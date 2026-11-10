Quân sự thế giới hôm nay, 10-11: Thử thách nào đang chờ đợi EU trên con đường tự chủ quốc phòng?

Một liên minh gồm những lực lượng đối lập nhiều khác biệt đang đứng trước cơ hội chấm dứt thời kỳ cầm quyền của ông Netanyahu. Nhưng để làm được điều đó, họ phải chứng minh họ có thể đoàn kết và cùng điều hành đất nước.