Quân sự thế giới hôm nay (13-11): Mỹ đưa tên lửa hành trình lên máy bay vận tải C-17 và C-130

* Israel bán pháo phản lực PULS cho một nước NATO

Times of Defence dẫn nguồn từ tập đoàn quốc phòng Elbit Systems của Israel cho biết vừa được trao một hợp đồng cung cấp hệ thống pháo phản lực phóng loạt PULS và đạn cho một nước thành viên NATO ở châu Âu.

Do yêu cầu từ phía đối tác, Elbit Systems giữ kín danh tính khách hàng, số lượng bệ phóng và cơ cấu đạn trong thương vụ trị giá khoảng 260 triệu USD này. Dù phía nhà sản xuất cũng chia sẻ thời gian tiến hành hợp đồng trong 5 năm, song không tiết lộ thời điểm bắt đầu bàn giao sản phẩm.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt PULS. Ảnh: Elbit Systems

Lịch sử phát triển của PULS bắt đầu từ tổ hợp tên lửa Lynx của tập đoàn Israel Military Industries (IMI), sau đó được Elbit Systems mua lại. Mỗi xe phóng được trang bị 2 container vận chuyển - phóng (TLC), có thể mang nhiều loại đạn tùy thuộc vào nhiệm vụ, bao gồm 36 đạn pháo Grad hoặc tên lửa Accular cỡ 122mm có tầm bắn 35km, 26 quả LAR hoặc Accular cỡ 160mm có tầm bắn 40km, 8 đạn dẫn đường EXTRA tầm bắn 150km và tối đa 4 tên lửa Predator Hawk tầm bắn 300km. Ngoài ra, hệ thống này cũng có khả năng phóng đạn tuần kích cho các hoạt động trinh sát và tấn công.

Theo nhà sản xuất, PULS có thể được lắp đặt trên nhiều loại khung gầm bánh lốp với khả năng chịu tải từ 10 tấn trở lên (ví dụ Tatra, MAN hoặc Scania); được triển khai từ vị trí trú ẩn đến nơi chiến đấu trong vòng chưa đầy 3 phút.

Một biến thể khác của hệ thống PULS là Light PULS, biến thể hạng nhẹ được thiết kế để hỗ trợ các lực lượng đặc biệt hoạt động trong môi trường chiến đấu ở vùng xa xôi và có độ rủi ro cao. Light PULS đặc biệt phù hợp với các tình huống chiến đấu sử dụng tên lửa tầm ngắn; có thể được vận chuyển bởi máy bay vận tải C-130. Hệ thống mang 8 tên lửa Accular cỡ 122mm và trang bị hệ thống định vị, chỉ huy và điều khiển tiên tiến. Bệ phóng tên lửa có thể sẵn sàng khai hỏa trong vòng 1 phút kể từ khi nhận nhiệm vụ.

* Malaysia ưu tiên chọn tên lửa ATMACA cho tàu tác chiến ven bờ

Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Mohamed Khaled Nordin thông báo đã chọn tên lửa chống hạm ATMACA của hãng Roketsan đến từ Thổ Nhĩ Kỳ làm nguồn cung ưu tiên để thay tên lửa chống hạm Naval Strike Missile (NSM) của Na Uy.

Quyết định được công bố sau khi Malaysia đánh giá các phương án thay thế theo giá, tiến độ giao hàng và chi phí ban đầu. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận, tên lửa ATMACA dự kiến sẽ được trang bị cho tàu chiến đấu ven biển LCS của Hải quân Hoàng gia Malaysia. Cũng theo Bernama, một nội dung quan trọng mà phía Malaysia cần làm rõ trong quá trình đàm phán là việc ATMACA phải tương thích với hệ thống quản lý tác chiến trên các tàu này.

Tên lửa ATMACA trong một lần bắn thử. Ảnh: Roketsan

Tài liệu kỹ thuật của Roketsan cho biết tên lửa ATMACA có chiều dài khoảng 5m, trọng lượng 750kg và mang đầu đạn nặng khoảng 220kg. Tên lửa có tầm bắn khoảng 250km đối với phiên bản hải quân, trong khi biến thể tấn công mặt đất có thể đạt trên 400km.

Về hệ thống dẫn đường, tên lửa ATMACA sử dụng kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và radar đo cao, cho phép bay bám địa hình ở độ cao thấp để giảm khả năng bị phát hiện. Ở giai đoạn cuối, tên lửa sử dụng đầu dò radar chủ động để khóa mục tiêu với độ chính xác cao. Ngoài ra, tên lửa còn được trang bị liên kết dữ liệu 2 chiều, cho phép cập nhật mục tiêu, hủy nhiệm vụ hoặc tấn công lại trong quá trình bay.

* Mỹ đưa tên lửa hành trình lên máy bay vận tải C-17 và C-130

Army Recognition đưa tin, Không quân Mỹ đã lên kế hoạch trang bị tên lửa hành trình được triển khai từ pallet (FAMM-P) cho phi đội máy bay vận tải C-17 và C-130 vào năm 2027.

Việc đưa tên lửa FAMM-P lên máy bay vận tải sẽ mở rộng đáng kể năng lực tác chiến của Không quân Mỹ đối với nhiệm vụ tấn công tầm xa mà không cần phải mua thêm máy bay.

Ảnh minh họa về tên lửa FAMM-P. Nguồn: Không quân Mỹ

Thực chất, khái niệm về tên lửa FAMM-P là đặt các thùng chứa đặc biệt có tên lửa hành trình lên các pallet chở hàng tiêu chuẩn. Sau khi thùng chứa được kéo ra khỏi đường dốc bằng dù, tên lửa sẽ tách ra, khởi động động cơ riêng và hướng đến những mục tiêu đã định. Đặc biệt, tên lửa FAMM-P rẻ hơn đáng kể so với tên lửa hành trình tầm xa phóng từ máy bay AGM-158 JASSM khi chi phí chỉ bằng khoảng 1/10 và thời gian sản xuất được tính bằng tháng chứ không phải năm.

Trong đề xuất ngân sách cho năm tới, Không quân Mỹ sẽ dành 355 triệu USD để mua 1.000 tên lửa FAMM đầu tiên, bao gồm phiên bản FAMM-P và phiên bản FAMM-L cho tiêm kích. Tổng cộng lực lượng này đặt mục tiêu mua 28.000 quả đạn trong vòng 5 năm, với tổng chi phí 12,6 tỷ USD. Thông số kỹ thuật cơ bản của tên lửa FAMM-P là tầm bắn gần 1.000km với đầu đạn nặng hơn 45kg.