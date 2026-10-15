Quân sự thế giới hôm nay (15-10): Dự án tàu mặt nước không người lái của Hàn Quốc có gì đáng chú ý?

* Lục quân Mỹ nhận hệ thống phòng không Vampire đầu tiên

Yahoo News cho hay, tập đoàn quốc phòng L3Harris Technologies của Mỹ đã bàn giao những hệ thống phòng không Vampire đầu tiên cho Lục quân Mỹ.

Với hợp đồng trị giá 106 triệu USD, Lục quân Mỹ dự kiến biên chế toàn bộ hệ thống Vampire vào các đơn vị trực thuộc trong vòng 2 tháng cuối năm. Những hệ thống này sẽ mở rộng khả năng phòng không di động chống lại các mối đe dọa từ UAV ngày càng lan rộng.

Hệ thống phòng không Vampire do L3Harris Technologies phát triển. Ảnh: Mariam Diallo

Hệ thống phòng không Vampire được nhà sản xuất khẳng định là vũ khí nhỏ gọn, chuyên chống UAV, có giá phải chăng, lắp được trên nhiều loại xe cơ giới hoặc tàu thuyền. Nó bao gồm tổ hợp quang điện tử WESCAM MX-10 để phát hiện mục tiêu, dẫn hướng và bắn tên lửa cùng bệ phóng với 4 tên lửa dẫn đường cỡ 70mm. Cốt lõi của hệ thống là tên lửa dẫn đường APKWS vốn được hãng BAE Systems cải tiến từ rocket thông thường Hydra bằng cách lắp thêm đầu dò laser bán chủ động, cánh lái và ngòi nổ cận đích.

Biến thể Vampire mới nhất còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp hệ thống có khả năng phát hiện và bắn hạ mục tiêu nhỏ, khó bám bắt như UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Trong khi đó, phiên bản APKWS II bổ sung đầu dò hồng ngoại, cho phép rocket tự bám bắt mục tiêu trong quá trình tiếp cận, không cần đài điều khiển liên tục chiếu xạ laser như biến thể đời đầu.

Việc biên chế hệ thống phòng không Vampire bổ sung thêm một lựa chọn tác chiến cơ động, tương đối tiết kiệm và sẵn sàng kết nối vào cấu trúc chống UAV nhiều lớp của quân đội Mỹ, giúp bảo vệ binh lính và tài sản quan trọng đồng thời giữ lại các hệ thống đánh chặn tinh vi hơn để đối phó với những mối đe dọa cần dùng đến chúng.

* Anh muốn binh sĩ thích ứng với tác chiến bằng UAV

Theo The Drone Front, Lục quân Anh vừa lần đầu tiên tổ chức cuộc thi mang tên “Chiến tranh UAV”, quy tụ hàng chục đội đến từ các đơn vị trực thuộc nhằm kiểm tra kỹ năng tác chiến của họ bằng UAV.

Được tổ chức tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, cuộc thi bao gồm 6 nhiệm vụ dọc theo một tuyến tuần tra. Các đội sử dụng nhiều loại UAV để thực hiện các nội dung thi giả định những điều kiện tác chiến trên chiến trường như điều khiển FPV xuyên qua boongke, trinh sát trước khi bộ binh tiến công, tiêu diệt xe cơ giới đang di chuyển…

Binh sĩ Anh huấn luyện sử dụng UAV. Ảnh: The Observer

Cùng với đó, các đội còn phải thể hiện khả năng phán đoán, phân tích dữ liệu và thông tin để tìm kiếm và định vị đồng đội, vận chuyển vật tư y tế, tiến hành trinh sát và đánh dấu vị trí của đối phương để lực lượng pháo binh điều chỉnh hỏa lực một cách chính xác.

Chính phủ Anh vừa công bố Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng (DIP), đánh dấu một trong những cuộc cải tổ lực lượng vũ trang lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Trong đó, nổi bật là khoản đầu tư 5 tỷ bảng Anh nhằm thúc đẩy chuyển đổi tác chiến bằng UAV. London cũng thành lập lực lượng chuyên trách để mở rộng nhanh năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn cung UAV cho quân đội và dự kiến xây dựng trung tâm thử nghiệm UAV lớn nhất châu Âu.

