Quân sự thế giới hôm nay (17-10): Vì sao Thụy Điển cho Ba Lan thuê tàu ngầm lúc này?

* Vì sao Thụy Điển cho Ba Lan thuê tàu ngầm lúc này?

Theo Naval News, Cơ quan quản lý trang thiết bị quốc phòng (FMV) thuộc Bộ Quốc phòng Thụy Điển và hải quân nước này đã đạt một thỏa thuận chính thức về việc phối hợp làm công tác chuẩn bị và cho Hải quân Ba Lan thuê tàu ngầm HMS Södermanland từ tháng 10-2026 đến tháng 10-2032.

Đây được xem là giải pháp nhằm tránh khoảng trống năng lực của Hải quân Ba Lan trước khi lực lượng này đưa vào biên chế 3 tàu ngầm thế hệ mới A26 Bleking do công ty Saab của Thụy Điển sản xuất và bàn giao trong giai đoạn 2031-2038.

Tàu ngầm HMS Södermanland. Ảnh: SeaForces

Nhu cầu mua của Ba Lan đối với tàu ngầm A26 Bleking xuất phát từ thực tế lực lượng tàu ngầm nước này đang suy giảm đáng kể. Sau nhiều năm khai thác, các tàu ngầm có từ thời Liên Xô dần trở nên lạc hậu, trong khi môi trường an ninh tại khu vực biển Baltic ngày càng trở nên phức tạp. Trong bối cảnh chuyển tiếp đó, tàu ngầm HMS Södermanland trở thành một phương án hợp lý.

Theo các thông tin được công bố, tàu ngầm HMS Södermanland sẽ đóng vai trò tàu ngầm huấn luyện và duy trì khả năng tác chiến cho Hải quân Ba Lan. Dù không phải tàu ngầm thế hệ mới, đây vẫn là một trong những tàu ngầm phi hạt nhân có năng lực đáng kể tại châu Âu.

Tàu ngầm HMS Södermanland được đưa vào hoạt động từ cuối thập niên 1980 và trải qua chương trình hiện đại hóa quy mô lớn trong giai đoạn 2000-2004. Theo đó, thân tàu được kéo dài thêm, đồng thời tàu tích hợp hệ thống động cơ đẩy độc lập không khí (AIP) cho phép hoạt động liên tục trên biển trong thời gian dài hơn.

* New Zealand chốt mua trực thăng MH-60R Seahawk

Janes Defence Weekly đưa tin, sau một thời gian đàm phán, New Zealand đã chính thức ký thỏa thuận mua 5 trực thăng MH-60R Seahawk của hãng Sikorsky thuộc tập đoàn sản xuất quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ). Thời gian giao hàng bắt đầu từ năm 2030.

Thương vụ trị giá hơn 1,5 tỷ USD này được chính quyền Wellington đặt vấn đề với Washington từ giữa năm ngoái nhằm thay thế 8 chiếc Kaman SH-2G(I) Super Seasprite đã sắp đến niên hạn loại biên và đang phục vụ trong Hải quân Hoàng gia New Zealand (RNZN), đồng thời mở rộng khả năng của lực lượng này trong các nhiệm vụ chống ngầm, giám sát hàng hải và tấn công mục tiêu trên mặt nước.

Trực thăng MH-60R Seahawk. Ảnh: USNI News

Ngoài ra, hợp đồng còn bao gồm các hệ thống cảm biến, vũ khí, hệ thống dẫn đường, các thiết bị điện tử và vô tuyến, vật tư, phụ tùng thay thế và sửa chữa... Mặc dù biên chế trực thăng sẽ giảm 37,5%, nhưng RNZN khẳng định máy bay MH-60R Seahawk sẽ đảm nhiệm tốt hơn nhiệm vụ mà Kaman SH-2G(I) Super Seasprite để lại.

