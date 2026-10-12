Quân sự thế giới hôm nay, 12-10: Tổng thống Donald Trump chỉ trích Tổng thống Zelensky, kêu gọi Ukraine thay lãnh đạo
Quân sự thế giới hôm nay (12-10) có những nội dung sau: Lục quân Mỹ mở rộng thử nghiệm trực thăng tự hành UH-60MX Black Hawk; Australia nâng cấp hệ thống phần mềm cho xe bọc thép Bushmaster; Nga hướng đến xuất khẩu robot chiến đấu Nerekhta; Tổng thống Donald Trump kêu gọi Ukraine thay lãnh đạo mới.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-12-10-tong-thong-donald-trump-chi-trich-tong-thong-zelensky-keu-goi-ukraine-thay-lanh-dao-64686