Quán quân Tinh hà 'say hi' cảnh báo

Tối 20/10, MasterD Entertainment, công ty quản lý Quang Hùng MasterD phát thông báo về tình trạng trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện những tài khoản giả mạo đăng tải nội dung tiêu cực, công kích cá nhân, gây tranh cãi giữa các cộng đồng fan.

Theo phía Quang Hùng MasterD, những hành vi này không chỉ gây ra những nhận định sai lệch về cộng đồng người hâm mộ mà còn có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, danh tiếng và uy tín của nghệ sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng ghi nhận một số tài khoản ẩn danh đăng tải, chia sẻ và phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu bịa đặt hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng MasterD là ca sĩ trẻ nổi bật của thị trường nhạc Việt vài năm qua. Ảnh: FBNV.

"Chúng tôi cho rằng việc lợi dụng tính ẩn danh trên không gian mạng để lan truyền thông tin sai lệch hoặc thực hiện các hành vi công kích cá nhân cần được nhìn nhận và xử lý một cách nghiêm túc. Việc một tài khoản mạng xã hội tự nhận là người hâm mộ của nghệ sĩ hoàn toàn không đồng nghĩa với việc tài khoản đó đại diện cho quan điểm, tiếng nói hoặc định hướng của nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ", theo phía công ty.

MasterD Entertainment cho biết đang tiến hành tổng hợp, lưu giữ các thông tin có liên quan và tiếp tục thực hiện các bước rà soát, xác minh cần thiết. Trường hợp phát hiện hành vi có đủ căn cứ xác định là vi phạm pháp luật, đơn vị sẽ xem xét áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp.

Công ty đề nghị người sử dụng mạng xã hội thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin, không lợi dụng danh nghĩa người hâm mộ để thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến các cá nhân hoặc cộng đồng khác; đồng thời chấm dứt việc phát tán những nội dung sai sự thật.

"Sự yêu mến và ủng hộ dành cho một nghệ sĩ cần được thể hiện thông qua những hành động tích cực, văn minh và có trách nhiệm. Sự tôn trọng lẫn nhau không chỉ góp phần xây dựng một cộng đồng người hâm mộ lành mạnh mà còn tạo nên môi trường hoạt động nghệ thuật tích cực, nơi mỗi nghệ sĩ đều có thể được ghi nhận và phát triển bằng những giá trị nghệ thuật của mình", theo thông báo từ công ty.

Vào ngày 3/10, Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân Tinh hà "say hi" với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn. Chiến thắng của nam ca sĩ được đánh giá là xứng đáng. Xét về thành tích và lượng fan, khó ai có thể vượt qua nam ca sĩ này để vươn lên vị trí quán quân.

Quang Hùng sinh năm 1997, nổi tiếng từ Anh trai "say hi" mùa đầu tiên. Năm đó, anh lọt top 5 chung cuộc. Sau chương trình, anh vẫn duy trì sức nóng với lượng fan đông đảo. Quang Hùng có màu sắc âm nhạc riêng, thiên về các ca khúc dễ nghe, bắt tai với lối hát, luyến láy đặc trưng.