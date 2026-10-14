Quán quân 'Tiếng hát Hà Nội 2025' Đào Lê Phương Chi: Tự hào cất tiếng hát về Hà Nội

Hành trình vươn lên từ “Tiếng hát Hà Nội”

Đối với Đào Lê Phương Chi, khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Quán quân “Tiếng hát Hà Nội 2025” đến nay vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Nữ ca sĩ nhớ lại niềm hạnh phúc xen lẫn sự xúc động và biết ơn gia đình, bạn bè, thầy cô đã đồng hành, giúp cô có được màn trình diễn tốt nhất trong đêm chung kết.

Đào Lê Phương Chi nhận giải Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025". Ảnh: Ban tổ chức

Sinh năm 2003, hiện là sinh viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Phương Chi đến với cuộc thi bằng tâm thế của một thí sinh trẻ, mong muốn thử sức ở sân chơi âm nhạc lớn. Dù đã có trải nghiệm biểu diễn tại một số sân khấu, cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp khi đứng trước không gian biểu diễn chuyên nghiệp, với sự theo dõi của đông đảo khán giả. Theo Phương Chi, điều khó nhất trong những vòng thi đầu tiên là có được sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu.

Phương Chi đánh giá “Tiếng hát Hà Nội” là cuộc thi âm nhạc uy tín, giàu ý nghĩa, được tổ chức chuyên nghiệp và chỉn chu. Được tham gia, thử sức và ghi dấu ấn tại một sân chơi có truyền thống lâu năm của Thủ đô là niềm tự hào đối với nữ ca sĩ trẻ. Chính môi trường thi nghiêm túc, cùng cơ hội cọ xát với nhiều giọng ca, đã giúp cô nhìn nhận rõ hơn những điểm mạnh cần phát huy và những hạn chế phải khắc phục trên con đường nghệ thuật.

Đào Lê Phương Chi biểu diễn trong đêm chung kết "Tiếng hát Hà Nội 2025". Ảnh: Ban tổ chức

Nhờ sự hướng dẫn của cô giáo, NSƯT Phương Nga, cùng những trải nghiệm tích lũy qua từng vòng thi, Phương Chi dần vượt qua tâm lý căng thẳng, học cách kiểm soát cảm xúc và thể hiện ca khúc chủ động hơn. Phương Chi luôn lựa chọn những tác phẩm phù hợp với từng vòng thi, hướng đến các chủ đề quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong đêm chung kết, cô chọn “Sông Đakrông mùa xuân về” và “Người Hà Nội” - hai ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, khả năng xử lý tinh tế và chiều sâu cảm xúc.

Với “Người Hà Nội”, Phương Chi gửi gắm tình yêu dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Màn trình diễn giàu cảm xúc, kết hợp kỹ thuật thanh nhạc với phong thái biểu diễn tự tin đã giúp cô chinh phục Hội đồng giám khảo, giành ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Nhìn lại hành trình ấy, Phương Chi cho biết, điều đáng quý nhất cô nhận được là khả năng đặt mình vào tác phẩm, hiểu tinh thần ca khúc để truyền tải đến người nghe một cách chân thực. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, cuộc thi giúp cô tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, đồng thời nhận ra rằng kỹ thuật thanh nhạc cần đi cùng sự thấu hiểu và cảm xúc của người nghệ sĩ.

Tự tin trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp

Sau một năm kể từ cuộc thi, danh hiệu Quán quân “Tiếng hát Hà Nội” vẫn mang lại cho Phương Chi niềm vui và tự hào. Tuy nhiên, nữ ca sĩ xác định đây là khởi đầu cho chặng đường dài phía trước, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục học tập, rèn luyện và có trách nhiệm hơn với lựa chọn nghệ thuật của mình.

