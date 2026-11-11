Quân sự thế giới hôm nay, 11-11: Mỹ và Iran còn nhiều khác biệt trong nỗ lực chấm dứt xung đột
Quân sự thế giới hôm nay (11-11) có những nội dung sau: Mỹ thấy "động lực tích cực" hướng tới chấm dứt xung đột với Iran; Nga giới thiệu phiên bản đạn tuần kích Harpia-A1 có tầm hoạt động 1.000km; Anh thành lập hải đội tàu mặt nước không người lái đầu tiên; Thế giới thời đàm: G7 trước bài toán đồng thuận.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-11-11-my-va-iran-con-nhieu-khac-biet-trong-no-luc-cham-dut-xung-dot-64840