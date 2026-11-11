Quân sự thế giới hôm nay, 11-11: Mỹ và Iran còn nhiều khác biệt trong nỗ lực chấm dứt xung đột

Sau thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11, các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã gửi thư tới nhiều tập đoàn lớn của nước này, thông báo các doanh nghiệp này là đối tượng điều tra và yêu cầu cung cấp hồ sơ trước ngày 4/1/2027…