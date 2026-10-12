Quân sự thế giới hôm nay (12-10): Lục quân Mỹ mở rộng thử nghiệm trực thăng tự hành UH-60MX Black Hawk

* Lục quân Mỹ mở rộng thử nghiệm trực thăng tự hành UH-60MX Black Hawk

Army Recognition đưa tin, Lục quân Mỹ đã đặt mua thêm 3 trực thăng UH-60MX Black Hawk được trang bị công nghệ tự hành MATRIX của công ty sản xuất máy bay Sikorsky thuộc tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin.

Chương trình mua sắm trên sẽ hỗ trợ Lục quân Mỹ mở rộng đánh giá khả năng hoạt động trong môi trường chiến đấu thực tế, trong bối cảnh Sikorsky nhận trọng trách nghiên cứu hiện đại hóa trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk nhằm duy trì khả năng hoạt động của dòng máy bay này đến năm 2070. Các nội dung thử nghiệm bao gồm điều khiển từ xa bằng thiết bị mặt đất, bay tự động trong địa hình phức tạp và thực hiện nhiệm vụ mà không có phi công trong buồng lái.

Trước đó, vào tháng 3-2026, Lục quân Mỹ chính thức tiếp nhận chiếc trực thăng đa nhiệm UH-60MX Black Hawk phiên bản tự động hóa đầu tiên, hướng tới sử dụng trong các nhiệm vụ nguy hiểm cao như tiếp tế chiến trường, sơ tán thương binh dưới hỏa lực hoặc vận chuyển vật tư trong khu vực bị đối phương kiểm soát.

Binh sĩ Mỹ sử dụng máy tính bảng để điều khiển trực thăng UH-60MX Black Hawk. Ảnh: Sikorsky

Theo công bố, trực thăng UH-60MX Black Hawk là biến thể nâng cấp sâu từ trực thăng UH-60M Black Hawk, được tích hợp khả năng vận hành theo 3 chế độ gồm có tổ lái đầy đủ, giảm phi công và tự động hoàn toàn.

Trong đó, trực thăng UH-60MX Black Hawk được trang bị hệ thống điều khiển bay điện tử toàn phần, thay thế cơ chế điều khiển cơ khí truyền thống. Trung tâm của hệ thống là phần mềm tự hành MATRIX, kết hợp với máy tính và mạng lưới cảm biến xung quanh thân máy bay để thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực. Các cảm biến này cho phép trực thăng tự định vị, tránh chướng ngại và thực hiện các thao tác bay phức tạp mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Ngoài ra, hệ thống này cũng cho phép điều khiển trực thăng bằng thiết bị bảng điều khiển cầm tay từ mặt đất.

Trực thăng UH-60MX Black Hawk giữ nguyên nền tảng khí động học của UH-60M Black Hawk; đồng thời, được bổ sung các hệ thống điện tử và thuật toán điều khiển, biến nó thành một nền tảng bán tự động hoặc hoàn toàn tự động tùy theo cấu hình nhiệm vụ.

Việc đưa trực thăng UH-60MX Black Hawk vào thử nghiệm cho thấy quân đội Mỹ đang đẩy mạnh xu hướng tự động hóa trong lực lượng không quân lục quân. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phi công, các nền tảng tương lai sẽ kết hợp giữa con người và trí tuệ nhân tạo, trong đó phi công đóng vai trò quản lý nhiệm vụ chứ không còn trực tiếp điều khiển.

* Australia nâng cấp hệ thống phần mềm cho xe bọc thép Bushmaster

Theo The Defense Post, Bộ Quốc phòng Australia đã ký hợp đồng với hãng công nghệ Mỹ L3Harris Technologies để nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống phần mềm chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, máy tính và tình báo (C4I) cho xe bọc thép Bushmaster của nước này.

Được biết, việc tích hợp, lắp đặt và thử nghiệm sẽ được L3Harris Technologies triển khai tại một cơ sở của hãng được đặt ở thị trấn Pinkenba, bang Queensland, Australia trong khoảng 3 năm.

