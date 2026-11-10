Quân sự thế giới hôm nay (10-11): Tàu đổ bộ USS Harrisburg của Mỹ hoàn thành thử nghiệm trên biển với hơn 200 thay đổi

* Tàu đổ bộ USS Harrisburg hoàn thành thử nghiệm với hơn 200 thay đổi

Ingalls Shipbuilding, đơn vị trực thuộc Tập đoàn HII, vừa hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển đối với tàu đổ bộ USS Harrisburg (LPD 30), đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển biến thể Flight II thuộc lớp San Antonio của Hải quân Mỹ. Đây là chiếc đầu tiên thuộc biến thể Flight II, được thiết kế với hơn 200 thay đổi so với phiên bản ban đầu nhằm nâng cao năng lực tác chiến, vận chuyển và hỗ trợ lực lượng đổ bộ.

Các cuộc thử nghiệm kéo dài nhiều ngày, tập trung đánh giá hệ thống động lực, thiết bị điều khiển tàu, thông tin liên lạc, hệ thống nhiệm vụ và khả năng tích hợp hệ thống chiến đấu. Sau khi hoàn thành các nội dung chính, USS Harrisburg đã trở về nhà máy đóng tàu tại Pascagoula (bang Mississippi). Cột mốc này đưa con tàu tiến gần hơn đến giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu và dự kiến bàn giao trong năm nay.

Ingalls Shipbuilding đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển đối với tàu đổ bộ USS Harrisburg. Ảnh: HII

USS Harrisburg có chiều dài 208,5m, rộng 32m, lượng giãn nước 25.300 tấn và tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel Colt-Pielstick, tổng công suất 41.600 mã lực. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử giúp cải thiện hiệu suất đốt cháy, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và đơn giản hóa công tác bảo dưỡng.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là radar AN/SPY-6(V)2 sử dụng công nghệ mảng pha quét điện tử chủ động (AESA). Radar gồm chín cụm mô-đun, mỗi cụm có 144 mô-đun thu phát, cho phép giám sát 360 độ. Hệ thống này phối hợp với radar AN/SPQ-9B và hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32(V)6 SEWIP đã được hiện đại hóa.

Khả năng phòng thủ của tàu được bảo đảm bởi hai bệ phóng Mk 49, mỗi bệ có 21 ống phóng, mang tổng cộng tối đa 42 tên lửa RAM Block 2, cùng hai bệ pháo Mk 46 Mod 2 trang bị pháo tự động Mk 44 Bushmaster II cỡ 30mm. Tuy nhiên, do không được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 hoặc tên lửa phòng không Standard, USS Harrisburg vẫn phải dựa vào các tàu chiến hộ tống để bảo đảm phòng không khu vực.

Về năng lực đổ bộ, tàu có thể vận chuyển 631 lính thủy đánh bộ, cùng tối đa 14 xe thiết giáp đổ bộ lội nước. Khoang chứa tàu đổ bộ có sức chứa 2 tàu đổ bộ đệm khí LCAC hoặc một tàu đổ bộ LCU, trong khi các khoang bố trí phương tiện có thể chứa tối đa 14 xe thiết giáp lội nước. Flight II được điều chỉnh để tương thích với tàu đổ bộ đệm khí LCAC-100. Sàn đáp cho phép vận hành đồng thời hai máy bay MV-22 Osprey, trong khi nhà chứa máy bay hỗ trợ bảo dưỡng và lưu trữ trực thăng CH-53K King Stallion.

* Cyprus, Pháp và Thụy Điển ký thỏa thuận mua chung tên lửa chống tăng Akeron MP

Cyprus, Pháp và Thụy Điển đã ký thỏa thuận khung về mua chung tên lửa dẫn đường Akeron MP do tập đoàn MBDA phát triển, nhằm tăng cường khả năng tấn công chính xác các mục tiêu như xe bọc thép, công sự kiên cố và phương tiện quân sự trên chiến trường. Thỏa thuận tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động mua sắm phối hợp, hướng tới giảm chi phí và nâng cao khả năng tương tác giữa lực lượng vũ trang các nước tham gia.

Theo thỏa thuận, MBDA được xác định là nhà cung cấp, trong khi nguồn tài chính dự kiến được huy động thông qua Quỹ Hành động an ninh vì châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU). Khuôn khổ hợp tác cũng để ngỏ khả năng các quốc gia châu Âu khác tham gia nhóm mua sắm chung.

