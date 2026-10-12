Quân sự thế giới hôm nay, 12-10: Tổng thống Donald Trump chỉ trích Tổng thống Zelensky, kêu gọi Ukraine thay lãnh đạo

Iran ngày 12/10 xác nhận đang xem xét các đề xuất đàm phán của Mỹ, trong khi hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan và Qatar. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao vẫn bế tắc do Washington và Tehran chưa thống nhất về các điều kiện nối lại đàm phán, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và việc mở lại eo biển Hormuz.