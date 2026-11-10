Quân sự thế giới hôm nay, 10-11: Thử thách nào đang chờ đợi EU trên con đường tự chủ quốc phòng?
Quân sự thế giới hôm nay (10-11) có những nội dung sau: Tàu đổ bộ USS Harrisburg của Mỹ hoàn thành thử nghiệm với hơn 200 thay đổi; Cyprus, Pháp và Thụy Điển ký thỏa thuận mua chung tên lửa chống tăng Akeron MP; Xứ kim chi gấp rút vá lỗ hổng an ninh mạng; Thế giới thời đàm: Tự chủ quốc phòng EU-Tham vọng lớn, chông gai nhiều.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-10-11-thu-thach-nao-dang-cho-doi-eu-tren-con-duong-tu-chu-quoc-phong-64836