Xe bọc thép Bushmaster của quân đội Australia. Ảnh: ADF

Đáng chú ý, các máy bộ đàm trong thương vụ này đều sẽ được sản xuất tại Mỹ và cung cấp mức độ bảo mật rất cao thông qua mã hóa cùng khả năng thay đổi tần số linh hoạt. Mặt khác, các thiết bị vô tuyến sẽ do chính phủ Mỹ cung cấp và L3Harris Technologies chỉ đảm nhiệm tiến hành tích hợp.

Những thiết bị này cũng đang được quân đội Mỹ sử dụng và bị hạn chế mua bán rất nghiêm ngặt bởi các quy định về buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) của chính quyền Washington. Tuy nhiên, chúng lại được cung cấp dễ dàng hơn cho Australia - một đồng minh thân cận của Mỹ, thông qua khuôn khổ liên minh an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS).

Bushmaster thuộc dòng xe cơ động bộ binh do công ty Thales Australia nghiên cứu chế tạo và chính thức vào biên chế quân đội Australia từ năm 2004. Xe có trọng lượng 12,5 tấn; chiều dài 7,18m; chiều rộng 2,48m và chiều cao 2,65m; tốc độ tối đa 120km/giờ, tầm hoạt động 1.000km. Phương tiện này có thể mang theo 10 binh sĩ và thường được trang bị nhiều loại vũ khí như súng máy và súng phóng lựu. Binh sĩ có thể ra vào bằng cửa lớn sau xe hoặc các cửa sập trên nóc.

Bushmaster còn có công nghệ vỏ giáp tiên tiến, cấu tạo từ vật liệu composite và gốm để tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công, trong khi vẫn giữ trọng lượng ở mức hợp lý. Thiết kế khung gầm hình chữ V của Bushmaster có tác dụng bảo vệ hiệu quả những người ngồi trong xe bằng cách làm chệch hướng tác động vụ nổ của mìn hoặc thiết bị nổ tự chế (IED) ra khỏi xe. Cấu hình theo kiểu module của Bushmaster cho phép thích ứng với các yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau như vận chuyển binh lính, trinh sát, chỉ huy và hỗ trợ chiến đấu.

* Nga hướng đến xuất khẩu robot chiến đấu Nerekhta

Asian Military Review cho hay, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga Rosoboronexport đang giới thiệu robot chiến đấu bánh xích Nerekhta-E - biến thể xuất khẩu của robot Nerekhta - ra thị trường toàn cầu để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheev nhấn mạnh Nerekhta-E là phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái (UCGV) đầu tiên của Nga hoàn thành thành công các cuộc thử nghiệm chính thức với quy mô đầy đủ. Nó được phát triển theo khái niệm chiến tranh hiện đại, ưu tiên giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ, tăng cường khả năng kết nối mạng và sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Robot chiến đấu Nerekhta của Nga. Ảnh: Defence Security Asia

Robot Nerekhta gồm khung gầm bánh xích hạng nhỏ nhẹ, thân bọc giáp và các điểm gá lắp thiết bị chuyên dụng. Sàn xe có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,6m, chiều cao (không tính thiết bị chuyên dụng) 0,9m, tải trọng tối đa gần 1 tấn. Nhờ thiết kế mô-đun và khả năng điều khiển từ xa, Nerekhta-E có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ như hỗ trợ hỏa lực, trinh sát, cứu thương, cảm tử, tiếp tế hậu cần…

Nerekhta-E có thân xe bọc thép, được chế tạo trên khung gầm bánh xích và được trang bị hệ thống truyền động hybrid cho phép nó đạt tốc độ tối đa khoảng 30km/giờ, tầm hoạt động 40km, thời gian hoạt động liên tục khi di chuyển là 4 giờ, có thể hoạt động lên đến 20 giờ ở chế độ giám sát.

Riêng đối với biến thể mang vũ khí, Nerekhta-E được trang bị súng máy Kord cỡ nòng 12,7mm hoặc súng máy PKM cỡ nòng 7,62mm, đi kèm với súng phóng lựu tự động AG-30M. Nhờ đó, nó có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không, bao gồm xe bọc thép, binh lính, công sự, hệ thống phòng không, máy bay và UAV của đối phương.