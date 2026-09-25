Quân sự địa phương phối hợp bảo vệ vững chắc biên giới

Tham gia đoàn có Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan chức năng Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Tại các đơn vị, Đoàn tập trung kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác đảng, công tác chính trị; hậu cần - kỹ thuật, tài chính; kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, vũ khí trang bị, nền nếp xây dựng chính quy và làm việc của cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn cũng đến kiểm tra thực tế tại Chốt dân quân thường trực Tam Giác thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc và Chốt dân quân thường trực Phú Lộc thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Xương. Tại các chốt, Đoàn kiểm tra tổ chức lực lượng, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện, quản lý vũ khí trang bị, điều kiện bảo đảm và hoạt động phối hợp của lực lượng dân quân thường trực trong thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, kiểm tra thực tế tại Chốt DQTT Phú Lộc thuộc Ban CHQS xã Vĩnh Xương. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc và Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Xương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ bản đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch; xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, quản lý quân nhân dự bị, giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ; công tác đảng, công tác chính trị duy trì nền nếp; hậu cần - kỹ thuật, tài chính cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Ban CHQS xã Vĩnh Xương. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Phó Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ nhấn mạnh, phường Châu Đốc và xã Vĩnh Xương đều là những địa bàn trên tuyến biên giới, vì vậy nhiệm vụ quân sự, quốc phòng phải luôn gắn chặt với yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự hai địa phương cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên rà soát, bổ sung và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án; phát huy hiệu quả hoạt động của các Chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng cơ động và xử trí tình huống của lực lượng dân quân. Đồng thời, các đơn vị tăng cường phối hợp giữa lực lượng Quân sự với Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, quản lý địa bàn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên tuyến biên giới.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Ban CHQS phường Châu Đốc. Ảnh: Văn Sĩ /TTXVN

Dịp này, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ đã trao quà cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Xương và các chốt dân quân thường trực, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống.