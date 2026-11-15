Quân sự thế giới hôm nay (15-11): Pakistan đặt mua 100.000 UAV cảm tử từ Thổ Nhĩ Kỳ

* Mỹ thử nghiệm mô hình tấn công bằng UAV bầy đàn

Mới đây, Lục quân Mỹ tổ chức trình diễn bắn đạn thật tại thao trường Grafenwoehr, bang Bavaria, Đức, với điểm nhấn là màn phóng đồng loạt 18 máy bay không người lái (UAV) từ phương tiện mặt đất không người lái (UGV) R3NEGADE.

Trong cuộc trình diễn, UGV R3NEGADE được triển khai từ một container vận tải, sau đó sử dụng hệ thống phóng HIV3 để phóng đồng loạt 18 UAV FPV, thực hiện đòn tấn công phối hợp tự động vào mục tiêu.

Lục quân Mỹ triển khai phóng đội hình UAV gồm 18 chiếc từ phương tiện mặt đất không người lái R3NEGADE. Ảnh: Lục quân Mỹ

Cuộc diễn tập được triển khai trong khuôn khổ Sáng kiến Tuyến răn đe sườn phía Đông (EFDI), tập trung đánh giá khả năng bố trí và vận hành các hệ thống vũ khí từ xa, tổ chức tấn công phối hợp, qua đó hạn chế nguy cơ binh sĩ phải trực tiếp đối mặt với hỏa lực của đối phương.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa khuôn khổ tác chiến định hướng How the Army Fights (Phương thức tác chiến của lục quân) được Lục quân Mỹ công bố ngày 7-10 vừa qua. Khuôn khổ này xác định 4 trọng tâm gồm hiệp đồng hội tụ, tấn công, tác chiến cận chiến và bảo đảm sức bền tác chiến, trong đó nhấn mạnh vai trò của UAV tự hành và vũ khí chính xác tầm xa trong triển khai các đòn tấn công phân tán.

Theo định hướng này, Lục quân Mỹ chủ trương kết hợp UAV tấn công chi phí thấp với các hệ thống tên lửa truyền thống như HIMARS, PrSM, Tomahawk và vũ khí siêu vượt âm tầm xa nhằm đa dạng hóa phương thức tấn công. Tuy nhiên, UAV cỡ nhỏ vẫn có những hạn chế về tầm hoạt động, tải trọng, tốc độ và khả năng xuyên phá so với tên lửa. Bên cạnh đó, hỏa lực tầm xa dù có thể làm suy yếu đội hình đối phương, nhưng không thể thay thế lực lượng bộ binh trong nhiệm vụ kiểm soát địa bàn.

Để duy trì năng lực tác chiến này, Lục quân Mỹ phải giải quyết bài toán bảo đảm nguồn cung và hậu cần cho các hệ thống không người lái. Trọng tâm hiện nay là mở rộng năng lực sản xuất, sửa chữa, vận chuyển, bảo dưỡng trang thiết bị, đồng thời đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống tự hành.

Cuộc thử nghiệm tại Đức cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của vũ khí tự hành trong tác chiến hiện đại. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và duy trì năng lực chiến đấu lâu dài, Lục quân Mỹ cần bảo đảm sự kết hợp đồng bộ giữa năng lực sản xuất, hậu cần, nhân lực và các hệ thống hỏa lực truyền thống.

* Pakistan đặt mua 100.000 UAV cảm tử từ Thổ Nhĩ Kỳ

Pakistan được xác định là bên mua 100.000 UAV cảm tử FPV (góc nhìn thứ nhất) trong hợp đồng xuất khẩu quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là đơn hàng lớn nhất thuộc loại UAV tấn công điều khiển qua kính hiển thị hình ảnh từng được một doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ công bố.

UAV cảm tử FPV MERKUT. Ảnh do nhà sản xuất cung cấp

Theo công ty Pasifik Teknoloji của Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp đã ký hợp đồng thời hạn 3 năm với Tập đoàn Công nghiệp Vô tuyến và Viễn thông Quốc gia Pakistan (NRTC). Gói thỏa thuận bao gồm 100.000 UAV cảm tử FPV MERKUT, 10 trực thăng không người lái ALPIN, 25 trực thăng không người lái cỡ nhỏ DUMRUL, 500 hệ thống cảm tử chiến thuật DELI và 250 tổ hợp hỗ trợ mặt đất, giám sát tự hành KORGAN.

