Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6/10, bầu trời sẽ đón October Camelopardalids – một trận mưa sao băng ngắn với cực đại dự kiến rơi vào ngày 6/10. Tâm điểm của trận mưa sao băng nằm trong vùng trời của chòm sao Draco (Thiên Long). Tại Hà Nội, đây là một chòm sao vùng cực, nghĩa là nó luôn nằm phía trên đường chân trời. Vì vậy, bạn có thể quan sát mưa sao băng này trong suốt cả đêm.

HAS cho biết, với tần suất dự kiến chỉ khoảng từ 2 - 5 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng, đây không phải một trận mưa sao băng lớn. Tuy nhiên, việc tâm điểm luôn nằm trên bầu trời giúp chúng ta có cơ hội quan sát trong suốt đêm. Bên cạnh đó, vùng trời này chồng lấn lên khu vực hoạt động của mưa sao băng Draconids đạt cực đại sau đó chỉ vài ngày hứa hẹn sẽ tạo nên một khoảng thời gian thú vị cho những người yêu thích quan sát sao băng.

Quan sát mưa sao băng rực rỡ đầu tháng 10. Ảnh minh họa

Thời điểm thuận lợi nhất là những giờ trước bình minh, khi tâm điểm ở cao trên bầu trời. Các vệt sao băng xuất phát gần tâm điểm thường ngắn, trong khi những sao băng xuất hiện xa hơn có thể tạo ra những vệt dài và dễ quan sát hơn. Tần suất khoảng 2 - 5 sao băng/giờ. Tâm điểm là chòm sao Draco (Thiên Long)

Thời gian quan sát: tốt nhất vào những giờ trước bình minh rạng sáng ngày 6/10, tuy nhiên, bạn có thể quan sát từ tối ngày 5/10. Hãy tìm một nơi có bầu trời thoáng và hướng mắt lên cao để quan sát trận mưa sao băng này.

Ngoài ra trong tháng 10, người yêu thiên văn còn có cơ hội quan sát hàng loạt hiện tượng thiên văn kỳ thú. Ngày 4/10, Sao Thổ đạt vị trí trực đối, tức Trái Đất nằm gần giữa Mặt Trời và Sao Thổ. Đây là thời điểm thuận lợi để quan sát hành tinh nổi tiếng với hệ thống vành đai. Tại Hà Nội, Sao Thổ có thể xuất hiện trên bầu trời trong phần lớn thời gian của đêm và lên khá cao về phía nam.

Mưa sao băng Draconids hoạt động từ khoảng ngày 6 đến 10/10 và đạt cực đại vào ngày 9/10. Khác với nhiều trận mưa sao băng thường thuận lợi quan sát vào gần sáng, Draconids có thể được quan sát tốt hơn ngay sau khi trời tối, bởi tâm điểm của trận mưa sao băng nằm ở chòm sao Draco và khi đó còn khá cao trên bầu trời.

Ngày 12/10, Sao Thủy đạt ly giác cực đại về phía đông. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hành tinh này chỉ nằm khá thấp trên đường chân trời sau hoàng hôn nên điều kiện quan sát không thuận lợi.

Mưa sao băng Orionids là một trong những trận mưa sao băng quen thuộc của mùa thu. Orionids hình thành khi Trái Đất đi qua dòng bụi do sao chổi Halley để lại, với tốc độ của các hạt có thể lên tới khoảng 66 km/giây. Cực đại của trận mưa sao băng năm nay rơi vào khoảng ngày 21–22/10, với khoảng 10–20 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng. Ánh trăng có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát, vì vậy nên theo dõi vào những giờ trước bình minh, sau khi Mặt Trăng lặn.