* Bất chấp trừng phạt, Nga tiếp tục bàn giao Su-34

Không quân Nga vừa tiếp nhận lô máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 mới do Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) sản xuất, nhằm duy trì các hoạt động tấn công tầm xa trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây tiếp tục được áp dụng.

Máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 của Nga trên đường băng. Ảnh: Rostec

Theo hãng thông tấn TASS ngày 17-11, UAC đã hoàn tất sản xuất và bàn giao lô máy bay Su-34 theo chương trình mua sắm quốc phòng của Nga. Trước khi được đưa đến các căn cứ tiếp nhận, số máy bay này đã trải qua các quy trình kiểm tra kỹ thuật và bay thử theo yêu cầu. Tuy nhiên, thông báo không đề cập đến số lượng máy bay được bàn giao, các đơn vị tiếp nhận hay cấu hình trang bị của lô máy bay mới.

Trước đó, ngày 7-10, Rostec cũng thông báo bàn giao một lô Su-34 cho Không quân Nga. Các đợt bàn giao liên tiếp cho thấy hoạt động sản xuất dòng máy bay chiến đấu chủ lực này vẫn được duy trì.

Được sản xuất hàng loạt tại Novosibirsk, Su-34 có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí có điều khiển và không điều khiển để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa. Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), trong cuộc xung đột tại Ukraine, Su-34 ngày càng được sử dụng chủ yếu để triển khai bom lượn hạng nặng tích hợp cánh và hệ thống dẫn đường. Trang bị này cho phép bom tiếp cận mục tiêu từ khoảng cách hàng chục km, giúp máy bay hạn chế phải bay vào khu vực nằm trong tầm hoạt động của hệ thống phòng không đối phương.

* Bulgaria lên kế hoạch mua pháo tự hành CAESAR của Pháp

Bulgaria đang xúc tiến kế hoạch trang bị 57 pháo tự hành CAESAR 155mm do Pháp sản xuất, nhằm nâng cấp năng lực pháo binh và từng bước thay thế các hệ thống vũ khí có nguồn gốc từ thời Liên Xô. Thương vụ dự kiến được hỗ trợ tài chính từ chương trình SAFE của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm pháo, đạn dược và các trang bị hỗ trợ đi kèm.

Pháo tự hành CAESAR Mk II 155mm do Pháp sản xuất được trang bị cabin bọc thép nâng cấp và có tầm bắn hơn 40km. Ảnh: KNDS

Theo thông báo của Hội đồng Bộ trưởng Bulgaria, chính phủ nước này đã trình Quốc hội đề xuất phê duyệt khoản đầu tư, đồng thời trao quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng tiến hành đàm phán và ký kết các đơn đặt hàng với phía Pháp. Các pháo tự hành CAESAR dự kiến đảm nhiệm nhiệm vụ phản pháo, chi viện hỏa lực cho các lực lượng cơ động và tập kích lực lượng dự bị của đối phương.

Hiện lực lượng pháo binh Bulgaria vẫn sử dụng một số hệ thống do Liên Xô thiết kế, trong đó có pháo tự hành bánh xích 2S1 Gvozdika cỡ nòng 122mm và pháo kéo D-20 cỡ nòng 152mm. Với đạn nổ phá thông thường, 2S1 có tầm bắn khoảng 15,3km, còn D-20 đạt khoảng 17,4km.

Trong khi đó, pháo tự hành CAESAR 6x6 do KNDS Pháp phát triển được trang bị pháo 155mm. Hệ thống có tốc độ bắn tối đa 6 phát/phút, tầm bắn trên 40km khi sử dụng đạn tăng tầm và có thể vượt 55km với đạn rocket hỗ trợ phù hợp. Khả năng cơ động trên khung gầm xe tải giúp CAESAR nhanh chóng thay đổi vị trí khai hỏa.

Việc đưa CAESAR vào trang bị sẽ giúp Bulgaria mở rộng đáng kể tầm tác chiến của lực lượng pháo binh, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp với các đơn vị NATO sử dụng đạn pháo tiêu chuẩn 155mm. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống còn phụ thuộc vào năng lực trinh sát, radar định vị pháo binh, thiết bị bay không người lái, thông tin liên lạc và hệ thống chỉ huy, điều khiển hỏa lực.

* Hải quân Indonesia chuẩn bị vận hành UAV ANKA

Các sĩ quan thuộc Không đoàn 2, Trung tâm Hàng không Hải quân Indonesia (Puspenerbal), đã hoàn thành khóa đào tạo kéo dài 5 tháng về vận hành máy bay không người lái (UAV) ANKA tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Khóa học diễn ra từ tháng 6 đến tháng 11-2026, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) tổ chức, tập trung vào kỹ năng điều khiển máy bay và vận hành các thiết bị phục vụ nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR).

Sĩ quan Hải quân Indonesia hoàn thành khóa đào tạo vận hành UAV ANKA tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Puspenerbal

Theo Puspenerbal, các sĩ quan hoàn thành khóa huấn luyện sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong đào tạo nhân sự, chuẩn bị cho Không đoàn 2 triển khai các hoạt động hàng không không người lái.

Hoạt động đào tạo nằm trong hợp đồng trị giá 300 triệu USD mà Indonesia ký với TAI vào tháng 2-2023 để mua 12 UAV ANKA, bao gồm hệ thống hỗ trợ mặt đất, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. Trong đó, 6 máy bay được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ để bàn giao trực tiếp, 6 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp tại Indonesia với sự phối hợp của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Theo kế hoạch, Không quân Indonesia được phân bổ 6 UAV, trong khi Lục quân và Hải quân mỗi quân chủng tiếp nhận 3 chiếc. Không quân Indonesia đã nhận chiếc ANKA đầu tiên vào tháng 9-2025.

Được phát triển bởi TAI, ANKA thuộc dòng UAV tầm trung, hoạt động dài ngày (MALE), có khả năng cất và hạ cánh tự động. Máy bay có thể được tích hợp nhiều loại trang bị tùy theo nhiệm vụ, gồm radar khẩu độ tổng hợp (SAR), vũ khí dẫn đường chính xác, hệ thống tác chiến điện tử và thiết bị tình báo tín hiệu.

Việc đưa ANKA vào khai thác được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực giám sát hàng hải của Hải quân Indonesia. Với khả năng hoạt động dài ngày và các cảm biến giám sát tiên tiến, UAV sẽ hỗ trợ theo dõi những tuyến hàng hải chiến lược và vùng đặc quyền kinh tế.