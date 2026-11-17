* Tàu ngầm Anh lập kỷ lục tuần tra răn đe hạt nhân 217 ngày

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo HMS Vengeance của Hải quân Hoàng gia Anh đã trở về căn cứ tại Scotland, hoàn thành chuyến tuần tra kéo dài 217 ngày. Đây được cho là chuyến tuần tra răn đe hạt nhân dài nhất từng được Hải quân Hoàng gia Anh công khai, vượt kỷ lục trước đó của tàu HMS Vanguard 12 ngày.

Theo thông tin từ Tạp chí quốc phòng Anh, thời gian triển khai của HMS Vengeance được tính từ ngày 12-4 đến ngày trở về. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh chỉ xác nhận con tàu đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không công bố thời gian triển khai cụ thể. Do đó, đây được xem là chuyến tuần tra răn đe hạt nhân dài nhất của Hải quân Hoàng gia Anh từng được công khai.

Chuyến tuần tra của HMS Vengeance kéo dài hơn kế hoạch ít nhất một tuần do tàu ngầm dự kiến thay thế gặp sự cố kỹ thuật và phải quay về căn cứ Faslane để được hỗ trợ. Trong thời gian chờ đợi, HMS Vengeance tiếp tục duy trì hoạt động trên biển.

HMS Vengeance là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thứ tư và cũng là chiếc cuối cùng thuộc lớp Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh, được trang bị tên lửa Trident II D5 phục vụ nhiệm vụ răn đe hạt nhân của Vương quốc Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

HMS Vengeance, mang số hiệu S31, được trang bị tên lửa đạn đạo Trident II D5, là tàu ngầm mới nhất và cũng là chiếc cuối cùng trong lớp Vanguard gồm 4 chiếc. Tàu có chiều dài khoảng 150m, lượng giãn nước khi lặn 15.900 tấn, sử dụng lò phản ứng hạt nhân PWR2. Hệ thống này cung cấp năng lượng cho động cơ đẩy và các thiết bị điện trên tàu, cho phép duy trì hoạt động trong thời gian dài dưới mặt nước mà không cần nổi lên để lấy không khí như tàu ngầm sử dụng động cơ diesel.

Bên cạnh đó, khả năng tự sản xuất oxy và nước ngọt giúp tàu duy trì hoạt động mà không phải nổi lên bổ sung các nguồn cung thiết yếu, góp phần bảo đảm bí mật.

Thời gian tuần tra kéo dài của HMS Vengeance đặc biệt đáng chú ý khi tàu HMS Victorious vẫn đang trong quá trình bảo dưỡng tại căn cứ Devonport, trong khi các tàu khác thực hiện công tác chuẩn bị tuần tra và thử nghiệm trên biển. Một tàu ngầm đang tiến hành thử nghiệm không đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Do đó, việc chuẩn bị đầy đủ tàu thay thế có ý nghĩa quyết định đối với quá trình kết thúc chuyến tuần tra đang diễn ra.

Bộ Quốc phòng Anh dự kiến thay thế 4 tàu ngầm lớp Vanguard bằng 4 tàu lớp Dreadnought từ đầu những năm 2030. Các tàu thế hệ mới sẽ tiếp tục sử dụng tên lửa Trident II D5. Trong thời gian chờ đợi, lớp Vanguard vẫn phải duy trì hoạt động tuần tra, chuẩn bị tàu thay thế và bảo dưỡng phương tiện, bảo đảm nhiệm vụ răn đe hạt nhân liên tục trên biển.

* Đức dự kiến mua 16 máy bay vận tải Airbus A400M

Đức đang thúc đẩy kế hoạch mua 16 máy bay vận tải quân sự Airbus A400M cấu hình chiến thuật nhằm thay thế các phiên bản chủ yếu phục vụ nhiệm vụ hậu cần và tăng cường năng lực vận tải đường không của Không quân Đức.

Army Recognition dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Ủy ban Ngân sách Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua các điều chỉnh ngân sách, tạo cơ sở để thúc đẩy đề xuất mua sắm này. Tuy nhiên, chương trình vẫn cần được Quốc hội phê duyệt cuối cùng và hoàn tất việc ký kết hợp đồng mua sắm.

Hiện Đức sở hữu 53 máy bay A400M, là quốc gia khai thác dòng máy bay vận tải quân sự này lớn nhất châu Âu. Trong số đó, 16 chiếc được mua chủ yếu để phục vụ nhiệm vụ hậu cần và thiếu một số trang bị phòng vệ cần thiết cho các hoạt động chiến thuật phức tạp. Vì vậy, 16 máy bay mới dự kiến sẽ thay thế số máy bay này, thay vì mở rộng quy mô phi đội lên 69 chiếc. Những máy bay được thay thế có thể được chuyển giao hoặc chào bán cho các quốc gia đối tác.

