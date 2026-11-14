Quân sự thế giới hôm nay (14-11): Mỹ 'rã xác' tàu sân bay hạt nhân đầu tiên trên thế giới

* Mỹ “rã xác” tàu sân bay hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Army Recognition dẫn thông báo của Hải quân Mỹ xác nhận USS Enterprise (CVN-65), tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, đã rời xưởng đóng tàu Newport News ở bang Virginia và được kéo đến Mobile, bang Alabama để tiến hành tháo dỡ hoàn toàn.

Hoạt động tháo dỡ, tái chế và xử lý tàu sân bay USS Enterprise do công ty NorthStar Maritime Dismantlement Services thực hiện theo hợp đồng thương mại trị giá 418,5 triệu USD với Lầu Năm Góc.

Tàu sân bay USS Enterprise (CVN-65) rời xưởng đóng tàu Newport News ở bang Virginia để tới Mobile, bang Alabama. Ảnh: HII

Theo thương vụ này, USS Enterprise sẽ được tháo dỡ hoàn toàn và toàn bộ vật liệu thu được sẽ được tái chế hoặc xử lý đúng theo quy định. Các vật liệu nguy hiểm, bao gồm chất thải phóng xạ mức độ thấp, sẽ được đóng gói và vận chuyển an toàn tới các cơ sở được cấp phép. Công việc dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2030. Theo Naval News, hơn 35.000 tấn thép thu hồi từ USS Enterprise có thể được sử dụng để chế tạo tàu sân bay lớp Gerald R. Ford thứ ba đang được đóng mới.

USS Enterprise đã ngừng hoạt động vào năm 2012 và chính thức bị loại biên vào tháng 2-2017. Con tàu phục vụ hơn 50 năm và tại thời điểm ngừng hoạt động là tàu được biên chế lâu đời thứ ba của Hải quân Mỹ. Những người đam mê lịch sử hải quân từng kêu gọi chuyển USS Enterprise thành bảo tàng, nhưng ý tưởng này bị đánh giá là quá tốn kém, chủ yếu vì con tàu phải được tháo dỡ một phần để loại bỏ 8 lò phản ứng hạt nhân.

* Ấn Độ huấn luyện binh sĩ vận hành UAV tấn công ALAKH

Defence Blog cho biết hãng EndureAir Systems của Ấn Độ đã hoàn thành đợt huấn luyện binh sĩ nước này vận hành máy bay không người lái (UAV) tấn công ALAKH.

Nội dung huấn luyện gồm làm quen với thiết bị, thực hành quy trình vận hành và chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hãng chưa công bố đơn vị tham gia, số lượng binh sĩ được huấn luyện hoặc số UAV ALAKH đã bàn giao.

Binh sĩ Ấn Độ tham gia huấn luyện vận hành UAV ALAKH. Ảnh: EndureAir Systems

Theo tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất, UAV ALAKH có khối vỏn vẹn 4kg, mang tải trọng tối đa 1kg, tầm hoạt động tới 10km, thời gian bay liên tục khoảng 30 phút.

Máy bay truyền hình ảnh trực tiếp từ camera về cho người điều khiển. Tài liệu sản phẩm nêu khả năng quan sát bằng cảm biến quang điện và hồng ngoại, phục vụ nhận biết mục tiêu ban ngày và ban đêm. Theo EndureAir Systems, binh sĩ điều khiển theo dõi hình ảnh và quyết định có thực hiện tấn công hay không.

Để hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử, EndureAir Systems cho biết máy bay sử dụng đường truyền điều khiển mã hóa và có tính năng nhảy tần. Nhảy tần là việc thay đổi tần số làm việc trong quá trình liên lạc nhằm giúp duy trì kết nối khi có gây nhiễu. Hãng chưa công bố số liệu đo khả năng chống nhiễu của UAV ALAKH.

EndureAir Systems cũng có mẫu UAV ALAKH dùng cho trinh sát tầm gần, với khối lượng từ 250 đến 800g tùy cấu hình. Theo Defence Blog, hãng đã thông báo bàn giao phiên bản tấn công từ tháng 10. Công bố lần này xác nhận bước tiếp theo sau bàn giao là huấn luyện vận hành và hỗ trợ kỹ thuật.

* Thụy Sĩ thử phương tiện không người lái phục vụ hậu cần đô thị

Defence Blog đưa tin, Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) và lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã phối hợp thử nghiệm một số loại máy bay không người lái và xe mặt đất không người lái để tiếp tế, sơ tán thương binh trong môi trường đô thị trong khuôn khổ một cuộc diễn tập về hậu cần quân sự tại Thụy Sĩ.

Ảnh minh họa: eda.europa.eu

Tình huống đặt ra là đưa vật tư tới các đơn vị hoạt động giữa những dãy nhà và đưa thương binh từ khu vực sát nơi giao chiến về phía sau. Xe mặt đất không người lái, gồm cả loại bánh lốp và bánh xích, được đánh giá khả năng hoạt động ở cả hai nhiệm vụ. Máy bay không người lái đảm nhiệm vận chuyển hàng và trinh sát các tòa nhà cùng khu vực xung quanh.

Defence Blog dẫn thông tin từ công ty Anh North Defence Group cho biết doanh nghiệp này là một trong số nhiều hãng mang đến sản phẩm giới thiệu tại cuộc diễn tập trên. Hãng này quảng cáo rằng xe mặt đất không người lái của mình có thể chở hơn 1 tấn hàng và có thể chuyển đổi sang cấu hình vận chuyển thương binh một cách nhanh chóng.

Đây là lần đầu tiên EDA tổ chức một chương trình thử nghiệm vũ khí, trang bị như vậy bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu. EDA cho biết các đợt thử nghiệm tương tự sẽ là cơ sở để quân đội các nước cân nhắc biên chế các loại vũ khí, trang bị có mặt ở diễn tập và để các nhà sản xuất quốc phòng phải hoàn thiện sản phẩm trước khi được giao đến khách hàng.