đối phó UAV và tên lửa

Lục quân Mỹ công bố đã lựa chọn 4 công ty gồm Zone 5 Technologies, Furientis, Singularity Defense Corporation và Wardstone tham gia chương trình phát triển tên lửa đánh chặn có chi phí hợp lý, nhằm đối phó với tên lửa hành trình, UAV và các mối đe dọa trên không khác. Các công ty được lựa chọn từ cuộc thi xTech|Disrupt Fires do Lục quân Mỹ tổ chức.

Chương trình kéo dài một năm, dự kiến kết thúc bằng cuộc trình diễn vào tháng 9-2027. Theo Lục quân Mỹ, các thiết kế phải có khả năng tích hợp với hệ thống phòng không IFPC, bao gồm hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp (IBCS) và radar Sentinel A4. IFPC được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quân sự trọng yếu trước tên lửa hành trình và UAV. Việc bổ sung tên lửa đánh chặn giá hợp lý có thể mở rộng phương án phòng thủ, đồng thời dành các loại tên lửa đắt tiền hơn cho những mục tiêu đòi hỏi năng lực đánh chặn cao.

Hình ành bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống IFPC của Lục quân Mỹ tại thao trường White Sands (bang New Mexico). Ảnh: Lục quân Mỹ

Radar Sentinel A4 có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi máy bay, tên lửa hành trình, UAV và các mối đe dọa trên không khác, trong khi IBCS điều phối cảm biến và vũ khí trong mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp. Nếu được kết nối với kiến trúc này, các tên lửa đánh chặn mới có thể tận dụng dữ liệu từ nhiều cảm biến để nâng cao khả năng phối hợp tác chiến. Tuy nhiên, đây vẫn là mục tiêu tích hợp cần được kiểm chứng trong quá trình phát triển và thử nghiệm.

Lục quân Mỹ chưa công bố tầm đánh chặn, tốc độ tối đa, đặc tính đầu đạn hay chi phí sản xuất của các thiết kế đang cạnh tranh, hay xác định mức giá mục tiêu cho mỗi quả tên lửa. Hiệu quả kinh tế sẽ phụ thuộc vào chi phí sản xuất, xác suất đánh chặn thành công, yêu cầu bảo dưỡng và khả năng đối phó với các mục tiêu trên không.

* Anh có mẫu phương tiện mặt đất không người lái mới

Công ty công nghệ quốc phòng Stratonex Defence Technologies của Anh vừa giới thiệu VARAN, mẫu phương tiện mặt đất không người lái dạng mô-đun được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị trên chiến trường. Phương tiện có thể thay đổi trang bị nhiệm vụ và tự dẫn đường mà không cần tín hiệu định vị vệ tinh.

Theo giới thiệu của công ty, VARAN là nền tảng có thể cấu hình linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ, từ thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát, hậu cần, bảo vệ lực lượng đến tác chiến điện tử và chống UAV.

Stratonex cho biết VARAN sử dụng công nghệ dẫn đường tự động kết hợp cảm biến 3D thụ động để di chuyển trên địa hình gồ ghề, kể cả tại những khu vực tín hiệu GPS và các hệ thống định vị vệ tinh khác bị gây nhiễu hoặc không khả dụng. Công nghệ cảm biến thụ động giúp phương tiện nhận biết môi trường xung quanh mà không phát ra các tín hiệu có thể bị đối phương phát hiện. Thiết kế cũng hướng đến việc giảm dấu hiệu nhận diện về thị giác, nhiệt và âm thanh.

Mẫu thiết kế phương tiện mặt đất không người lái dạng mô-đun VARAN. Ảnh: Stratonex Defence Technologies

VARAN được phát triển trên hệ thống mở, cho phép tích hợp các trang bị chuyên dụng và công nghệ mới khi yêu cầu nhiệm vụ thay đổi. Theo Stratonex, phương tiện có thể giúp binh sĩ mở rộng phạm vi hoạt động, mang theo nhiều trang bị hơn trong các chiến dịch viễn chinh, đồng thời hỗ trợ nhiều nhiệm vụ, từ trinh sát đến chống thiết bị bay không người lái và triển khai lực lượng nhanh chóng.

Hiện VARAN vẫn là mẫu thiết kế ở giai đoạn phát triển ý tưởng. Stratonex đang thu thập ý kiến từ người dùng tiềm năng để xác định những năng lực cần tích hợp khi tiếp tục hoàn thiện nền tảng.