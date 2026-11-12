Quân sự thế giới hôm nay, 12-11: Máy bay quân sự mỹ đồng loạt rời căn cứ tại Anh
Quân sự thế giới hôm nay (12-11) có những nội dung sau: Đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine: Đạt được tiến triển để thu hẹp bất đồng; Mỹ điều chuyển ít nhất 10 máy bay quân sự khỏi căn cứ tại Anh; Tên lửa hành trình Super Ice có gì đặc biệt? UAV MQ-9B tăng cường năng lực tác chiến cho châu Âu; Iran công bố “thành phố tên lửa ngầm” mới.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-12-11-may-bay-quan-su-my-dong-loat-roi-can-cu-tai-anh-64848