Quán quân tuần đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 gây sốt cõi mạng

Tóm tắt nhanh: Chủ nhân vòng nguyệt quế đầu tiên: Nguyễn Trung Thực (học sinh lớp 11A1 Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành chiến thắng ấn tượng với tổng điểm 340 tại cuộc thi Tuần 1, Tháng 1, Quý I của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27.

Sức hút đặc biệt: Bên cạnh bản lĩnh trí tuệ vững vàng, nam sinh sinh năm 2010 thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái tự tin.

Phương pháp học độc đáo: Trung Thực thích học trong môi trường ồn ào để dễ dàng trao đổi, tiếp thu nhiều góc nhìn tư duy khác nhau từ bạn bè.

Sở thích thể thao: Nam sinh có niềm đam mê lớn với bộ môn Calisthenics và từng ngẫu hứng biểu diễn khả năng kiểm soát cơ thể ngay tại sân khấu cuộc thi.

Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 đã chính thức khởi tranh với cuộc thi Tuần 1, Tháng 1, Quý I quy tụ 4 nhà leo núi xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau trận đấu cam go, nam sinh Nguyễn Trung Thực đến từ THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đã xuất sắc chinh phục ngôi vị cao nhất với số điểm ấn tượng 340, chính thức trở thành chủ nhân đầu tiên của chiếc vòng nguyệt quế mùa giải mới.

Ngay sau khi lên sóng, Nguyễn Trung Thực nhanh chóng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tổng hợp hình ảnh thi đấu của Nguyễn Trung Thực tại vòng thi tuần đầu tiên của Olympia 27 vừa qua. Nguồn: Arena of Knowledge

Không chỉ chinh phục khán giả bằng tư duy nhanh nhạy và vốn kiến thức sâu rộng, nam sinh lớp 11A1 Toán còn "đốn tim" người xem bởi vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tỏa nắng rạng rỡ trên sân khấu.

Trong phần giao lưu với MC, Trung Thực gây bất ngờ khi tiết lộ gu học tập có phần khác biệt của mình. Khác với số đông, nam sinh 15 tuổi chia sẻ mình thích một không gian càng ồn ào càng tốt.

Giải thích về lựa chọn này, Trung Thực cho biết việc học trong môi trường có bạn bè xung quanh giúp bạn dễ dàng trao đổi và tiếp nhận nhiều phương pháp tư duy khác nhau. Sự đa dạng trong góc nhìn của mỗi người đối với một bài toán chính là chìa khóa giúp việc học của bạn trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Trung Thực tập luyện Calisthenics để có thân hình khỏe khoắn, săn chắc.

Không dừng lại ở thành tích học tập đáng nể, chàng trai quê xã Minh Châu còn sở hữu tinh thần thể thao sôi nổi. Môn thể thao sở trường của bạn là Calisthenics- bộ môn luyện tập tận dụng trọng lượng cơ thể để rèn luyện sức mạnh, sự thăng bằng và khả năng kiểm soát. Đáp lại lời đề nghị ngẫu hứng từ MC, Trung Thực đã không ngần ngại biểu diễn ngay tại sân khấu Olympia vài động tác ấn tượng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả tại trường quay.

Trung Thực được bạn bè, thầy cô ủng hộ khi tham gia Olympia 27.

Chiến thắng 340 điểm không chỉ đưa Nguyễn Trung Thực bước tiếp vào vòng thi tháng mà còn mang lại niềm tự hào lớn cho gia đình, thầy cô và quê hương Nghệ An. Ngoài đời, một số bạn học bình luận trên các trang mạng rằng Thực không sử dụng mạng xã hội nhiều, dành phần lớn thời gian để học tập và rèn luyện bản thân.