Quân sự thế giới hôm nay (14-10): Hà Lan tháo dỡ tàu ngầm HNLMS Walrus từng 'đánh chìm' tàu sân bay Mỹ

* Hà Lan tháo dỡ tàu ngầm HNLMS Walrus

Hải quân Hoàng gia Hà Lan xác nhận đưa tàu ngầm HNLMS Walrus từ Den Helder đến Amsterdam để tháo dỡ. Con tàu dài 68m nổi tiếng với việc xuyên thủng thành công hệ thống phòng thủ của Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ và giả định "đánh chìm" siêu tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và 8 tàu hộ tống trong cuộc tập trận của khối NATO vào năm 1999.

Được đưa vào biên chế ngày 25-3-1992, HNLMS Walrus là chiếc đầu tiên trong lớp tàu ngầm Walrus gồm 4 chiếc. Chương trình đóng tàu tiêu tốn khoảng 2,2 tỷ Euro theo ước tính năm 2026, vượt dự toán ban đầu 65%. Sau khi hai tàu ngầm lớp Zwaardvis nghỉ hưu năm 1994, lớp Walrus trở thành lực lượng nòng cốt, đảm nhiệm toàn bộ hoạt động tàu ngầm của Hà Lan trong 3 thập niên tiếp theo.

Hà Lan đưa tàu ngầm HNLMS Walrus đi tháo dỡ, khép lại lịch sử hoạt động của con tàu nổi tiếng với màn mô phỏng đánh chìm tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt cùng 8 tàu hộ tống trong cuộc diễn tập năm 1999. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

Tàu có lượng giãn nước 2.450 tấn khi nổi và 2.800 tấn khi lặn, sử dụng hệ thống động lực diesel-điện công suất 3.132 kW, đạt tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ khi lặn và có khả năng hoạt động ở độ sâu hơn 300m. Bốn ống phóng ngư lôi 533mm cho phép tàu mang tối đa 20 ngư lôi hạng nặng Mk 48. Hệ thống tự động hóa giúp giảm thủy thủ đoàn từ 70 xuống còn 50 người, trong khi máy móc vận hành êm hơn và sonar cải tiến nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu.

Trong hơn 30 năm phục vụ, Walrus có tổng cộng 3.000 ngày hoạt động trên biển, thực hiện 14 đợt triển khai. Walrus được biết đến rộng rãi sau cuộc diễn tập JTFEX 99-1 năm 1999. Dưới sự chỉ huy của Jan Hubert Hulsker, tàu ngầm Hà Lan đã tiếp cận USS Theodore Roosevelt ở khoảng cách 1.500m mà không bị phát hiện. Hai quả lựu đạn khói màu xanh lá cây được sử dụng để mô phỏng một cuộc tấn công bằng ngư lôi thành công. Sau đó, Walrus tiếp tục cơ động và mô phỏng tấn công 8 tàu hộ tống trước khi rút lui.

Tháng 4-2022, Hà Lan quyết định loại biên 2 trong số 4 tàu ngầm lớp Walrus thay vì hiện đại hóa toàn bộ đội tàu, nhằm tập trung nguồn lực bảo dưỡng và phụ tùng cho những chiếc còn hoạt động. Walrus chính thức rời biên chế ngày 12-10-2023, sau khi nằm bờ từ năm 2018. Các thiết bị còn sử dụng được đã được tháo dỡ để phục vụ những tàu cùng lớp.

* Raytheon nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu của radar SPY-6

Tập đoàn RTX của Mỹ mới đây thông báo, công Raytheon thuộc tập đoàn này đang phát triển phần mềm và các thuật toán xử lý tín hiệu tiên tiến nhằm nâng cao khả năng phát hiện những mục tiêu nhỏ, khó nhận dạng ở khoảng cách xa hơn của radar hải quân SPY-6. Chương trình hướng tới tăng độ nhạy, mở rộng tầm phát hiện và cải thiện khả năng theo dõi mục tiêu, giúp tàu chiến có thêm thời gian đánh giá mối đe dọa và đưa ra phương án ứng phó.

Theo Raytheon, công ty sẽ phát triển, đánh giá các thuật toán xử lý tín hiệu và dữ liệu, kết hợp với những nâng cấp phần mềm nhằm khai thác hiệu quả hơn năng lực của các hệ thống radar hiện có. Thay vì tập trung vào những thay đổi lớn về phần cứng, chương trình hướng tới cải thiện hiệu suất thông qua xử lý dữ liệu tiên tiến, qua đó tăng khả năng phát hiện mục tiêu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Raytheon đang phát triển phần mềm và các thuật toán xử lý tín hiệu tiên tiến nhằm giúp radar SPY-6 phát hiện và phân loại những mục tiêu nhỏ hơn, khó theo dõi hơn ở khoảng cách xa hơn. Ảnh: Raytheon/Hải quân Mỹ

Công nghệ mới sẽ được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực địa để đánh giá hiệu suất cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu tác chiến trước khi xem xét tích hợp vào các hệ thống trang bị cho hạm đội. Công việc dự kiến kéo dài đến năm 2031 tại các cơ sở của Raytheon. Chương trình kế thừa kết quả từ các sáng kiến trước đây, cùng những nghiên cứu của Raytheon về công nghệ khẩu độ radar được điều khiển bằng phần mềm.

