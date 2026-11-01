Quân sự thế giới hôm nay (1-11): MBDA mở rộng cơ sở sản xuất tên lửa

* MBDA mở rộng cơ sở sản xuất tên lửa

MBDA đang mở rộng cơ sở sản xuất chính tại Schrobenhausen (Bavaria, Đức), lên khoảng 100ha, nhằm biến nơi đây thành “trung tâm tên lửa” của Đức, chuyên sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot, tên lửa hành trình Taurus Neo và các loại vũ khí khác. Thông tin được MBDA Deutschland công bố sau chuyến thăm cơ sở này của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Theo đó, tập đoàn này sẽ bổ sung các khu vực sản xuất dành cho những hệ thống vũ khí phức tạp, đồng thời ứng dụng các công nghệ chế tạo mới, giúp đẩy nhanh tiến độ và tăng sản lượng vũ khí tấn công chính xác tầm xa cũng như vũ khí phòng không. Một trong những hạng mục trọng điểm là nhà xưởng rộng 31.000m² do COMLOG, liên doanh giữa MBDA Deutschland và Raytheon, xây dựng với vốn đầu tư 250 triệu Euro để sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-2 GEM-T cho hệ thống Patriot. Bên cạnh đó là dây chuyền sản xuất tên lửa PAC-3 MSE, dự kiến đi vào hoạt động tại Schrobenhausen vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thăm cơ sở sản xuất của MBDA Deutschland tại Schrobenhausen. Ảnh: defenseblog

Trong lĩnh vực vũ khí tấn công, MBDA đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Taurus Neo từ năm 2029. Đức dự kiến mua khoảng 600 tên lửa với tổng trị giá khoảng 2 tỷ Euro. Cơ sở Schrobenhausen cũng sẽ sản xuất tên lửa chống UAV DefendAir để tích hợp cho hệ thống phòng không Skyranger 30, đồng thời đảm nhiệm lắp ráp cuối cùng tên lửa tấn công chính xác Brimstone 3. Nhà máy còn sản xuất tên lửa vác vai Enforcer.

Hiện Schrobenhausen đang đảm nhiệm nghiên cứu phát triển, chế tạo, bảo dưỡng và nâng cấp các hệ thống phòng không, tên lửa dẫn đường và vũ khí laser phục vụ quân đội Đức cùng các đối tác NATO. Dây chuyền PAC-2 GEM-T tại đây là cơ sở sản xuất đầu tiên ở châu Âu đối với biến thể tên lửa này.

MBDA chưa công bố tổng vốn đầu tư dành riêng cho dự án mở rộng Schrobenhausen, số việc làm mới dự kiến tạo ra hoặc thời điểm hoàn thành các hạng mục. Tuy nhiên, động thái này nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất trên quy mô toàn tập đoàn. Trong giai đoạn 2023-2025, MBDA đã tăng gấp đôi công suất sản xuất tên lửa tại các cơ sở ở châu Âu và dự kiến đầu tư thêm 2,4 tỷ Euro trong giai đoạn 2025-2029 để tiếp tục nâng cao sản lượng.

* Tàu ngầm USS Washington hoàn thành sửa chữa trong ụ khô sau 712 ngày

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Washington (SSN 787) thuộc lớp Virginia của Hải quân Mỹ vừa rời ụ khô tại xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth (bang Maine), kết thúc 712 ngày bảo dưỡng và sửa chữa, sớm hơn 202 ngày so với thời hạn dự kiến.

Được đưa vào ụ khô số 3 vào giữa tháng 11-2024, USS Washington trải qua các đợt kiểm tra kết cấu, sửa chữa thân tàu và nâng cấp hệ thống cơ khí, điện. Sau khi hoàn thành giai đoạn sửa chữa trong ụ khô, tàu sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra tại cầu cảng, thử nghiệm thiết bị và chứng nhận khả năng hoạt động trước khi trở lại biên chế nhiệm vụ. Chi phí cuối cùng và thời điểm tàu hoạt động trở lại chưa được xác nhận.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Washington rời ụ khô sau gần hai năm bảo dưỡng và nâng cấp. Tàu vẫn cần trải qua các đợt thử nghiệm tiếp theo trước khi trở lại hoạt động. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được đưa vào biên chế ngày 7-10-2017, USS Washington là tàu ngầm thứ 14 thuộc lớp Virginia và là chiếc thứ tư thuộc biến thể Block III. Tàu dài 114,9m, rộng 10,3m, có lượng giãn nước khi lặn 7.800 tấn. Hệ thống động lực sử dụng lò phản ứng hạt nhân S9G, tua-bin hơi nước và chân vịt, cho phép đạt tốc độ hơn 25 hải lý/giờ. Lõi lò phản ứng được thiết kế để hoạt động 33 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Cấu hình Block III được trang bị sonar khẩu độ lớn ở mũi tàu và hai ống phóng VPT, mỗi ống mang sáu tên lửa hành trình Tomahawk. Ngoài ra, tàu có bốn ống phóng ngư lôi 533mm sử dụng ngư lôi Mk 48 ADCAP. Đây là những trang bị được tích hợp từ khi đóng tàu, không thuộc nội dung nâng cấp trong đợt bảo dưỡng vừa qua.

