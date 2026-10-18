Quân sự thế giới hôm nay (18-10): Máy bay ném bom chiến lược Tu-160M của Nga lột xác với công nghệ mới

* Xe tăng Challenger 3 tiến gần cột mốc tác chiến

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3 của Lục quân Anh đã hoàn thành hành trình thử nghiệm 2.000km và khai hỏa hơn 200 viên đạn pháo chính. Theo nhà sản xuất Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), chương trình sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm khắt khe hơn từ tháng 11.

RBSL cho biết phương tiện cũng đã phóng 100 quả đạn khói trong quá trình thử nghiệm. Ở giai đoạn tiếp theo, xe tăng cùng các hệ thống mới sẽ được kiểm tra với cường độ cao hơn nhằm đánh giá khả năng hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt hơn.

Xe tăng Challenger 3. Ảnh: RBSL

Challenger 3 là phiên bản nâng cấp sâu từ xe tăng Challenger 2, được Lục quân Anh sử dụng từ cuối những năm 1990. Theo hợp đồng trị giá khoảng 800 triệu bảng Anh (1,06 tỷ USD), RBSL sẽ nâng cấp 148 xe tăng Challenger 2 với tháp pháo mới, pháo nòng trơn 120mm L55A1 do Rheinmetall sản xuất, hệ thống kính ngắm hiện đại, thiết bị kỹ thuật số, giáp bảo vệ cải tiến và hệ thống phòng vệ chủ động Trophy.

Hệ thống Trophy có khả năng phát hiện tên lửa chống tăng và rocket đang tiếp cận, sau đó phóng đạn đánh chặn để tiêu diệt mối đe dọa trước khi chúng đánh trúng xe tăng. Trong khi đó, pháo mới cho phép Challenger 3 sử dụng các loại đạn xe tăng tiêu chuẩn NATO, bao gồm đạn xuyên giáp tiên tiến và đạn đa dụng có thể lập trình thời điểm phát nổ.

Năm 2025, RBSL hoàn thành thử nghiệm cơ động gần 800km cho Challenger 3 tại Anh. Đến tháng 1 năm nay, xe tăng lần đầu khai hỏa pháo chính trong cuộc bắn đạn thật có kíp lái, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 30 năm một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới do Anh phát triển khai hỏa trên lãnh thổ nước này.

Theo kế hoạch, việc nâng cấp hàng loạt 148 xe tăng sẽ bắt đầu sau khi giai đoạn thử nghiệm trình diễn xác nhận khả năng hoạt động của phương tiện. Challenger 3 dự kiến đạt năng lực tác chiến ban đầu vào năm 2027, năng lực tác chiến đầy đủ vào năm 2030 và tiếp tục phục vụ trong biên chế ít nhất đến năm 2040.

* Máy bay ném bom Tu-160M của Nga lột xác với công nghệ mới

Tập đoàn Tupolev của Nga cho biết khoảng 80% hệ thống và trang thiết bị trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160M đã được hiện đại hóa. Máy bay được phát triển trên nền tảng công nghệ mới, với cấu trúc điện tử hàng không dạng mô-đun, cho phép tích hợp thiết bị tiên tiến trong tương lai mà không cần thiết kế lại toàn bộ hệ thống.

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 Blackjack. Ảnh: Rostec

Theo Tổng giám đốc Tupolev Yuri Abrosimov, dù vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng của mẫu Tu-160 thời Liên Xô, Tu-160M đã được nâng cấp phần lớn các hệ thống quan trọng, bao gồm điện tử hàng không, dẫn đường và động cơ. Việc ứng dụng rộng rãi công nghệ số cùng cấu trúc mô-đun được kỳ vọng giúp máy bay thích ứng với các yêu cầu mới và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn. Tuy nhiên, Tupolev chưa công bố cụ thể những hệ thống sẽ tiếp tục được bổ sung.

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh, trang bị 4 động cơ và cánh cụp cánh xòe. Máy bay có thể mang tối đa 12 tên lửa hành trình tầm xa trong các bệ phóng dạng ổ quay bên trong thân, đồng thời giữ vai trò trong thành phần trên không của bộ ba hạt nhân Nga.

Trong chương trình Tu-160M, Nhà máy Hàng không Kazan đảm nhiệm cả nâng cấp các máy bay Tu-160 hiện có và chế tạo máy bay mới. Những hạng mục nâng cấp trước đó gồm radar mới, buồng lái kỹ thuật số, hệ thống dẫn đường và liên lạc cải tiến cùng động cơ NK-32-02.

Việc nâng cấp phần lớn hệ thống trên Tu-160M cho thấy Nga đang tiếp tục cải tiến dòng oanh tạc cơ chiến lược này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tích hợp công nghệ mới trong tương lai.

* Trung Quốc ra mắt tên lửa chống hạm YJ-9ER tầm bắn tăng gấp đôi

Trung Quốc vừa giới thiệu tên lửa chống hạm phóng từ trên không YJ-9ER với tầm bắn được cho là tăng gấp đôi so với phiên bản YJ-9 trước đây. Theo các thông tin được công bố, tên lửa mới có tầm bắn 30km khi phóng từ trực thăng và 60km khi phóng từ máy bay cánh cố định, qua đó nâng cao khả năng đối phó với các tàu chiến cỡ nhỏ, cơ động cao.

Trực thăng chống hạm Harbin Z-9D của Hải quân Trung Quốc được trang bị tên lửa YJ-9. Ảnh: International Defence Analysis

YJ-9ER là phiên bản phát triển của tên lửa chống hạm hạng nhẹ YJ-9, tầm bắn mở rộng cho phép máy bay khai hỏa từ khoảng cách xa hơn, qua đó giảm mức độ tiếp xúc với hệ thống phòng thủ tầm ngắn trên tàu đối phương.

YJ-9ER được đánh giá có ý nghĩa đối với hoạt động của lực lượng không quân hải quân Trung Quốc, đặc biệt trong nhiệm vụ chống hạm. Hải quân Trung Quốc từng trình diễn trực thăng Z-9D mang tên lửa YJ-9 trong các cuộc diễn tập tấn công mục tiêu mặt nước cơ động.

Tuy nhiên, tầm bắn được công bố chưa đủ để khẳng định hiệu quả tác chiến của YJ-9ER. Khả năng tấn công của tên lửa còn phụ thuộc vào việc phát hiện, nhận dạng và theo dõi mục tiêu, điều kiện phóng cũng như khả năng tích hợp trên máy bay. Hiện chưa có thông tin xác nhận về tình trạng sản xuất, kế hoạch triển khai và thời điểm YJ-9ER được đưa vào trang bị của Hải quân Trung Quốc.