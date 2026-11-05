Quân sự thế giới hôm nay, 05-11: Pháp phát triển hệ thống USV tích hợp giám sát và tác chiến hàng hải

Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 khiến Tổng thống Donald Trump mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ, tạo ra thế cân bằng quyền lực mới tại Washington. Thay đổi này không chỉ có thể cản trở chương trình nghị sự của ông Trump trong hai năm tới, mà còn đặt chính sách của Mỹ tại châu Á, đặc biệt là quan hệ với Trung Quốc, trước những sức ép mới.