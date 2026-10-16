Quân sự thế giới hôm nay (16-10): Ấn Độ trình làng UAV chiến đấu tích hợp AI

* Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh trang bị xe thiết giáp điện

Công ty quốc phòng MKE của Thổ Nhĩ Kỳ vừa bàn giao thêm 3 xe thiết giáp chở quân chạy bằng điện E-ZPT cho Bộ tư lệnh Lục quân, nâng tổng số phương tiện được bàn giao trong năm 2026 lên 6 chiếc, trong khuôn khổ chương trình trang bị 50 xe theo kế hoạch.

Xe thiết giáp chở quân chạy bằng điện E-ZPT. Ảnh: Defence Blog

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, MKE giới thiệu E-ZPT là xe thiết giáp chở quân chạy bằng điện đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Phương tiện được phát triển trên cơ sở hiện đại hóa xe thiết giáp bánh xích M113 do Mỹ thiết kế, bằng cách giữ lại thân xe bọc thép nguyên bản và thay thế hệ thống động lực bằng các động cơ điện sử dụng năng lượng từ cụm pin bố trí ở hai bên thân xe.

Theo MKE, hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện giúp E-ZPT giảm dấu hiệu âm thanh và nhiệt, qua đó hạn chế nguy cơ bị đối phương phát hiện. Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa của xe cũng thấp hơn so với các phương tiện thông thường.

E-ZPT có tầm hoạt động khoảng 150km khi chỉ sử dụng năng lượng pin. Máy phát điện diesel tích hợp trên xe có thể sạc pin trong quá trình di chuyển, nâng tầm hoạt động tổng thể lên 650km. Công nghệ sạc nhanh cho phép nạp pin từ 20% lên 80% trong 1,5 giờ.

Xe có khối lượng chiến đấu khoảng 15 tấn, khả năng mang tải 2,5 tấn và sức chở 7 người. Vũ khí trang bị gồm một trạm vũ khí điều khiển từ xa tích hợp súng máy cỡ nòng 12,7mm.

Trước khi được nghiệm thu, E-ZPT đã trải qua chương trình thử nghiệm do MKE triển khai từ tháng 10-2024, với tổng quãng đường khoảng 3.000km trên các địa hình. Các nội dung thử nghiệm còn bao gồm leo dốc có độ nghiêng 60%, vượt địa hình nghiêng ngang 30%, vượt hào và hoạt động trong điều kiện thời tiết nóng, lạnh. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tiếp nhận xe E-ZPT sản xuất hàng loạt đầu tiên hồi tháng 1. Đến tháng 7, MKE bàn giao lô đầu tiên gồm 3 xe cho lực lượng lục quân.

* Ấn Độ ra mắt UAV chiến đấu tích hợp AI

Công ty Flying Wedge Defense & Aerospace (FWDA) của Ấn Độ vừa giới thiệu nguyên mẫu kích thước đầy đủ của UAV chiến đấu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có tên gọi FWD Supreme tại New Delhi. Phương tiện được phát triển nhằm thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, tác chiến điện tử, tấn công tầm xa và phối hợp với máy bay chiến đấu có người lái.

Chương trình FWD Supreme hướng tới phát triển UAV chiến đấu tích hợp AI với chi phí hợp lý cho Ấn Độ, có khả năng tự hành thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công, đồng thời phối hợp theo nhóm 15-20 UAV hộ tống tiêm kích có người lái. Ảnh: Mạng xã hội X

FWD Supreme gồm hai phiên bản Supreme Lite và Supreme Heavy. Trong đó, Supreme Lite có khối lượng 250kg, được sử dụng làm mẫu thử nghiệm để giảm thiểu rủi ro kỹ thuật trước khi phát triển phiên bản lớn hơn. Supreme Heavy được thiết kế với tải trọng tối đa 350kg, tốc độ tối đa Mach 0,85, tầm hoạt động hơn 1.500km và thời gian hoạt động trên 2 giờ. Tuy nhiên, các thông số này hiện vẫn là mục tiêu thiết kế, chưa được kiểm chứng qua thử nghiệm bay.

