Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 dùng AI tái hiện Hà Nội xưa trong MV thính phòng

Dự án được thực hiện hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Tôn trọng giá trị hàn lâm nhưng vẫn gần gũi với công chúng

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trước khi giành giải Nhất dòng “Thính phòng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024”, cô từng giành Cúp Vàng tại “Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024” tại Singapore.

Sau cuộc thi, thay vì phát hành đĩa đơn số hoặc theo đuổi nhạc nhẹ thịnh hành, Đặng Ngọc Anh lựa chọn thực hiện album vật lý và MV giao hưởng thính phòng.

“Giải thưởng là một dấu mốc chứ không phải đích đến. Thay vì cố gắng vượt qua cái bóng của giải thưởng, tôi chọn cách bước ra khỏi cái bóng đó bằng những sản phẩm mới” - Đặng Ngọc Anh chia sẻ.

Hình ảnh của ca sĩ Đặng Ngọc Anh trong MV.

Nữ ca sĩ cho biết việc thực hiện album vật lý là một lựa chọn khá liều lĩnh nhưng cô muốn lưu giữ những năm tháng đầu tiên của con đường nghệ thuật bằng một sản phẩm mà sau này có thể cầm trên tay.

Album “Gửi mùa thu ở lại” gồm tám tác phẩm: “Nhớ về Hà Nội”(Hoàng Hiệp), “Hà Nội đêm mùa đông” (Hoàng Phúc Thắng), “Cảm xúc tháng mười (Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên), “Khi thành phố lên đèn” (Thái Cơ), “Hướng về Hà Nội” (Hoàng Dương), “Bài ca Hà Nội” (Vũ Thanh), “Hoàn Kiếm” (Giáng Sol - Nguyễn Vĩnh Tiến) và “Sau những ngày yêu xa” (Trần Mạnh Hùng - Hà Quang Minh).

Nói về tên gọi album, Đặng Ngọc Anh cho biết mùa thu với cô không chỉ là một mùa trong năm mà còn gắn với Hà Nội, những ký ức về Thủ đô và một giai đoạn trưởng thành của chính mình.

Với những ca khúc đã gắn với tên tuổi các thế hệ nghệ sĩ đi trước, nữ ca sĩ 22 tuổi cho biết cô không tránh khỏi áp lực.

“Tôi không nghĩ mình phải hát hay hơn hoặc thay thế ai, mà muốn kể lại bằng cảm xúc của một người trẻ hôm nay” - Đặng Ngọc Anh nói.

Theo cô, sự trẻ trung không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn cách hát mà nằm ở cách cảm nhận, phát âm và xử lý câu chữ.

“Tôi muốn mình là một ca sĩ thính phòng có nền tảng vững vàng nhưng không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, tôn trọng giá trị hàn lâm nhưng vẫn gần gũi với công chúng” - nữ ca sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết đây là lần đầu tiên ông có một ca sĩ trẻ đặt bài nhạc thính phòng.

Theo ông, các ca sĩ trẻ hát nhạc nhẹ thường có nhiều tác giả viết những sản phẩm mới để phát triển nghề nghiệp, trong khi các ca sĩ thính phòng khó lựa chọn bài hát đã có trong truyền thống.

Vì vậy, việc một cô gái 20 tuổi mong muốn có một bài mới thuộc dòng thính phòng được ông đánh giá là mạnh mẽ và táo bạo.

Thiếu tướng - nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết ông mong muốn Đặng Ngọc Anh là cái tên gắn với thính phòng, dù biết đây là con đường khó khăn.

NSND Phạm Ngọc Khôi cũng đánh giá việc một ca sĩ trẻ chọn con đường thính phòng là một lựa chọn khó, đồng thời ghi nhận sự phối hợp giữa công nghệ với âm nhạc và hình ảnh trong MV.

AI tái hiện Hà Nội xưa

Điểm nhấn của dự án là MV “Sau những ngày yêu xa”, ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc trên lời thơ Hà Quang Minh, được viết riêng theo đặt hàng của Đặng Ngọc Anh và TS-ca sĩ Nguyễn Khánh Ly.

MV được thực hiện bằng công nghệ không gian 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thay vì quay cảnh thực truyền thống.

Đạo diễn Việt Đặng cho biết ê-kíp lựa chọn phương án này sau khi bàn bạc với TS-ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, với mong muốn Đặng Ngọc Anh có thể tập trung vào diễn xuất và thể hiện cảm xúc.

Ca khúc không trực tiếp nhắc tới Hà Nội nhưng theo đạo diễn, hơi thở, hình ảnh và cảm giác về Hà Nội xuất hiện nhiều trong tác phẩm. Ê-kíp muốn đưa những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội vào MV nhưng khi khảo sát hiện trường nhận thấy có những không gian không còn nguyên trạng.

Vì vậy, ê-kíp thống nhất tái tạo những hình ảnh Hà Nội xưa, tìm lại hình ảnh từ nhiều thế hệ và nhiều nguồn khác nhau để tạo dựng không gian cho nữ ca sĩ thể hiện.

Đạo diễn Việt Đặng cho biết AI giúp ê-kíp hiện thực hóa những bối cảnh như cặp đôi hẹn hò dưới cơn mưa trên con phố cổ, tháp Hòa Phong hay nhà ga Hà Nội xưa.

Trong MV, phần diễn xuất của Đặng Ngọc Anh và diễn viên nam được quay thực tế, thay vì tạo dựng nhân vật số.

Theo đạo diễn Việt Đặng, đây cũng là cách ê-kíp giảm tính vô cảm, lạnh lùng của kỹ thuật số trong một sản phẩm âm nhạc thính phòng giàu cảm xúc.

Đặng Ngọc Anh cho biết việc thực hiện MV giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn. Nếu trên sân khấu cô quen tập trung vào giọng hát thì khi làm MV, mọi thứ phải được kể bằng hình ảnh, ánh mắt và biểu cảm.

“Có những cảnh phải quay đi quay lại chỉ vì một ánh mắt chưa đúng thần thái hay chưa khớp với bạn diễn” - cô kể.

NSƯT Tân Nhàn đánh giá sản phẩm không hề non nớt so với tuổi đời của Đặng Ngọc Anh, đồng thời ghi nhận chất lượng nghệ thuật từ hình ảnh, âm nhạc đến quay phim.

Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly cho biết Đặng Ngọc Anh là người chủ động đề nghị thực hiện album về Hà Nội và mong muốn nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết ca khúc cho mình.

Theo cô, những đề nghị của học trò là những điều rất lớn, trong đó có những ca khúc khó về âm nhạc, kỹ thuật và nội tâm.

Quá trình thực hiện album cũng có những lần cô trò bất đồng trong phòng thu vì những yêu cầu về cảm xúc, ca từ và cách thể hiện.

Về kinh phí, Nguyễn Khánh Ly cho biết Đặng Ngọc Anh là sinh viên năm thứ tư. Khi được hỏi có bao nhiêu tiền để thực hiện dự án, Ngọc Anh nói cô vay bố mẹ và vay cô. Nguyễn Khánh Ly cho biết đã vài lần cho học trò mượn tiền.

Nhạc sĩ Giáng Sol bày tỏ bất ngờ trước sự tiến bộ của Đặng Ngọc Anh sau hai năm kể từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, đặc biệt ở kỹ thuật, giọng hát và sự trải nghiệm.

“Tôi thích sự thử thách, khó mà vượt qua được tôi thấy mình trưởng thành hơn” - nữ ca sĩ nói.

CD “Gửi mùa thu ở lại” và MV “Sau những ngày yêu xa” chính thức được phát hành từ ngày 6/10/2026.