Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh: Gửi tình yêu vào hai sản phẩm âm nhạc về Hà Nội

Đặng Ngọc Anh (thứ hai từ trái sang) nhận giải tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024.

Đây là dự án thính phòng hàn lâm mà nữ nghệ sĩ 22 tuổi thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật trực tiếp từ Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, kết hợp cùng các sáng tác và bản hòa âm của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Dương Trường Giang, Huyền Trung, Mạnh Cường và Tuấn Anh.

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi giành giải Nhất dòng Thính phòng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, cô đã giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Asia Arts Festival) tại Singapore. Bước ra khỏi cuộc thi với bệ phóng lớn, thay vì lựa chọn dòng nhạc nhẹ dễ thu hút khán giả, Ngọc Anh quyết định tự làm khó mình bằng việc đầu tư thực hiện một album vật lý và MV giao hưởng thính phòng dàn dựng công phu.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi biết đây là một dự án khá lớn đối với một ca sĩ trẻ, đặc biệt khi mình vẫn đang trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu cứ chờ đến khi cảm thấy “đủ giỏi” hay “đủ trưởng thành” mới bắt đầu thì có lẽ sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo. Giải thưởng là một dấu mốc chứ không phải đích đến. Thay vì cố gắng vượt qua cái bóng của giải thưởng, tôi chọn cách bước ra khỏi cái bóng đó bằng những sản phẩm mới”.

Album “Gửi mùa thu ở lại” gồm 8 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng: “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp), “Hà Nội đêm mùa đông” (Hoàng Phúc Thắng), “Cảm xúc tháng mười” (Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên), “Khi thành phố lên đèn” (Thái Cơ), “Hướng về Hà Nội" (Hoàng Dương), "Bài ca Hà Nội" (Vũ Thanh), "Hoàn Kiếm" (Giáng Sol - Nguyễn Vĩnh Tiến) và “Sau những ngày yêu xa” (Trần Mạnh Hùng - Hà Quang Minh).

Nói về ý nghĩa tên gọi album, Ngọc Anh chia sẻ, album giống như một lời nhắn gửi giữ lại những cảm xúc đẹp của tuổi trẻ, của Hà Nội khi mình bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật”.

Điểm nhấn của toàn bộ dự án là MV “Sau những ngày yêu xa”, ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc (bao gồm cả phần đệm) trên lời thơ Hà Quang Minh, được viết riêng theo đặt hàng của Ngọc Anh và Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly. Tác phẩm vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của thế hệ Hà Nội thời đại mới hòa bình và phát triển trên nền âm nhạc giao hưởng sang trọng.

Bộc bạch về quá trình chinh phục tác phẩm này, Đặng Ngọc Anh nhớ lại: “Đây là ca khúc tôi dành nhiều thời gian nhất. Không chỉ là học nốt nhạc, mà còn phải hiểu được tinh thần của tác phẩm và phải thể hiện được cảm xúc, khớp với bạn diễn. Tôi đã phải tập rất nhiều lần”.

Nữ ca sĩ Đặng Ngọc Anh.

Dự án âm nhạc đầu tay của Ngọc Anh có sự đồng hành của hai người thầy là Thạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phạm Thăng Long và Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly. Thạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Hà Phạm Thăng Long là người dạy dỗ từ những chi tiết nhỏ, tạo nền móng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc giúp Ngọc Anh tự tin thể hiện các tác phẩm khó. Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, trực tiếp chọn bài, định hướng phong cách và làm việc với dàn nhạc sĩ hòa âm tên tuổi như Trần Mạnh Hùng, Dương Trường Giang, Huyền Trung, Mạnh Cường, Tuấn Anh để thổi sự tươi mới, hiện đại vào chất thính phòng sang trọng.

Đánh giá về học trò, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly nhấn mạnh: “Ngọc Anh sở hữu chất giọng soprano bay, thể lực và kỹ thuật thanh nhạc tốt, tư duy âm nhạc nhạy bén cùng tinh thần kỷ luật và cầu thị rất cao. Tôi định hướng Ngọc Anh giữ vững chuẩn mực hàn lâm nhưng phải kết hợp linh hoạt với tư duy hòa âm đương đại để giọng hát thính phòng có thể tiếp cận tự nhiên tới khán giả trẻ”.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bày tỏ sự ấn tượng trước giọng hát đẹp, cá tính rõ nét, thẩm mỹ âm nhạc tốt, sự kiên trì vượt qua thử thách cùng bản lĩnh thoát khỏi sự đóng khung thính phòng truyền thống của Ngọc Anh. “Đặng Ngọc Anh khiêm tốn và có sự bền bỉ, kiên trì. Tôi thấy với tính cách này, bạn ấy sẽ ngày càng tiến xa trong sự nghiệp của mình”, anh nói. Nhạc sĩ cho biết thêm, chính anh đề xuất ý tưởng đưa Ngọc Anh hát live một ca khúc khác của anh cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam trong một đại hòa nhạc để khẳng định cô có thể hòa ca tốt với lối chơi biến hóa về nhịp độ của dàn nhạc giao hưởng.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang, người thực hiện bản phối cho ca khúc “Hướng về Hà Nội”, nhận định Ngọc Anh sở hữu chất giọng đẹp tự nhiên, sáng và giàu tình cảm, cùng thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao với từng nốt nhạc. Anh tin tưởng sự kết hợp giữa nền tảng chuyên môn vững chắc và tinh thần dám nghĩ dám làm sẽ là bệ phóng giúp cô tiến rất xa trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Quán quân Đặng Ngọc Anh khẳng định: “Thính phòng không nhất thiết phải xa cách với khán giả trẻ. Thay vì bỏ con đường đã chọn để tìm một con đường dễ hơn, tôi muốn tìm cách đưa âm nhạc của mình đến gần khán giả hơn. Càng khó, mình càng cảm thấy trưởng thành từng ngày. Mục tiêu của tôi không phải là một ca sĩ chỉ được nhớ đến bởi một giải thưởng, mà là xây dựng con đường nghệ thuật lâu dài. Tôi mong khán giả sẽ nhớ tới Đặng Ngọc Anh như một cô gái trẻ dám đi đường dài với dòng nhạc Thính phòng bằng cả trái tim và niềm đam mê cháy bỏng”.