Theo Flying Wedge, Supreme Heavy có thiết kế cánh bay dài và rộng khoảng 10m, khoang vũ khí bên trong và hệ thống động lực đẩy. Công ty dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay.

Điểm cốt lõi của chương trình là hệ thống tự hành tích hợp AI, dự kiến đảm nhiệm điều khiển bay, xử lý dữ liệu cảm biến, nhận dạng mối đe dọa và quản lý nhiệm vụ. Công ty cũng nghiên cứu công nghệ định vị bằng hình ảnh nhằm hỗ trợ xác định vị trí khi tín hiệu GPS bị gây nhiễu, cùng các liên kết dữ liệu bảo mật để UAV có thể trao đổi thông tin và phân công nhiệm vụ. Tuy nhiên, khả năng tự hành trong điều khiển bay chưa đồng nghĩa với việc UAV đã có thể tự nhận dạng mục tiêu và tấn công hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử.

Công ty đặt mục tiêu giá mỗi UAV ở mức 3-4 triệu USD đối với cấu hình cơ bản và không quá 5 triệu USD khi bổ sung vũ khí, cảm biến. Chi phí phát triển toàn bộ chương trình ước tính khoảng 100 triệu USD. Tuy nhiên, công ty xác nhận dự án chưa nhận được kinh phí từ chính phủ và đang tìm kiếm nguồn vốn tư nhân.

Để tiến tới thử nghiệm và đưa vào trang bị, FWD Supreme vẫn cần hoàn thành các chuyến bay thử, kiểm chứng hệ thống động lực, khả năng phối hợp tự hành và tích hợp vũ khí.

* Hàn Quốc hạ thủy tàu tuần tra thứ ba cho Philippines

Tập đoàn đóng tàu HD HHI của Hàn Quốc vừa hạ thủy tàu tuần tra xa bờ BRP Rajah Humabon (PS-22) tại nhà máy ở Ulsan. Đây là chiếc thứ ba thuộc lớp Rajah Sulayman được đóng cho Hải quân Philippines, dự kiến bàn giao vào tháng 2-2027, nhằm tăng cường năng lực tuần tra và giám sát trên biển của nước này.

Hàn Quốc hạ thủy tàu tuần tra xa bờ BRP Rajah Humabon tại nhà máy của tập đoàn HD HHI ở Ulsan. Ảnh: HD HHI

Hợp đồng trị giá khoảng 500 triệu USD, ký ngày 27-6-2022, bao gồm việc đóng 6 tàu tuần tra xa bờ. Hai tàu đầu tiên, BRP Rajah Sulayman (PS-20) và BRP Rajah Lakandula (PS-21), lần lượt được đưa vào biên chế hồi tháng 2 và tháng 6. Ba tàu còn lại dự kiến được bàn giao đến năm 2028.

Tàu lớp Rajah Sulayman dài khoảng 94,4m, lượng giãn nước 2.400-2.450 tấn, tốc độ tối đa 41km/giờ và tầm hoạt động 10.186km. Tàu có thể hoạt động trên biển trong 30 ngày, với thủy thủ đoàn 72 người.

Về hỏa lực, tàu được trang bị pháo hạm 76mm, hai trạm vũ khí điều khiển từ xa sử dụng pháo tự động 30mm và hai súng máy 12,7mm. Hệ thống phòng vệ bao gồm thiết bị phóng mồi bẫy và thiết bị cảnh báo không gây sát thương.

Hệ thống cảm biến gồm radar giám sát trên không và mặt biển, radar hàng hải cùng hệ thống quang điện tử phục vụ nhận dạng và theo dõi mục tiêu. Tàu có khả năng mang trực thăng có trọng lượng tối đa 10 tấn, phương tiện bay không người lái và hai xuồng phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, tiếp cận và vận chuyển nhân sự. Ba trong số 6 tàu dự kiến được trang bị hệ thống sonar kéo TRAPS của Canada để phát hiện mục tiêu dưới nước.