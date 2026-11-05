Quân sự thế giới hôm nay, 05-11: Pháp phát triển hệ thống USV tích hợp giám sát và tác chiến hàng hải
Quân sự thế giới hôm nay (5-11) có những nội dung sau: Mỹ - Venezuela đàm phán thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đồn trú lâu dài; Hàn Quốc phát triển nền tảng AI dự báo hỏng hóc; Mỹ bán rocket APKWS II cho Jordan? Pháp giới thiệu giải pháp giám sát kết hợp mới; Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Cán cân quyền lực chuyển dịch mạnh.
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