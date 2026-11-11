Quân sự thế giới hôm nay (11-11): Nga giới thiệu phiên bản xuất khẩu đạn tuần kích Harpia-A1

* Nga giới thiệu phiên bản xuất khẩu đạn tuần kích Harpia-A1

Ngày 10-11, tại Diễn đàn Quốc tế về đảm bảo an ninh tập thể ở Thủ đô Moscow, Nga đã giới thiệu phiên bản xuất khẩu của đạn tuần kích tầm xa Harpia-A1 (E), do Tập đoàn Almaz-Antey phát triển, với tầm hoạt động được công bố lên tới 1.000km và khả năng mang đầu đạn nặng hơn 50kg.

Harpia-A1 (E) được trưng bày tại gian hàng của Rosoboronexport, cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước trực thuộc Tập đoàn Rostec. Theo các thông số do phía Nga công bố, Harpia-A1 (E) có trọng lượng cất cánh 250kg, chiều dài 3,4m và sải cánh 3m. Phương tiện có thể mang đầu đạn nặng hơn 50kg. Tốc độ tối đa 170km/giờ, hoạt động ở độ cao từ 50 đến 2.500m, có thời gian bay liên tục ít nhất 6 giờ và thực hiện nhiệm vụ ở chế độ tự động.

Nga giới thiệu phiên bản xuất khẩu đạn tuần kích tầm xa Harpia-A1 (E) với tầm hoạt động được công bố lên tới 1.000km. Ảnh: TASS / Bộ Quốc phòng Nga / Rosoboronexport

Theo thông tin do Rostec công bố, Harpia-A1 (E) được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định tại tọa độ xác định trước, thay vì tự động phát hiện và nhận dạng mục tiêu. Hệ thống sử dụng máy bay không người lái BLA-D có thiết kế khí động học dạng cánh bay, động cơ chạy bằng xăng và cánh quạt đẩy bố trí phía sau.

Sự kết hợp giữa tầm bay xa, khả năng mang đầu đạn tương đối lớn và hệ thống dẫn đường tự động cho phép Harpia-A1 (E) hướng tới các mục tiêu được xác định trước ở khoảng cách địa lý lớn, đồng thời giảm nhu cầu triển khai phương tiện phóng gần khu vực mục tiêu. Tuy nhiên, những thông số về tầm bay và thời gian hoạt động chưa đủ để chứng minh hiệu quả của hệ thống trong môi trường tác chiến có gây nhiễu điện tử hoặc sự hiện diện của các hệ thống phòng không đối phương.

Rosoboronexport đã triển khai chiến dịch tiếp thị quốc tế đối với Harpia-A1 (E) từ tháng 8-2026. Cùng thời điểm, Rostec cho biết Almaz-Antey đã thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt với quy mô có thể đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu tiềm năng.

* Anh thành lập hải đội tàu mặt nước không người lái đầu tiên

Hải quân Hoàng gia Anh đã chính thức thành lập Hải đội Tự hành số 1, đơn vị chuyên trách vận hành các phương tiện mặt nước không người lái, nhằm tăng cường năng lực giám sát hàng hải, trinh sát và bảo vệ hạm đội. Động thái này đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm công nghệ sang triển khai năng lực không người lái trong hoạt động tác chiến thực tế, góp phần mở rộng phạm vi hoạt động của hải quân.

Hải đội Tự hành số 1 gồm có 180 nhân sự, được tổ chức thành 2 kíp trực để bảo đảm hoạt động liên tục. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ vận hành các phương tiện độc lập hoặc phối hợp với biên đội tàu hải quân.

Việc thành lập hải đội nằm trong chương trình đầu tư 1,5 tỷ bảng Anh trong vòng 4 năm của Anh cho hoạt động hải quân hỗn hợp, kết hợp phương tiện có người lái và không người lái. Sáng kiến này hướng tới tăng cường an ninh hàng hải và nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến trong tương lai.