MERKUT là UAV FPV do SAVX Teknoloji phát triển. Theo nhà sản xuất, UAV có thời gian hoạt động từ 20 đến 30 phút, tầm tấn công tối đa 8km. Phương tiện được điều khiển thông qua kính hiển thị hình ảnh, cho phép người vận hành dẫn hướng UAV lao vào mục tiêu. Đầu đạn trang bị 1.000 viên bi thép đường kính 3mm và cảm biến tiệm cận để kích hoạt khi tiếp cận mục tiêu.

MERKUT được đưa vào biên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 8-2025. Các sản phẩm khác trong hợp đồng cũng do Titra cung cấp. Trong đó, trực thăng không người lái ALPIN có khả năng thực hiện nhiệm vụ được lập trình trước, mang tải trọng tối đa 200kg, bao gồm nhiên liệu. DUMRUL là trực thăng không người lái cỡ nhỏ sử dụng pin, có khả năng hoạt động trên không khoảng 2 giờ.

Pasifik Teknoloji cho biết, hợp đồng được ký kết sau khi hoàn tất các hoạt động thử nghiệm theo thỏa thuận khung trước đó, đồng thời đánh dấu hợp đồng xuất khẩu quốc phòng đầu tiên của doanh nghiệp.

* Hải quân Mỹ hoàn tất thử nghiệm hệ thống liên lạc FleetLink

Tập đoàn công nghệ quốc phòng L3Harris Technologies cho biết, Hải quân Mỹ đã hoàn tất thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc FleetLink trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke. Kết quả này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa mạng thông tin liên lạc của Hải quân Mỹ, sau khi L3Harris được trao hợp đồng phát triển hệ thống cụm vô tuyến mô-đun có khả năng mở rộng (SMRC) vào năm 2023.

Hải quân Mỹ hoàn tất thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc FleetLink của L3Harris trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Ảnh: Hải quân Mỹ

FleetLink được thiết kế nhằm thay thế các thiết bị vô tuyến đã lỗi thời, với khả năng tích hợp công nghệ vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm, nhiều dạng sóng liên lạc, chức năng kết nối dữ liệu và công nghệ mã hóa được Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) chứng nhận. Hệ thống có 3 cấu hình gồm vô tuyến sóng ngắn 4 kênh, vô tuyến đa băng tần 4 kênh và cấu hình đa băng tần dành cho tàu ngầm.

So với mạng chiến thuật lực lượng hải quân AN/USQ-195(V) BFTN hiện nay, vốn chỉ đạt tốc độ truyền dữ liệu 19,2kbps qua sóng HF và 64kbps qua sóng UHF, FleetLink được kỳ vọng cải thiện đáng kể năng lực kết nối. Hệ thống hướng tới duy trì liên lạc bảo mật giữa các tàu chiến và tàu ngầm hoạt động phân tán, ngay cả khi kết nối vệ tinh bị gián đoạn hoặc không thể sử dụng phương thức liên lạc vô tuyến trong tầm nhìn.

Đối với lực lượng tàu ngầm, FleetLink được thiết kế để tương thích với hệ thống thông tin vô tuyến tàu ngầm dùng chung (CSRR) và các trang thiết bị liên lạc hiện có. Tuy nhiên, khả năng duy trì kết nối vẫn chịu ảnh hưởng bởi độ lặn sâu, khả năng triển khai ăng-ten và các điều kiện truyền dẫn.

Nhu cầu hiện đại hóa thông tin liên lạc càng trở nên cấp thiết tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Khi kết nối vệ tinh bị gián đoạn, liên lạc bằng sóng HF vẫn có thể hỗ trợ truyền tải các thông tin ngắn như mệnh lệnh tác chiến, vị trí và báo cáo phát hiện mục tiêu.

Trong bối cảnh đó, FleetLink được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng duy trì nhiều kênh liên lạc giữa các đơn vị hải quân hoạt động phân tán, qua đó cải thiện khả năng phối hợp tác chiến trong điều kiện truyền dẫn phức tạp.