Đồng thời, Anh đang thử nghiệm tích hợp FPV phối hợp với các phương tiện thiết giáp như xe trinh sát Ajax, phát triển dòng UAV tấn công tầm xa một chiều mang tên Lanner (tương tự dòng Shahed của Iran) và đưa trở lại sử dụng loại UAV siêu nhỏ Black Hornet cho binh sĩ cận chiến. Hiện kho dự trữ của Anh được cho là chỉ có khoảng 10.000 UAV các loại - số lượng có thể cạn kiệt chỉ trong vài ngày nếu xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn.

* Dự án MUSV H38 của Hàn Quốc có gì đáng chú ý?

Army Recognition đưa tin, tại Triển lãm quốc phòng thường niên AUSA 2026 ở Mỹ, Hanwha Defense USA - công ty con của tập đoàn Hanwha Aerospace (Hàn Quốc) và công ty công nghệ hàng hải Magnet Defense (Mỹ) đã giới thiệu mô hình tàu mặt nước không người lái cỡ trung (MUSV) H38 sở hữu tính năng kỹ-chiến thuật độc đáo.

Nền tảng MUSV này được thiết kế để tích hợp các bệ phóng tên lửa dạng container mô-đun nhằm hỗ trợ các hoạt động đa nhiệm trên biển, qua đó “đón đầu” yêu cầu và ưu tiên mua sắm dòng MUSV tương tự. Vào tháng 4-2026, Hanwha Aerospace và Hải quân Mỹ đã công bố hợp tác trong chương trình mua sắm MUSV; trong đó, quá trình chế tạo nguyên mẫu MUSV H38 vừa được khởi động và dự kiến bắt đầu thử nghiệm từ đầu năm sau.

Mô hình MUSV H38 được trưng bày. Ảnh: Army Recognition

Theo thông tin được công bố, MUSV H38 có thiết kế hai thân (Catamaran) với chiều dài 38m, lượng giãn nước không tải 110 tấn, tải trọng 75 tấn, tốc độ tối đa hơn 50km/giờ, có thể hoạt động trong điều kiện biển động cấp 7. Thực chất, MUSV H38 được thiết kế dựa trên sửa đổi từ khung thân mẫu tàu M48 (dài 48m) của Magnet Defense. So với nguyên mẫu M48, H38 ngắn hơn, giúp tăng cường đáng kể khả năng linh hoạt và cơ động trên biển. Tàu được thiết kế để vận hành hoàn toàn tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) mà không cần thủy thủ đoàn trực tiếp trên boong.

Mặt boong phẳng hoàn toàn của MUSV H38 được thiết kế để cấu hình linh hoạt theo nhiệm vụ. Nếu lắp đặt pháo phản lực phóng loạt Chunmoo, tàu sẽ mang được 8 cụm ống phóng với 48 tên lửa dẫn đường hoặc 32 tên lửa đạn đạo chiến thuật. Nếu dùng ống phóng thẳng đứng, tàu có lựa chọn 4 mô-đun K-VLS Compact với 16 ống phóng tên lửa phòng không tầm ngắn/trung để tự vệ hoặc đánh chặn UAV; hoặc 2 mô-đun K-VLS I với 8 ống phóng tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình đối đất tầm xa; hay 2 mô-đun K-VLS II với 4 ống phóng tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc tên lửa đánh chặn cỡ lớn. Đối với cấu hình hỗn hợp, tàu sẽ mang 1 mô-đun K-VLS I kết hợp với 2 mô-đun Compact, chia đều hỏa lực thành 12 ống phóng cho cả hai mục đích tấn công và phòng thủ cùng lúc.

Nhờ ngôn ngữ thiết kế này, hỏa lực tối đa mà MUSV H38 mang theo có thể tương đương, thậm chí vượt trội lượng đạn tấn công của một tàu hộ vệ tên lửa có người lái cỡ lớn.