Quân sự thế giới hôm nay (16-11): Mỹ lần đầu đưa tiêm kích F-15EX ra thường trú tại nước ngoài

* Mỹ lần đầu đưa tiêm kích F-15EX thường trú tại nước ngoài

Army Recognition đưa tin, Không quân Mỹ đã triển khai những máy bay chiến đấu F-15EX Eagle II thường trực đầu tiên đến căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản.

Đồng thời, Kadena cũng trở thành căn cứ không quân ở nước ngoài đầu tiên của Mỹ tiếp nhận F-15EX cho nhiệm vụ trực chiến và là địa điểm thứ hai triển khai loại máy bay này, sau căn cứ của Lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia bang Oregon.

Việc triển khai này nhằm bắt đầu thay thế đội F-15C/D Eagle cũ đã bắt đầu rút khỏi căn cứ không quân Kadena từ tháng 11-2022, sau hơn 4 thập kỷ phục vụ tại đây. Trong thời gian chuyển tiếp, Không quân Mỹ cũng luân phiên điều các tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm đến Kadena để duy trì đủ lực lượng và sức mạnh không quân. Sau khi hoàn tất việc bố trí, đội F-15EX sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ trực chiến và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Mỹ cùng với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Nhật Bản.

Một trong những tiêm kích F-15EX đầu tiên hạ cánh xuống căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: Air Data News

Trước đó, tiêm kích F-15EX từng đến Kadena để tham gia chương trình huấn luyện. Cụ thể là vào cuối tháng 6-2026, một chiếc F-15EX của Không quân Mỹ đã bay từ căn cứ không quân Eglin ở bang Florida đến Okinawa cùng hai chiếc F-15E Strike Eagle. Đợt triển khai này giúp phi công và nhân viên mặt đất tập phối hợp, hoàn thiện quy trình bảo dưỡng và chuẩn bị cho việc khai thác F-15EX lâu dài tại Kadena.

Được thiết kế để thay thế F-15C/D, tiêm kích F-15EX đại diện cho sự phát triển công nghệ mới nhất, với sự kết hợp những tiến bộ đáng kể trong khả năng không chiến. Một trong những cải tiến chính của máy bay chiến đấu này là hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số, buồng lái bằng kính với giao diện màn hình cảm ứng và radar mảng pha chủ động (AESA) AN/APG-82 giúp tăng cường khả năng phát hiện và tấn công mục tiêu.

Với 2 động cơ General Electric F100-PW-229, F-15EX có thể đạt tốc độ hơn 3.000km/giờ và phạm vi hoạt động 4.445km khi tiếp nhiên liệu trên không; cùng khả năng mang tới 13.388kg vũ khí, bao gồm 12 tên lửa không đối không AIM-9 hoặc AIM-120 hoặc 24 vũ khí không đối đất. Nhờ khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa, tiêm kích này rất phù hợp cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công, đặc biệt là trong các tình huống mà tàng hình không phải là yêu cầu chính.

* Singapore mang UAV Orbiter 4 diễn tập với Australia

Bộ Quốc phòng Singapore cho biết quân đội nước này lần đầu đưa máy bay không người lái (UAV) Orbiter 4 tham gia vào cuộc tập trận Trident 2026 với Australia.

Cụ thể, UAV Orbiter 4 được phía Singapore sử dụng để giám sát hoạt động triển khai quân và phương tiện từ tàu lên bờ cũng như quá trình thực hành tác chiến của hai bên tại khu huấn luyện Shoalwater Bay, bang Queensland, Australia.

UAV Orbiter 4 của Singapore trong một cuộc tập trận. Ảnh: Defence Pioneer

Ngoài khoa mục đổ bộ, hai bên thử nghiệm phương tiện không người lái trên không và trên bộ cho nhiệm vụ giám sát, trinh sát và tiếp tế trong điều kiện diễn tập, song không nêu rõ tên của khí tài được sử dụng.