Đức đang tiến tới kế hoạch mua 16 máy bay vận tải quân sự Airbus A400M cấu hình chiến thuật mới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đức

Airbus A400M Atlas là máy bay vận tải quân sự sử dụng 4 động cơ tua-bin cánh quạt. Máy bay có tải trọng tối đa 37 tấn, có thể vận chuyển xe bọc thép, binh sĩ và trang thiết bị quân sự cỡ lớn, thực hiện thả hàng từ trên không, đồng thời hoạt động trên các đường băng ngắn hoặc chưa được trải nhựa. Những đặc tính này cho phép A400M hỗ trợ triển khai lực lượng tới các khu vực nằm ngoài những trung tâm vận tải hàng không thông thường.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Đức là yêu cầu về cấu hình chiến thuật, với các trang bị phòng vệ tăng cường nhằm cải thiện khả năng sống sót của máy bay trước những mối đe dọa từ tên lửa. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hoạt động vận chuyển lực lượng chi viện, đạn dược và vật tư thiết yếu đến các khu vực tiền phương, nơi máy bay vận tải có thể nằm trong tầm uy hiếp của vũ khí đối phương. Mục tiêu không phải biến A400M thành máy bay chiến đấu, mà là nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ cơ động đường không thiết yếu trong những điều kiện tác chiến khắc nghiệt hơn.

* Sentry có thể thay đổi phương thức tác chiến của binh sĩ Mỹ?

Công ty công nghệ quốc phòng Onyx Industries của Mỹ vừa giới thiệu hệ thống vũ khí điều khiển từ xa Sentry tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép binh sĩ phát hiện mục tiêu và triển khai hỏa lực từ vị trí an toàn hơn, hạn chế nguy cơ bị đối phương tấn công trực tiếp.

Theo công ty, hệ thống có trọng lượng khoảng 14kg, có khả năng phát hiện mối đe dọa, tự động theo dõi mục tiêu và điều khiển vũ khí từ xa. Hệ thống có thể được bố trí tại các vị trí trên mặt đất hoặc lắp đặt trên xe quân sự, robot và các phương tiện hoạt động trên biển.

Onyx Industries giới thiệu hệ thống vũ khí điều khiển từ xa Sentry với khả năng phát hiện mối đe dọa nhờ sự hỗ trợ của AI. Ảnh: Onyx Industries

Sentry phản ánh sự chuyển dịch căn bản từ các hệ thống vũ khí truyền thống do kíp chiến đấu trực tiếp vận hành sang những hệ thống chiến đấu thông minh, điều khiển từ xa. Hệ thống tích hợp cụm camera toàn cảnh sắc nét, cụm vũ khí điều khiển từ xa và công nghệ quang học ứng dụng AI nhỏ gọn. Nhờ đó, hệ thống có khả năng tự động quét các khu vực được chỉ định, phát hiện những mối đe dọa tiềm tàng, phân loại vật thể và duy trì theo dõi mục tiêu. Theo thông số kỹ thuật do Onyx công bố, phiên bản cấu hình vũ khí có trọng lượng khoảng 14kg, trong khi phiên bản chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát chỉ nặng 6,8kg.

Hệ thống kết hợp khả năng ghi hình độ phân giải cao vào ban ngày với cảm biến hồng ngoại sóng dài để hoạt động ban đêm, hỗ trợ nhiều cỡ nòng vũ khí và tích hợp với bộ công cụ tác chiến chiến thuật. Các mối đe dọa được phát hiện có thể được đưa vào bức tranh tình huống chiến thuật của người vận hành. Đáng chú ý, AI chỉ hỗ trợ phát hiện và xác định mục tiêu, không tự quyết định khai hỏa. Quyền sử dụng vũ khí vẫn thuộc về con người, theo nguyên tắc của Onyx là tăng cường năng lực cho người vận hành mà không khiến họ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn.

Điểm nổi bật của Sentry là khả năng thích ứng với nhiều nền tảng mà không cần thay đổi toàn bộ cấu trúc cốt lõi. Onyx duy trì chung hệ thống cảm biến, theo dõi và điều khiển, đồng thời điều chỉnh cấu hình lắp đặt theo từng nhiệm vụ. Cách tiếp cận này có thể giúp đơn giản hóa công tác huấn luyện, bảo dưỡng, nâng cấp phần mềm và tích hợp trang bị, nhất là đối với các đơn vị hoạt động trong điều kiện hậu cần hạn chế.