Hải quân Hoàng gia Anh đã thành lập Hải đội Tự hành đầu tiên, đưa các phương tiện mặt nước không người lái Kraken K3 Scout và Rattler vào một đơn vị chuyên trách nhằm mở rộng năng lực giám sát hàng hải. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Một trong những phương tiện chủ lực của hải đội là xuồng không người lái Kraken K3 Scout, dài 8,4m. Đây là phương tiện mặt nước hiệu suất cao, có thiết kế mô-đun, được chế tạo để thực hiện các nhiệm vụ giám sát hàng hải, trinh sát, bảo vệ lực lượng và hậu cần, đồng thời có khả năng tích hợp các hệ thống phục vụ tấn công chính xác. K3 Scout đạt tốc độ tối đa 55 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 650 hải lý ở tốc độ 25 hải lý/giờ và có thể mang tải trọng thiết bị tối đa 600kg. Thiết kế theo cấu trúc mở cho phép tích hợp nhiều loại cảm biến và thiết bị chuyên dụng mà không cần thay đổi đáng kể cấu trúc phương tiện.

Tháng 3-2026, Hải quân Hoàng gia Anh đã trao cho Tập đoàn công nghệ Kraken hợp đồng trị giá 12,3 triệu bảng Anh để cung cấp 20 xuồng không người lái phục vụ thử nghiệm và phát triển chiến thuật hải quân mới.

Bên cạnh Kraken K3 Scout, hải đội còn được trang bị phương tiện mặt nước không người lái Rattler, dài 7,2m, đã được thử nghiệm trong năm 2025. Đáng chú ý, trong một cuộc trình diễn ngoài khơi Scotland, 5 xuồng Rattler được điều khiển từ xa ở khoảng cách khoảng 800km. Chúng đã mô phỏng thành công nhiệm vụ hộ tống và bám theo tàu chiến nước ngoài khi phối hợp với các phương tiện hải quân có người lái.

Việc thành lập Hải đội Tự hành số 1 cho thấy nỗ lực của Anh trong việc đưa công nghệ không người lái vào hoạt động hải quân thực tế. Sự kết hợp giữa các phương tiện tự hành với tàu chiến truyền thống được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt, duy trì khả năng giám sát và nâng cao sức chống chịu của Hải quân Anh.

* Naval Group giới thiệu tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Naval Group mới đây đã giới thiệu mô hình tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ thứ ba (SNLE 3G) lớp L’Invincible, hé lộ thiết kế thế hệ tàu ngầm chiến lược mới của Pháp. Lớp tàu gồm bốn chiếc nhằm thay thế hạm đội Le Triomphant hiện nay, bảo đảm duy trì năng lực răn đe hạt nhân thường trực trên biển của Pháp trong những thập niên tới.

Ngày 2-3-2026, Pháp đã công bố “L’Invincible” là tên gọi chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp này. Theo kế hoạch, tàu sẽ bắt đầu hoạt động trên biển vào năm 2036 và được bàn giao vào cuối năm 2037. Ba chiếc tiếp theo dự kiến lần lượt được bàn giao vào các năm 2042, 2047 và 2052.

Tàu ngầm lớp L’Invincible có chiều dài từ 147 đến 150m, chiều rộng 12,5m và lượng giãn nước khi lặn hơn 15.000 tấn, lớn hơn lớp Le Triomphant hiện tại với chiều dài 138m và lượng giãn nước 14.335 tấn. Mỗi tàu tiếp tục được trang bị 16 ống phóng tên lửa đạn đạo M51, duy trì năng lực tác chiến chiến lược của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Pháp.

Những cải tiến quan trọng là lò phản ứng hạt nhân K22 do TechnicAtome phát triển, có công suất nhiệt khoảng 220 MW, cao hơn so với lò phản ứng K15 hiện nay; kết cấu đuôi hình chữ X, tương tự cấu hình trên tàu ngầm tấn công lớp Suffren.

Lớp tàu ngầm mới nhằm thay thế hạm đội Le Triomphant hiện nay, bảo đảm duy trì năng lực răn đe hạt nhân thường trực trên biển của Pháp trong những thập niên tới. Ảnh: Army Recognition

Về khả năng giám sát dưới nước, tàu được trang bị cấu trúc sonar tích hợp ALICIA, bao gồm sonar mũi tàu, các dàn sonar thụ động bố trí hai bên thân và sonar kéo ALRO. Hệ thống xử lý âm thanh SYCOBS 3.0 có khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn gấp 10 lần so với các tàu ngầm SSBN hiện nay của Pháp, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nhận dạng, phân loại và theo dõi mục tiêu.

Vũ khí chính của lớp L’Invincible là 16 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51, có tầm bắn ước tính gần 10.000km. Phiên bản M51.4 của tàu dự kiến được đưa vào sử dụng từ giữa thập niên 2030. Ngoài ra, tàu được trang bị bốn ống phóng ngư lôi 533mm, sử dụng ngư lôi hạng nặng F21.