Theo Asia Pacific Defense Journal, Bộ Quốc phòng Singapore xác nhận mua UAV Orbiter 4 từ Israel vào đầu tháng 3-2022, nhưng không tiết lộ số lượng đặt mua cũng như giá trị hợp đồng. Đến năm 2026, lực lượng không quân Singapore chính thức được biên chế UAV Orbiter 4; đồng thời đã mang máy nay này đi trưng bày tại Triển lãm Hàng không Singapore 2026 và tham gia một số cuộc tập trận.

UAV Orbiter 4 được tập đoàn Aeronautics của Israel sản xuất. Điểm nổi bật của máy bay này là dựa trên một nền tảng đa nhiệm với khả năng vận tải tốt với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 50kg, khả năng mang theo tải trọng 12kg khi hoạt động trên không, có thể bay liên tục 24 giờ, trần bay tối đa trên 6km và tầm hoạt động khoảng 150km. Máy bay còn được kết nối qua hệ thống liện lạc vệ tinh, hệ thống radar khẩu độ tổng hợp giao thoa (SAR) cũng như cảm biến di động (CIS) cho phép hoạt động hoàn hảo từ lúc cất cánh cho tới khi hạ cánh.

Nhà sản xuất thông tin rằng UAV Orbiter 4 có 6 chế độ bay tự động khác nhau và có thể được sử dụng để quản lý hỏa lực pháo binh, đánh giá thiệt hại bom mìn (BDA), cung cấp thông tin mục tiêu cho các vũ khí tấn công chính xác, thực hiện các nhiệm vụ tình báo thông tin (COMINT), tình báo điện tử (ELINT) và tác chiến điện tử (EW).

* Thụy Điển bán xuồng tấn công nhanh CB-90 cho Pháp

Theo Defense Express, chính phủ Thụy Điển dự kiến sẽ bán 20 xuồng tấn công nhanh CB-90 cho Pháp vào năm 2027. Thông tin này được công bố sau 18 tháng đánh giá hoạt động của Paris đối với 3 xuồng CB-90 do Stockholm cho mượn.

Thỏa thuận giữa hai bên sẽ bao gồm các xuồng, công tác huấn luyện thủy thủ đoàn và thiết bị hỗ trợ nhằm trang bị cho các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Lực lượng Biệt kích và Thủy quân lục chiến (FORFUSCO) của Hải quân Pháp.

Thụy Điển sẽ bán xuồng tấn công nhanh CB-90 cho Pháp. Ảnh: French Navy

Xuồng tấn công nhanh CB-90, còn được biết đến với tên gọi Stridsbåt 90, được Dockstavarvet phát triển cho Hải quân Thụy Điển và được một số quốc gia sử dụng cho mục đích quân sự. Xuồng có chiều dài 15,9m và rộng 3,8m, mớn nước 0,8m, lượng giãn nước từ 13.000kg khi không mang tải lên đến 20.500kg khi đầy tải.

Phương tiện lắp 2 động cơ diesel 600kW và 2 máy bơm phản lực cho phép thực hiện các thao tác nhanh và đạt tốc độ lên tới 75km/giờ khi hoạt động ở vùng nước nông ven bờ, phạm vi hoạt động 432km ở tốc độ 36km/giờ. Xuồng có khả năng chở tối đa 21 binh sĩ với đầy đủ trang thiết bị chiến đấu hoặc hàng hóa nặng tới 4,5 tấn.

Về hỏa lực, xuồng được trang bị 3 súng máy M2HB, một súng máy 12,7mm (hoặc súng phóng lựu 40mm) được cố định trên giá đỡ phía sau buồng lái. Ngoài ra, CB-90 cũng được gắn 1 súng phóng lựu Mk-19 cùng các loại thủy lôi.

Ở một số biến thể như CB-90 HSM còn được tích hợp Trạm vũ khí từ xa Saab Trackfire nhằm tăng cường hỏa lực. Với trang bị như vậy, xuồng có khả năng thực hiện đa dạng các nhiệm vụ hải quân, từ phản ứng nhanh, tuần tra ven biển đến các hoạt động đặc biệt.