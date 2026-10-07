Quán quân Tiếng hát Hà Nội ra mắt dự án âm nhạc mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 dòng nhạc thính phòng Đặng Ngọc Anh ra mắt dự án âm nhạc đầu tay gồm CD Gửi mùa thu ở lại và MV Sau những ngày yêu xa.

Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh NVCC)

Giọng ca Gen Z lựa chọn âm nhạc thính phòng

Sinh năm 2004 tại Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi giành giải Nhất dòng Thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, cô từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2024 (Asia Arts Festival) tại Singapore.

Sau những giải thưởng đầu tiên, Ngọc Anh không lựa chọn hướng đi dễ tiếp cận hơn với một đĩa đơn nhạc nhẹ hay sản phẩm số đơn lẻ. Với một ca sĩ trẻ vẫn đang trong quá trình học tập, đây là một lựa chọn nhiều thử thách. Nhưng với Ngọc Anh, giải thưởng chỉ là một dấu mốc trên hành trình nghệ thuật, không phải điểm dừng.

“Thay vì cố gắng vượt qua cái bóng của giải thưởng, tôi chọn cách bước ra khỏi cái bóng đó bằng những sản phẩm mới”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Việc phát hành CD vật lý cũng là một lựa chọn có chủ ý. Trong thời đại âm nhạc số, Ngọc Anh muốn lưu giữ những năm tháng đầu tiên của mình bằng một sản phẩm có thể cầm trên tay, như một cách ghi dấu chặng đường nghệ thuật từ những ngày đầu.

Dự án không đơn thuần là sản phẩm ra mắt của một giọng ca trẻ sau cuộc thi. Đó còn là tuyên ngôn về lựa chọn con đường nghệ thuật của Ngọc Anh là đi cùng dòng nhạc thính phòng nhưng tìm cách đưa thể loại này đến gần hơn với công chúng trẻ.

Điểm tựa của dự án là album Gửi mùa thu ở lại, gồm 8 tác phẩm gắn với Hà Nội và những cảm xúc về Thủ đô: Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội đêm mùa đông (Hoàng Phúc Thắng), Cảm xúc tháng Mười (Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên), Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Hoàn Kiếm (Giáng Sol - Nguyễn Vĩnh Tiến) và Sau những ngày yêu xa (Trần Mạnh Hùng - Hà Quang Minh).

Dự án âm nhạc đầu tay của Ngọc Anh mang đậm dấu ấn từ sự nâng đỡ tận tình của hai người thầy. ThS. NSƯT Hà Phạm Thăng Long là người dạy dỗ từ những chi tiết nhỏ, tạo nền móng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc giúp Ngọc Anh tự tin thể hiện các tác phẩm khó.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Khánh Ly đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, trực tiếp chọn bài, định hướng phong cách và làm việc với dàn nhạc sĩ hòa âm tên tuổi như Trần Mạnh Hùng, Dương Trường Giang, Huyền Trung, Mạnh Cường, Tuấn Anh để thổi sự tươi mới, hiện đại vào chất thính phòng sang trọng.

Không gian Hà Nội trong MV "Sau những ngày yêu xa".

Tên gọi Gửi mùa thu ở lại cũng chứa đựng cách Ngọc Anh nhìn về Hà Nội. Với cô, mùa Thu không chỉ là một mùa trong năm mà còn gắn với những ký ức của Thủ đô và những năm tháng trưởng thành của chính mình. Đứng trước những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ, cô lựa chọn tiếp cận các tác phẩm bằng cảm xúc của một người trẻ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Đó cũng là cách Ngọc Anh tìm một vị trí riêng giữa những giọng ca từng hát về Hà Nội. Cô không đặt mục tiêu thay thế hay vượt qua các thế hệ đi trước, mà muốn kể lại những câu chuyện quen thuộc bằng tâm thế của người trẻ hôm nay.

Công nghệ AI tái hiện không gian Hà Nội xưa

Nếu Gửi mùa thu ở lại là hành trình trở về với những ca khúc về Hà Nội, MV Sau những ngày yêu xa lại mở ra một không gian mới cho dự án.

Ca khúc do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc và phần đệm trên lời thơ Hà Quang Minh, được viết riêng theo đặt hàng của Đặng Ngọc Anh và Tiến sĩ - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly. Tác phẩm mang màu sắc giao hưởng thính phòng, kể câu chuyện tình yêu của những người trẻ Hà Nội trong một thành phố hòa bình và phát triển.

Đây cũng là ca khúc đặt ra nhiều thử thách nhất với nữ ca sĩ. Theo Ngọc Anh, học nốt nhạc có thể không mất quá nhiều thời gian, nhưng để hiểu tinh thần tác phẩm và tìm được điểm cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc với cảm xúc lại là quá trình dài.

MV cũng đánh dấu lần nữ ca sĩ bước khỏi không gian quen thuộc của sân khấu để làm việc với ngôn ngữ hình ảnh. Thay vì chỉ tập trung vào giọng hát, cô phải thể hiện câu chuyện qua ánh mắt, biểu cảm và diễn xuất trước ống kính.

Đạo diễn Việt Đặng cùng ê-kíp lựa chọn công nghệ không gian 3D kết hợp AI để tạo dựng những bối cảnh Hà Nội xưa. Những không gian như phố cổ với mái ngói, tháp Hòa Phong hay nhà ga Hà Nội xưa được tái hiện theo hướng tạo ra một Hà Nội vừa giàu ký ức, vừa mang tính điện ảnh.

Đáng chú ý, phần diễn xuất của Ngọc Anh được ghi hình thực tế thay vì tạo dựng nhân vật số. Cách làm này giúp giữ được những biểu cảm tự nhiên của nữ ca sĩ, trong khi công nghệ 3D và AI đảm nhiệm việc xây dựng, xử lý không gian.

Bối cảnh nhà ga Hà Nội xưa trong MV.

Trong toàn bộ MV, bối cảnh nhà ga Hà Nội xưa là phân đoạn được ê-kíp đầu tư nhiều công sức. Không gian này gắn với câu chuyện về những chuyến đi và sự trở về, đồng thời tạo điểm kết nối giữa ký ức Hà Nội với câu chuyện tình yêu của những người trẻ.

Sự kết hợp giữa thính phòng và công nghệ hiện đại cũng cho thấy một hướng tiếp cận khác đối với dòng nhạc vốn thường được xem là kén người nghe.

Với Ngọc Anh, vấn đề không nằm ở việc thay đổi bản chất của âm nhạc hàn lâm, mà ở cách kể và cách đưa âm nhạc đến với công chúng. Hà Nội trong dự án của cô có cả ký ức của những ca khúc đi cùng năm tháng, vẻ cổ kính của những không gian xưa và câu chuyện của một thế hệ đang sống trong thành phố hôm nay.