Đào Lê Phương Chi với phần biểu diễn tự tin tại "Tiếng hát Hà Nội 2025". Ảnh: Ban tổ chức

Theo Phương Chi, sự thay đổi rõ nhất sau “Tiếng hát Hà Nội 2025” là sự tự tin, bản lĩnh khi đứng trên sân khấu và khả năng kiểm soát cảm xúc. Tư duy âm nhạc cũng được bồi đắp qua quá trình thi, giúp cô hiểu hơn cách lựa chọn, xử lý tác phẩm và tạo sự kết nối với khán giả. Trở lại môi trường học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với danh hiệu Quán quân, cô càng ý thức rõ yêu cầu về tính kỷ luật, sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị trên con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Phương Chi hiện vẫn dành nhiều tâm huyết cho dòng nhạc thính phòng, tiếp tục trau dồi kỹ thuật và kiến thức chuyên môn. Song, nữ ca sĩ cũng ấp ủ kế hoạch thực hiện sản phẩm âm nhạc kết hợp phong cách thính phòng và hiện đại, hướng đến cách thể hiện gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Từ trải nghiệm của mình, Quán quân “Tiếng hát Hà Nội 2025” Đào Lê Phương Chi chia sẻ, các thí sinh tham gia “Tiếng hát Hà Nội 2026” cần chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ vòng sơ khảo, từ kiến thức về tác phẩm, cách xử lý ca khúc đến trang phục và phong thái biểu diễn. Theo nữ ca sĩ, sự chỉn chu giúp thí sinh tự tin hơn, thể hiện tốt nhất khả năng của mình trước Hội đồng giám khảo và khán giả. Bên cạnh việc tập trung vào chuyên môn, mỗi người cũng cần kiên trì rèn luyện, biết lắng nghe góp ý và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Nữ ca sĩ Đào Lê Phương Chi tự tin biểu diễn tại các sân khấu lớn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ ca sĩ đặc biệt mong các thí sinh “Tiếng hát Hà Nội 2026” nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào về Hà Nội trong những ca khúc mình lựa chọn. Với Phương Chi, tình yêu dành cho Thủ đô cũng là tình yêu quê hương, đất nước, là nguồn cảm xúc để người nghệ sĩ tìm thấy sự chân thành trong biểu diễn và truyền tải những giá trị ý nghĩa đến công chúng.

“Tự tin, nỗ lực hết mình và có những trải nghiệm đáng nhớ trên sân khấu”, Quán quân Đào Lê Phương Chi gửi lời động viên các thí sinh “Tiếng hát Hà Nội 2026”.

Với ca sĩ Đào Lê Phương Chi, được góp một dấu ấn vào hành trình của “Tiếng hát Hà Nội” là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để cô tiếp tục học tập, sáng tạo và cất tiếng hát với tình yêu, niềm tự hào về Hà Nội.

Ra đời từ năm 1994, “Tiếng hát Hà Nội” từng góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều giọng ca được công chúng yêu mến như NSND Mai Hoa, Tiến sĩ - giảng viên thanh nhạc Anh Thơ, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Phương Anh, NSƯT Minh Thu, NSƯT Vũ Thắng Lợi, cùng các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Tô Minh Thắng, Phạm Văn Giáp, Hoàng Quyên… Sau khi được tổ chức trở lại thường xuyên từ năm 2023, cuộc thi từng bước đổi mới về quy mô, định dạng chương trình và phương thức tiếp cận công chúng. Mùa giải 2025 ghi dấu ấn với sự tham gia của thí sinh quốc tế và những đổi mới trong tổ chức, tiếp tục mở rộng sức lan tỏa của một thương hiệu âm nhạc giàu truyền thống. Tiếp nối hành trình đó, “Tiếng hát Hà Nội 2026” hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, tầm vóc và sức lan tỏa, kết hợp những chuẩn mực nghệ thuật với tinh thần sáng tạo, công nghệ và khả năng kết nối công chúng. Cuộc thi hướng đến vai trò rộng hơn trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc của Thủ đô, nơi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và có cơ hội phát triển lâu dài.