Akeron MP, trước đây có tên gọi MMP, là tên lửa dẫn đường đa nhiệm tầm trung thuộc dòng Akeron của MBDA. Hệ thống có tầm bắn trên 4km, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu cố định hoặc di chuyển cả ngày lẫn đêm, bao gồm xe tăng, cơ sở hạ tầng và phương tiện cỡ nhỏ. Tên lửa có thể triển khai trong tác chiến trên bộ hoặc từ các phương tiện hải quân được trang bị phù hợp.

Akeron MP là tên lửa dẫn đường tầm trung do MBDA phát triển, được thiết kế để tấn công xe bọc thép, các vị trí phòng thủ kiên cố và phương tiện cỡ nhỏ ở cự ly trên 4km. Ảnh: MBDA

Điểm nổi bật của Akeron MP là hệ thống dẫn đường kết hợp cảm biến ảnh quang học và hồng ngoại không làm mát với đường truyền dữ liệu cáp quang giữa tên lửa và người điều khiển. Nhờ đó, tên lửa hỗ trợ khóa mục tiêu trước hoặc sau khi phóng, tự dẫn đường theo nguyên tắc “bắn và quên”, đồng thời cho phép người điều khiển can thiệp trong quá trình bay, kể cả thay đổi mục tiêu. Hệ thống cũng có khả năng tấn công theo tọa độ và tiêu diệt mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Theo MBDA, tên lửa cùng ống phóng nặng khoảng 15kg, trong khi cụm thiết bị phóng có trọng lượng khoảng 11kg, bao gồm chân đế và pin. Cụm thiết bị này có thể tái sử dụng, được trang bị camera quang học ban ngày, camera hồng ngoại và máy đo xa laser.

* Bỉ đặt mua 20 hệ thống phòng không Skyranger 30

Bỉ đã ký hợp đồng với tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức để mua 20 hệ thống phòng không Skyranger 30, nhằm tăng cường khả năng đối phó với UAV, đạn tuần kích và các mối đe dọa đường không tầm thấp. Các hệ thống dự kiến được bàn giao từ cuối năm 2028 và tích hợp vào mạng lưới phòng không Blue Dome của Bỉ.

Theo hợp đồng, Rheinmetall sẽ cung cấp 20 tổ hợp Skyranger 30 cùng gói bảo đảm hậu cần. Skyranger 30 được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt nhanh chóng các mục tiêu đường không kích thước nhỏ, đặc biệt là UAV, đạn tuần kích và những phương tiện bay hoạt động ở độ cao thấp. Vũ khí chính của hệ thống là pháo ổ quay KCE cỡ nòng 30mm × 173, có tầm bắn hiệu quả lên tới 3.000m.

Bên cạnh hỏa lực pháo, Skyranger 30 được trang bị radar giám sát, hệ thống quang điện tử và công nghệ điều khiển hỏa lực tiên tiến, cho phép phát hiện, phân loại và xử lý mục tiêu nhanh chóng. Khả năng kết nối với mạng lưới chỉ huy và kiểm soát tích hợp giúp hệ thống phối hợp hiệu quả hơn khi phải đối phó với nhiều mối đe dọa cùng lúc. Thiết kế mô-đun cũng tạo điều kiện nâng cấp trong tương lai, bao gồm khả năng tích hợp tên lửa tầm ngắn, mặc dù cấu hình này chưa được xác nhận trong hợp đồng dành cho Bỉ.

Bỉ đã đặt mua 20 hệ thống phòng không Skyranger 30 nhằm tăng cường năng lực chống UAV và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa đường không tầm thấp. Ảnh: Rheinmetall AG

Toàn bộ 20 hệ thống Skyranger 30 sẽ được tích hợp vào cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của Blue Dome, hình thành một lớp phòng thủ tầm ngắn bổ trợ cho các thành phần khác trong mạng lưới phòng không quốc gia. Việc triển khai này nhằm tăng cường khả năng phát hiện, trao đổi thông tin và đánh chặn các mục tiêu đường không, đặc biệt là những UAV cỡ nhỏ có thể gây khó khăn cho các hệ thống phòng không thông thường.

Việc đặt mua 20 hệ thống Skyranger 30 là bước tiến quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa phòng không của Bỉ. Thông qua việc tích hợp hỏa lực pháo 30mm, đạn lập trình và các công nghệ cảm biến tiên tiến vào mạng lưới Blue Dome, Bỉ hướng tới xây dựng năng lực phòng thủ nhiều tầng, linh hoạt hơn, tập trung bảo vệ lãnh thổ và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa đường không ngày càng đa dạng.