Trong quá trình bảo dưỡng, xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth lần đầu tiên lắp đặt trên tàu USS Washington một mặt bích bằng hợp kim đồng-niken được chế tạo bằng công nghệ in 3D. Đây là bộ phận đầu tiên thuộc loại này được sản xuất và lắp đặt theo quy trình công nghệ mới tại một xưởng đóng tàu hải quân công lập của Mỹ. Công nghệ này giúp chủ động sản xuất phụ tùng thay thế, nhất là khi các nhà cung cấp truyền thống không đáp ứng được nhu cầu hoặc mất nhiều thời gian giao hàng.

Việc USS Washington hoàn thành giai đoạn sửa chữa trong ụ khô diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đối mặt với tình trạng tồn đọng bảo dưỡng tàu ngầm. Trong năm tài chính 2024, có 16 trong tổng số 47 tàu ngầm tấn công phải bảo dưỡng cấp nhà máy, tương đương 34%.

Thời gian bảo dưỡng cấp nhà máy trung bình tăng từ 744 ngày trong giai đoạn tài chính 2016-2020 lên 809 ngày trong giai đoạn 2021-2025, tăng 8,7%. Đáng chú ý, chỉ 11% số đợt bảo dưỡng tàu ngầm tấn công tại các xưởng đóng tàu công lập hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn 2016-2025. Những số liệu này cho thấy thời gian bảo dưỡng kéo dài tiếp tục là thách thức đối với khả năng duy trì hoạt động của đội tàu ngầm tấn công của Mỹ.

* Đức và Hà Lan đặt thêm 69 xe Schakal

Đức và Hà Lan tiếp tục mở rộng chương trình hiện đại hóa lực lượng thiết giáp với đơn đặt hàng bổ sung 69 xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Schakal 8x8. Phương tiện này kết hợp khung gầm Boxer với tháp pháo điều khiển từ xa RCT30 phát triển cho xe chiến đấu bộ binh bánh xích Puma, mang lại hỏa lực mạnh hơn cho các lực lượng cơ giới hạng trung.

Theo hợp đồng mới, Công ty Artec GmbH được giao cung cấp 35 xe cho quân đội Đức và 34 xe cho Lục quân Hoàng gia Hà Lan. Các phương tiện dự kiến được bàn giao từ tháng 5-2032 đến tháng 11-2033.

Đơn hàng này tiếp nối hợp đồng ban đầu được ký vào tháng 10-2025, gồm 222 xe, trong đó Đức đặt mua 150 chiếc và Hà Lan 72 chiếc, kèm tùy chọn mua thêm tối đa 200 xe. Sau khi Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức phê duyệt đợt mua bổ sung đầu tiên vào ngày 24-6-2026, tổng số xe Schakal được đặt hàng tăng lên 291 chiếc, gồm 185 chiếc cho Đức và 106 chiếc cho Hà Lan.

Schakal, còn được định danh là Boxer RCT30, sử dụng pháo tự động MK 30-2/ABM cỡ 30mm của Rheinmetall, có khả năng tiêu diệt bộ binh, xe bọc thép hạng nhẹ và các mục tiêu trên không như UAV, trực thăng. Vũ khí của xe còn có súng máy đồng trục và tên lửa chống tăng có điều khiển SPIKE LR2, giúp tăng khả năng đối phó với các phương tiện bọc thép hạng nặng.

Boxer RCT30 kết hợp khung gầm xe Boxer 8x8 với tháp pháo 30mm phát triển từ xe chiến đấu bộ binh Puma. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

Xe được trang bị khung gầm Boxer cải tiến, với công suất động cơ tăng từ 530 kW lên 600 kW để đáp ứng yêu cầu mang tháp pháo nặng hơn. Hệ thống quan sát dành cho lái xe cũng được nâng cấp bằng camera, cảm biến và công nghệ xử lý hình ảnh nhằm cải thiện khả năng nhận thức tình huống. Thiết kế tháp pháo không người lái cho phép kíp xe vận hành vũ khí từ bên trong khoang bảo vệ. Schakal có thể chở 6 binh sĩ bộ binh cùng kíp xe.

Khả năng phát hiện UAV của phương tiện cũng được điều chỉnh, đặc biệt là mối đe dọa từ các UAV điều khiển bằng cáp quang, vốn gây khó khăn cho những biện pháp tác chiến điện tử thông thường.

Đối với Đức, Schakal là một thành phần quan trọng trong kế hoạch phát triển lực lượng cơ giới hạng trung, kết hợp khả năng cơ động đường dài của xe bánh lốp với hỏa lực và mức độ bảo vệ cần thiết cho các hoạt động cường độ cao. Trong khi đó, Hà Lan dự kiến trang bị phương tiện này để thay thế các biến thể Boxer trang bị súng máy 12,7mm. Những đơn vị đầu tiên dự kiến tiếp nhận xe vào năm 2029.