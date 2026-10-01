Quân sự thế giới hôm nay (1-10): Xe chiến đấu Redback của Australia có thể cảnh báo UAV

* Xe chiến đấu Redback của Australia có thể cảnh báo UAV

Australian Defence Magazine đưa tin, Hanwha Defense Australia - chi nhánh của nhà sản xuất quốc phòng Hanwha Aerospace (Hàn Quốc) tại Australia đang thực hiện chương trình cải thiện khả năng phát hiện, theo dõi UAV đối phương đối với kíp lái xe chiến đấu bộ binh AS21 Redback.

Theo đó, hệ thống cảm biến thụ động Pandion Sentinel do hãng công nghệ Visionary Machines của Australia sản xuất có thể cung cấp cho các đơn vị thiết giáp nước này thêm một lớp bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ UAV của đối phương. Mục tiêu là cải thiện thời gian cảnh báo, khả năng bảo vệ lực lượng và nhận thức tình huống cho các đơn vị thiết giáp.

Xe chiến đấu bộ binh AS21 Redback của Australia. Ảnh: Hanwha Defence Australia

Chương trình trên diễn ra trong bối cảnh UAV cỡ nhỏ ngày càng được sử dụng nhiều hơn để hỗ trợ trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh và tấn công trực tiếp các đơn vị thiết giáp. Việc tích hợp một cảm biến chuyên dụng trực tiếp lên xe chiến đấu bộ binh có thể rút ngắn thời gian giữa phát hiện và phản ứng, đồng thời cho phép kíp lái hoạt động ít phụ thuộc hơn vào các phương tiện giám sát trên không.

Pandion Sentinel là hệ thống cảm biến quang học thụ động tiên tiến với tính năng phát hiện, theo dõi, phân loại và định vị mối đe dọa từ UAV. Hệ thống không phát bất kỳ tín hiệu điện từ, sóng radio (RF) hay tia laser nào ra môi trường xung quanh, giúp thiết bị hoàn toàn “vô hình” trước các phương tiện trinh sát điện tử hoặc thiết bị dò tìm của đối phương. Nó sử dụng thuật toán tái tạo hình ảnh 3D thời gian thực để cùng lúc theo dõi, tính toán vị trí, hướng, vận tốc của trên 200 mục tiêu.

Đối với đội hình chiến đấu, các xe chiến đấu bộ binh AS21 Redback trang bị Pandion Sentinel sẽ phát hiện và theo dõi các UAV ở gần đó rồi truyền thông tin đến các phương tiện khác để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

* Pháp thiết kế tàu tuần tra cho Bangladesh

Naval News cho hay, công ty kỹ thuật hải quân MAURIC của Pháp đảm nhiệm thiết kế 5 tàu tuần tra cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Bangladesh.

Theo đó, MAURIC sẽ hợp tác với công ty Nordic Naval của Na Uy để cung cấp gói thiết kế và thiết bị chính cho một xưởng đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước của Bangladesh - đơn vị đảm nhiệm đóng toàn bộ số tàu này.

Thiết kế sơ bộ của tàu tuần tra của Bangladesh được công ty MAURIC phác thảo. Ảnh: MAURIC

Các tàu tuần tra của Bangladesh được thiết kế dựa trên một dòng tàu tuần tra ven biển của công ty MAURIC nhưng sẽ có một số tinh chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Một số thông số chính của tàu được công bố là chiều dài 38m, thủy thủ đoàn 29 người, trang bị pháo tự động 30mm, tốc độ di chuyển tối đa 41km/giờ, khả năng hoạt động liên tục 10 ngày.

Mặc dù được phân loại là tàu tuần tra đường thủy, nhưng các tàu này được thiết kế để hoạt động ở các khu vực ven biển. Khả năng đó đặc biệt phù hợp với Bangladesh, nơi hệ thống đường thủy rộng lớn của đồng bằng sông Hằng-Brahmaputra hội tụ với bờ biển Vịnh Bengal. Các tàu này sẽ được triển khai cho nhiều nhiệm vụ, bao gồm giám sát hàng hải, chống buôn lậu và bảo vệ lãnh hải.

* Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận máy bay huấn luyện nội địa Hurkus-II đầu tiên

Theo The Defense Post, Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) đã bàn giao hai máy bay huấn luyện phản lực thế hệ mới Hurkus-II đầu tiên cho không quân nước này.

Máy bay Hurkus-II là phiên bản mới nhất của máy bay huấn luyện cánh quạt turbine sau các phiên bản dân sự, vũ trang của dòng Hurkus. Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2024 và vừa đạt được chứng nhận đủ khả năng hoạt động quân sự (MTC) vào đầu tháng trước sau khoảng 23.000 giờ thử nghiệm.

Một trong hai chiếc Hurkus-II đầu tiên được bàn giao cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: IHA

Tổng cộng 55 chiếc Hurkus-II sẽ được tăng cường cho đội bay huấn luyện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để huấn luyện phi công chuyển tiếp lên các dòng máy bay chiến đấu hiện đại; trong đó, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến nhận 12 chiếc trong năm nay. Sau đó, việc bàn giao sẽ được tiến hành với tốc độ 2 chiếc mỗi tháng cho đến cuối năm 2028.

Hurkus-II cũng có thể được coi là một thành tựu đáng kể của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khi sở hữu tỷ lệ nội địa hóa gần 80%, với việc sử dụng các hệ thống điện tử hàng không và phần mềm từ những công ty quốc phòng hàng đầu của nước này như Aselsan và Havelsan.

Về thông số kỹ thuật, máy bay có chiều dài và sải cánh khoảng 11m, tốc độ tối đa 533km/giờ, trần bay khoảng 12.000m, tầm hoạt động 1.190km và tải trọng hữu ích 3.400kg. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay giảm từ 3.750kg xuống còn 3.300kg nhờ tăng cường sử dụng vật liệu composite cho khung thân, kết hợp cải tiến khí động học giúp cải thiện khả năng cơ động. Buồng lái của Hurkus-II được số hóa, thiết kế mô phỏng theo máy bay phản lực huấn luyện Hurjet và tiêm kích tàng hình KAAN. Cánh và đuôi máy bay cũng được sửa đổi giúp giảm lực cản, cải thiện gia tốc, hỗ trợ hạ cánh dễ dàng hơn và tối ưu tốc độ hạ cánh.