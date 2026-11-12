Quân sự thế giới hôm nay (12-11): Tên lửa hành trình Super Ice có gì đặc biệt?

* Tên lửa hành trình Super Ice có gì đặc biệt?

Tập đoàn Rafael của Israel vừa giới thiệu Super Ice, mẫu tên lửa hành trình tầm xa mới được trang bị đầu đạn nặng khoảng 454kg, có khả năng phóng từ máy bay, tàu chiến và bệ phóng mặt đất. Sản phẩm được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu tác chiến phức tạp, đặc biệt là nhiệm vụ tấn công những mục tiêu chiến lược có giá trị cao ở cự ly xa.

Tên lửa hành trình Super Ice. Ảnh: Rafael

Theo thông cáo báo chí của Rafael, Super Ice được phát triển trên cơ sở những đột phá công nghệ của dòng tên lửa Ice Breaker. Tên lửa sử dụng đầu đạn tương thích với loại MK83, kết hợp khả năng triển khai trên nhiều nền tảng, mang lại tính linh hoạt trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ tác chiến.

Về công nghệ, Super Ice được tích hợp hệ thống dẫn đường tự động, khả năng bay bám địa hình ở độ cao thấp và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Đáng chú ý, hệ thống dẫn đường quang điện tử sử dụng công nghệ đối sánh hình ảnh có độ chính xác cao, hỗ trợ tên lửa tấn công chính xác nhiều loại mục tiêu. Tên lửa cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công ngoài tầm phòng thủ của đối phương.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tích hợp Super Ice trên nhiều loại máy bay mà không đòi hỏi những thay đổi lớn đối với nền tảng mang phóng. Đồng thời, thiết kế đa miền cho phép tên lửa được phóng từ các bệ phóng trên không, trên biển và trên mặt đất.

Super Ice là thành viên mới trong danh mục tên lửa hành trình dẫn đường chính xác tầm xa của Rafael, bên cạnh Ice Breaker và Sea Breaker. Theo nhà sản xuất, tên lửa duy trì khả năng tương thích với các hệ thống phóng, hạ tầng lập kế hoạch nhiệm vụ và hệ thống hậu cần hiện có của dòng Ice Breaker. Nhờ đó, khách hàng có thể mở rộng năng lực tác chiến, lựa chọn loại vũ khí phù hợp với từng mục tiêu, đồng thời tiết kiệm nguồn lực lập kế hoạch nhiệm vụ và tối ưu hóa chi phí vòng đời sản phẩm.

* UAV MQ-9B tăng cường năng lực tác chiến cho châu Âu

Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng, máy bay không người lái (UAV) MQ-9B SkyGuardian và SeaGuardian của Tập đoàn General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) được đánh giá là giải pháp nhằm tăng cường năng lực trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo, góp phần phát hiện sớm các mối đe dọa.

GA-ASI đã hoàn thành một loạt chuyến bay thử nghiệm vào đầu năm 2026, nhằm phục vụ quá trình chứng nhận khả năng bay trong điều kiện đóng băng đã biết (FIKI) cho UAV MQ-9B. Ảnh: Naval News

Được thiết kế với khả năng hoạt động đa nhiệm và linh hoạt, MQ-9B có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), tấn công, cảnh báo sớm trên không, chống ngầm và tình báo tín hiệu. Với thời gian hoạt động liên tục hơn 30 giờ ở một số cấu hình, phương tiện có thể duy trì giám sát trên phạm vi trách nhiệm của NATO, bao gồm cả khu vực Bắc Cực.

Đáng chú ý, GA-ASI đang phát triển gói nhiệm vụ cảnh báo sớm và chỉ huy, kiểm soát trên không (AEW&C) cho MQ-9B. Hệ thống có khả năng phát hiện, phân loại các mối đe dọa trên không tiên tiến, cũng như những mục tiêu có số lượng lớn như bầy đàn UAV. MQ-9B còn có thể hoạt động tại những khu vực nguy hiểm đối với máy bay có người lái, qua đó giảm rủi ro cho nhân lực và bảo toàn các phương tiện có giá trị cao.

Trong nhiệm vụ chống UAV bầy đàn, MQ-9B có thể kết hợp hệ thống AEW&C với rocket dẫn đường chính xác APKWS. Bên cạnh đó, GA-ASI đang tích hợp MQ-9B với các loại vũ khí tầm xa, gồm tên lửa Joint Strike Missile của Kongsberg và tên lửa chống hạm tầm xa LRASM của Lockheed Martin.

Một ưu thế khác của MQ-9B là cấu trúc mở, thiết kế mô-đun, cho phép tích hợp các loại vũ khí, cảm biến và hệ thống thông tin liên lạc do từng quốc gia phát triển. Canada và Anh đã đưa các thành phần công nghệ trong nước vào chương trình MQ-9B.

Hiện nhiều quốc gia như Anh, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Ba Lan, Canada và Ấn Độ đã triển khai các chương trình MQ-9B. Ngoài ra, Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA) cung cấp cơ chế mua sắm, bảo dưỡng chung nhằm giảm chi phí và tăng khả năng tương tác giữa các nước thành viên.

* Australia khởi đóng tàu đổ bộ hạng nặng

Ngày 11-11, Chính phủ Australia thông báo đã bắt đầu triển khai đóng tàu đổ bộ hạng nặng (LCH) đầu tiên trong chương trình trang bị cho Lục quân nước này. Công đoạn cắt thép đầu tiên được thực hiện vào cuối tháng 10, sau khi chương trình đóng tàu đổ bộ hạng trung (LCM) đạt cột mốc tương tự trước đó một tháng.

Tàu đổ bộ hạng nặng được phát triển dựa trên thiết kế LST 100 của Damen. Ảnh mô phỏng: Bộ Quốc phòng Australia

Theo đó, Chính phủ Australia đã ký kết các hợp đồng trị giá 3,44 tỷ USD để đóng mới 18 tàu đổ bộ hạng trung và 8 tàu đổ bộ hạng nặng trang bị cho Lục quân. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng lục quân, hướng tới xây dựng lực lượng có khả năng thực hiện hiệu quả các chiến dịch đổ bộ và tấn công tầm xa. Chương trình đồng thời nhằm tăng cường năng lực vận chuyển, triển khai lực lượng và phương tiện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu hoạt động tại các khu vực ven biển.

Các tàu đổ bộ mới được thiết kế với khả năng vận chuyển nhiều loại phương tiện và hệ thống vũ khí của lực lượng binh chủng hợp thành, bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams, các phương tiện trinh sát và xe chiến đấu bộ binh. Theo Chính phủ Australia, việc đưa các tàu này vào trang bị sẽ giúp lục quân nâng cao năng lực vận chuyển, cơ động và triển khai lực lượng trong các chiến dịch đổ bộ, đồng thời tăng khả năng đưa các hệ thống vũ khí, phương tiện chiến đấu đến những khu vực có ý nghĩa chiến lược. Qua đó, quân đội Australia có thể tăng cường khả năng đối phó với các đối thủ tiềm tàng, bảo vệ và kiểm soát các địa bàn chiến lược.

Chính phủ Australia cho biết chương trình đóng mới tàu đổ bộ là một phần trong kế hoạch đầu tư quốc phòng quy mô lớn, đồng thời đánh dấu đợt tái đầu tư năng lực tác chiến ven bờ lớn nhất của Lục quân nước này kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.