Trực thăng MH-60R Seahawk là phiên bản hải quân mới nhất của dòng máy bay có nguồn gốc từ trực thăng UH-60 Blackhawk, vốn được Lockheed Martin phát triển để thay thế trực thăng Sikorsky SH-60B và SH-60F của Hải quân Mỹ. Máy bay có tốc độ tối đa 270km/giờ, tầm hoạt động 800km, trần bay 3,5km, kíp bay 3-4 thành viên. Để tăng phạm vi hoạt động, máy bay được trang bị thêm thiết bị tiếp nhiên liệu trên không.

Đáng chú ý, máy bay tích hợp cảm biến tìm dò và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại (FLIR), radar khẩu độ tổng hợp có khả năng phát hiện các mục tiêu nhỏ trên mặt nước, cảm biến dò tìm và phát hiện tàu ngầm. Ngoài ra, nhờ được trang bị hệ thống vũ khí bao gồm ngư lôi Mk 46 và Mk 54, tên lửa Hellfire, súng máy gắn trên cửa máy bay nên trực thăng này có khả năng tác chiến chống mục tiêu mặt nước hoặc mặt đất.

* Xe Bradley của Mỹ bắn được cả tên lửa Spike LR2 và BGM-71 TOW

Defense Express cho hay, hai công ty Rafael USA (chi nhánh của tập đoàn Israel Rafael tại Mỹ) và Leonardo DRS (chi nhánh của tập đoàn Italy Leonardo tại Mỹ) cùng hợp tác phát triển một bộ chuyển đổi mới dành cho bệ phóng tên lửa chống tăng dẫn đường BGM-71 TOW trên xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Lục quân Mỹ.

Theo đó, thiết bị chuyển đổi này cho phép xe Bradley sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường Spike LR2 thế hệ thứ 5 của Israel trực tiếp từ bệ phóng BGM-71 TOW hiện có. Đặc biệt, bệ phóng có thể được chuyển đổi mà không cần dụng cụ đặc biệt, không ảnh hưởng đến kích thước, trọng lượng, công suất, hệ thống làm mát, khả năng sẵn sàng chiến đấu… của xe.

Hình bên trái là bệ phóng BGM-71 TOW hiện có, trong khi hình bên phải là bệ phóng đó nhưng được lắp bộ chuyển đổi để bắn được tên lửa Spike LR2. Ảnh: Leonardo DRS

Nhờ phần mềm điều khiển tên lửa chung (CMCU), việc phóng và điều khiển tên lửa Spike LR2 có thể được thực hiện trực tiếp từ giao diện hiện có. Sự tích hợp này sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của xe Bradley, vì các tên lửa BGM-71 TOW dù vẫn đang được sử dụng, nhưng đã lỗi thời.

Cụ thể, các phiên bản mới nhất của tên lửa BGM-71 TOW có tầm bắn tối đa khoảng 4km và chỉ được dẫn hướng trong tầm nhìn trực tiếp. Trong khi đó, Spike LR2 có tầm bắn tối đa 5,5km và có 3 chế độ bắn là “bắn và quên” (xe có thể cơ động ngay sau khi bắn để tránh bị phản pháo), “bắn và quan sát/chuyển mục tiêu” (cho phép điều chỉnh hoặc đổi mục tiêu khi tên lửa đang trong hành trình bay) và “tấn công ngoài tầm nhìn trực tiếp” (bắn theo tọa độ mục tiêu bị khuất sau vật cản hoặc từ dữ liệu của UAV trinh sát).

Thời gian qua, Lục quân Mỹ đang tiến hành loại bỏ tên lửa BGM-71 TOW và thay thế bằng các loại tên lửa chống tăng hiện đại hơn, trong đó có dòng Spike của Israel. Phía nhà sản xuất cũng cho biết bộ chuyển đổi tên lửa Spike LR2 cũng phù hợp với các bệ phóng BGM-71 TOW tích hợp trên nhiều nền tảng phương tiện chiến đấu khác.