Radar SPY-6 được phát triển theo kiến trúc mô-đun, cho phép điều chỉnh cấu hình phù hợp với nhiều loại tàu và nhiệm vụ khác nhau. Dòng radar này hỗ trợ nhiệm vụ phòng không và phòng thủ tên lửa trên 7 lớp tàu của Hải quân Mỹ, đồng thời đang được tích hợp trên các tàu khu trục, khinh hạm, tàu sân bay và tàu đổ bộ đóng mới. Các cấu hình phù hợp cũng được triển khai trong những chương trình hiện đại hóa tàu hiện có. Theo Raytheon, SPY-6 có tầm phát hiện, độ nhạy và khả năng phân biệt mục tiêu tốt hơn các hệ thống thế hệ trước, phục vụ phát hiện và theo dõi các mối đe dọa từ trên không, tên lửa và mặt biển.

* Philippines có khả năng mua thêm trực thăng Black Hawk từ Ba Lan

Army Recognition dẫn thông tin từ người phát ngôn Phủ Tổng thống Ba Lan cho biết khả năng Philippines sẽ tiếp tục đặt mua trực thăng S-70i Black Hawk do Ba Lan sản xuất. Thông tin được tiết lộ sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Manila. Tại đây, hai bên cũng thảo luận về khả năng hợp tác đồng sản xuất, lắp ráp và bảo dưỡng trực thăng tại Philippines.

Triển vọng đặt hàng mới xuất hiện sau khi Không quân Philippines hoàn tất tiếp nhận 32 trực thăng theo hợp đồng ký tháng 2-2022. Ngày 26-8-2026, Philippines tiếp nhận 7 chiếc cuối cùng, hoàn thành chương trình mua sắm 48 trực thăng theo hai thỏa thuận ký vào năm 2019 và 2022, với tổng trị giá 865,4 triệu USD.

Philippines hiện có 47 trực thăng S-70i, trở thành quốc gia vận hành biến thể Black Hawk do Ba Lan sản xuất lớn nhất thế giới. Phi đội này đảm nhiệm vận chuyển quân, tác chiến trong rừng rậm, sơ tán thương binh và tiếp tế, đồng thời tham gia chữa cháy và đánh giá thiệt hại do thiên tai.

Trực thăng S-70i Black Hawk là biến thể xuất khẩu do Ba Lan sản xuất. Máy bay sử dụng động cơ T700-GE-701D, đồng thời được trang bị hệ thống điện tử hàng không số và hệ thống nhiệm vụ theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Không quân Philippines

Được sản xuất tại nhà máy PZL Mielec ở Ba Lan, S-70i được trang bị 2 động cơ T700-GE-701D. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 9.979kg, tốc độ hành trình tối đa 296 km/giờ và tầm bay tiêu chuẩn 578km khi không tính nhiên liệu dự trữ. Tầm bay có thể tăng đáng kể khi sử dụng các cấu hình nhiên liệu bổ sung.

Khoang cabin của S-70i có thể chở 12 binh sĩ cùng tổ bay, đồng thời có thể điều chỉnh để vận chuyển hàng hóa hoặc phục vụ sơ tán y tế. Các cấu hình vũ trang có thể sử dụng súng máy 7,62mm và 12,7mm, rocket Hydra 70 hoặc tên lửa AGM-114 Hellfire. Tháng 1-2026, Philippines tiếp nhận 8 súng Gatling M134D-H để trang bị vũ khí phòng vệ cho trực thăng khi thực hiện nhiệm vụ đưa quân vào và rút quân khỏi khu vực tác chiến.

Tuần trước, Lockheed Martin cũng ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Philippines cung cấp hệ thống mô phỏng bay toàn diện S-70i, thiết bị huấn luyện bảo dưỡng ảo và tài liệu đào tạo. Thỏa thuận bao gồm phụ tùng thay thế và hỗ trợ duy trì hoạt động đến năm 2032. Trong khi chờ xây dựng cơ sở huấn luyện trong nước, phi công Philippines tiếp tục được đào tạo tại Học viện Huấn luyện Sikorsky.